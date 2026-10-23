GTA 6 Release könnte eine Milliarde Dollar kosten, weil Millionen Spieler lieber zocken als arbeiten

Wenn GTA 6 am 19. November 2026 erscheint, dürfte das für viele Spieler ein ganz besonderer Donnerstag werden. Für einige Arbeitgeber könnte der Tag dagegen ziemlich teuer ausfallen. Einer wirtschaftlichen Schätzung zufolge könnten sich in den USA rund 1,5 Millionen Beschäftigte zum Release freinehmen oder krankmelden, um möglichst früh in die offene Spielwelt von Rockstar Games einzutauchen.

Der mögliche wirtschaftliche Schaden: rund eine Milliarde US-Dollar an verlorener Produktivität. Damit könnte der Launch des wohl meist erwarteten Videospiels der vergangenen Jahre nicht nur Verkaufsrekorde brechen, sondern auch für ungewöhnlich leere Büros sorgen.

Die GTA-6-Grippe könnte Unternehmen teuer zu stehen kommen

Hinter der Milliardenrechnung steckt der Wirtschaftswissenschaftler José García Montalvo von der Universität Pompeu Fabra in Barcelona.

Seiner Schätzung zufolge könnten rund 1,5 Millionen amerikanische Arbeitnehmer am Veröffentlichungstag fehlen. Bei einer angenommenen jährlichen Wirtschaftsleistung von ungefähr 70.000 US-Dollar pro Beschäftigtem würde das einen erheblichen Produktivitätsverlust bedeuten.

Besonders betroffen könnten Unternehmen aus der Technologiebranche sein. Die Untersuchung geht davon aus, dass vor allem Männer zwischen 18 und 30 Jahren zum Release von GTA 6 einen freien Tag einplanen.

Und selbst diejenigen, die ganz normal zur Arbeit erscheinen, dürften mit ihren Gedanken nicht unbedingt bei der nächsten Excel-Tabelle sein. Schließlich erscheinen bereits zum Launch unzählige Gameplay-Videos, Livestreams und Diskussionen über Rockstars neues Open-World-Abenteuer.

Erste Unternehmen rechnen bereits mit Ausfällen

Dass die Begeisterung für GTA 6 tatsächlich Auswirkungen auf den Arbeitsalltag haben könnte, zeigt ein Beispiel aus Kalifornien.

Der Autoteilehändler Burger Motorsports hat seine Kunden bereits darüber informiert, dass sich Versand und Kundensupport ab dem 19. November verzögern könnten. Der Grund: Mehrere Mitarbeiter haben sich für den Release des Spiels Urlaub genommen.

Auch einzelne Spieler planen deutlich mehr als nur einen freien Donnerstag. Ein Softwareentwickler erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass er sich gleich fünf Arbeitstage freinehmen möchte, um möglichst viel Zeit mit GTA 6 verbringen zu können.

Eine ähnliche Entwicklung gab es bereits beim Vorgänger. Als GTA 5 im September 2013 erschien, sollen in amerikanischen Großstädten wie Los Angeles und New York auffällig viele jüngere Beschäftigte am Veröffentlichungstag gefehlt haben.

Rockstar Games dürfte sich über ganz andere Milliarden freuen

Während Arbeitgeber mögliche Produktivitätsverluste befürchten, könnte der Release für Rockstar Games und den Mutterkonzern Take-Two Interactive zu einem historischen Geschäft werden.

Marktprognosen rechnen mit enormen Verkaufszahlen. Das Marktforschungsunternehmen Newzoo soll für die erste Verkaufswoche von GTA 6 mindestens 37 Millionen verkaufte Exemplare und einen weltweiten Umsatz von bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar prognostizieren.

Damit würde GTA 6 bereits in seinen ersten Tagen wirtschaftliche Dimensionen erreichen, von denen die meisten anderen Videospiele nur träumen können.

Für die Fans dürfte allerdings etwas ganz anderes im Mittelpunkt stehen: Endlich selbst nach Vice City reisen und mit Jason und Lucia die neue Spielwelt erkunden.

Ob dafür ein Urlaubstag eingereicht wird oder am 19. November plötzlich eine verdächtige Erkältungswelle ausbricht, bleibt natürlich jedem selbst überlassen.

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