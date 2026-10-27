Cyberpunk 2077 hat auf Steam einen neuen Meilenstein erreicht. Am 25. Oktober 2026 waren laut den von SteamDB erfassten Daten zeitweise 187.215 Nutzer gleichzeitig in Night City unterwegs. Damit erzielte das Action-Rollenspiel seinen höchsten Steam-Wert seit der Veröffentlichung von Phantom Liberty im Jahr 2023.

CD Projekt Red bestätigte den Erfolg mit einem gerundeten Wert von 187.000 gleichzeitig aktiven Steam-Nutzern. Auch Cyberpunk 2 Associate Game Director Paweł Sasko reagierte auf den Ansturm und bat die Community zugleich um Rückmeldungen zu Update 2.5.

Der neue Spitzenwert folgt unmittelbar auf zwei große Veröffentlichungen. Cyberpunk: Edgerunners 2 startete am 20. Oktober 2026 mit einer neuen Crew und einer abgeschlossenen Geschichte über zehn Episoden bei Netflix. Zwei Tage später veröffentlichte CD Projekt Red das kostenlose Edgerunners 2 Update für Cyberpunk 2077.

Die offiziellen Patchnotes zu Update 2.5 führen unter anderem eine neue Nebenmission auf, deren Handlung vor den Ereignissen der Anime-Serie angesiedelt ist. Hinzu kommen ein Ausrüstungsset, die Radiostation HKGN 102.0 FM, zusätzliche Kleidungsstücke, neue Frisuren und anpassbare Hand-Cyberware.

Eine der größten Gameplay-Neuerungen ist das gleichzeitige Führen von zwei Pistolen oder Revolvern. Außerdem unterstützt Cyberpunk 2077 jetzt ausgewählte Mods direkt über ein spielinternes Menü. Diese plattformübergreifende Mod-Unterstützung ist für PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 vorgesehen.

Stärkster Steam-Ansturm seit Phantom Liberty

Die Marke von 187.215 gleichzeitigen Nutzern liegt deutlich unter dem historischen Steam-Rekord von Cyberpunk 2077. Zum ursprünglichen Release am 10. Dezember 2020 erreichte das Rollenspiel eine Spitze von 1.054.388 gleichzeitig aktiven Nutzern. Nach dem Start von Phantom Liberty und Update 2.0 waren es im Jahr 2023 noch einmal 274.526.

Gemessen am Alter des ausschließlich erzählerisch ausgerichteten Rollenspiels ist der neue Wert dennoch außergewöhnlich. Cyberpunk 2077 nähert sich seinem sechsten Geburtstag und hat laut CD Projekt Red inzwischen mehr als 40 Millionen Exemplare verkauft. Phantom Liberty kam bis September 2026 auf 15 Millionen Verkäufe.

Cyberpunk 2 bleibt ein langfristiges Projekt

Während Cyberpunk 2077 durch Update 2.5 erneut Aufwind erhält, arbeitet CD Projekt Red bereits an Cyberpunk 2. Die Fortsetzung befindet sich in der Vorproduktion und dürfte noch mehrere Jahre entfernt sein.

Parallel konzentriert sich das Studio auf The Witcher 4, für das inzwischen ein Veröffentlichungsfenster im Jahr 2028 vorgesehen ist. Der aktuelle Steam-Erfolg zeigt jedoch, dass das ursprüngliche Night City bis zur Rückkehr der Reihe noch lange nicht verlassen sein dürfte.

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