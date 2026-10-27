GTA 6: Erste Tester sollen bereits spielen – Termin für die Veröffentlichung der Reviews bekannt

Der Veröffentlichung von GTA 6 steht offenbar eine mehrwöchige Testphase voraus. Wie der bekannte Brancheninsider NateTheHate berichtet, hat Rockstar Games am 26. Oktober 2026 damit begonnen, Review-Codes an ausgewählte Medien zu verteilen. Demnach könnten erste Journalisten bereits mehr als drei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart nach Vice City und Leonida aufbrechen.

Gleichzeitig gibt es neue Informationen darüber, wann die internationale Fachpresse ihre Bewertungen veröffentlichen darf.

GTA 6: Testembargo soll am 18. November fallen

Laut NateTheHate auf X endet das Testembargo für GTA 6 am 18. November 2026. Damit könnten die ersten ausführlichen Reviews genau einen Tag vor dem offiziellen Release erscheinen.

Die Redaktion von Insider Gaming erklärt, diesen Termin unabhängig von der ursprünglichen Meldung bestätigen zu können. Bereits am 14. Oktober hatte das Magazin aus eigenen Quellen erfahren, dass Rockstar eine Veröffentlichung der Tests noch vor dem Verkaufsstart plant. Den genauen Zeitpunkt wollte die Redaktion damals allerdings nicht nennen.

Unklar bleibt, welche internationalen Medien bereits Zugang erhalten haben. Während NateTheHate von einer begonnenen Codeverteilung spricht, ist dieser Teil der Meldung bisher nicht unabhängig bestätigt worden. Rockstar selbst hat bislang keine öffentliche Mitteilung zum Review-Zeitplan veröffentlicht.

Mehr als drei Wochen Zeit für einen ausführlichen Test?

Sollten die ersten Review-Codes tatsächlich seit dem 26. Oktober verfügbar sein, hätten entsprechend ausgewählte Redaktionen rund drei Wochen Zeit, um sich mit der riesigen offenen Spielwelt auseinanderzusetzen.

Bei einem Titel wie GTA 6 ist ein solcher Vorlauf nicht zu unterschätzen. Neben der Hauptgeschichte dürften zahlreiche Nebenaktivitäten, die Spielwelt und ihre Bewohner sowie technische Aspekte wie Performance, Grafik und Fahrphysik eine Rolle in den späteren Bewertungen spielen.

Allerdings bedeutet die angebliche Verteilung der Codes nicht automatisch, dass sämtliche Testredaktionen bereits spielen können. Rockstar könnte unterschiedliche Zugangszeitpunkte für verschiedene Medien vorsehen.

Zum Vergleich: Bei Red Dead Redemption 2 erschienen die ersten internationalen Tests ebenfalls kurz vor dem Verkaufsstart. Die Zeitspanne zwischen der Bereitstellung der Testversionen und dem Veröffentlichungsdatum der Reviews war damals allerdings deutlich kürzer.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026

Der reguläre Verkaufsstart von GTA 6 ist weiterhin für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S vorgesehen. Eine PC-Version ist zum Konsolenlaunch nicht angekündigt.

Sollte sich der gemeldete Embargotermin bestätigen, dürften die ersten internationalen Tests bereits am 18. November einen umfassenderen Eindruck davon vermitteln, wie Rockstars neues Open-World-Abenteuer bei der Fachpresse abschneidet.

Bis dahin bleibt vor allem eine Frage offen: Welche Redaktionen bekommen tatsächlich genügend Zeit, um ein Spiel dieser Größenordnung ausführlich zu testen?

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