DeadPoly gratis auf Steam – Zombie-Survival am Wochenende kostenlos spielbar

Steam lädt PC-Fans an diesem Wochenende zu einem kostenlosen Ausflug in die Zombie-Apokalypse ein. Das Open-World-Survival-Spiel DeadPoly kann ab sofort und noch bis zum 26. Oktober 2026 ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.

Bei der Aktion handelt es sich allerdings um ein klassisches Gratiswochenende. DeadPoly wird somit nicht dauerhaft mit dem eigenen Steam-Konto verknüpft, sondern bleibt lediglich während des Aktionszeitraums vollständig spielbar.

Zombie-Survival mit offener Spielwelt

Was erwartet euch in DeadPoly? Das von TFL Games entwickelte Survival-Spiel versetzt euch an den Beginn einer weltweiten Zombie-Apokalypse. In einer offenen Spielwelt sammelt ihr Ressourcen und Waffen, stellt Gegenstände her und errichtet eine eigene Basis.

Zum Überleben müssen außerdem Hunger und Durst kontrolliert werden. Ergänzt wird das klassische Survival-Konzept durch Farming, Angeln, Jagd, anpassbare Schusswaffen und Fahrzeuge, die gefunden, repariert und gewartet werden können.

DeadPoly lässt sich wahlweise allein, auf Online-Servern oder gemeinsam mit Freunden im Koop-Modus spielen. Optisch setzt der Titel auf einen bewusst reduzierten Low-Poly-Stil, durch den sich das Indie-Projekt deutlich von realistischeren Zombie-Spielen abhebt.

Solides Gesamtbild trotz Early Access

Wie kommt DeadPoly bei der Steam-Community an? Die bisherigen englischsprachigen Rezensionen fallen größtenteils positiv aus. Rund 78 Prozent von mehr als 4.100 Bewertungen empfehlen das Spiel weiter, wobei vor allem der zugängliche Gameplay-Kreislauf aus Erkunden, Plündern, Bauen und Überleben hervorgehoben wird.

Interessierte sollten dennoch berücksichtigen, dass sich DeadPoly weiterhin im Early Access befindet. Einige Systeme und Inhalte sind deshalb noch nicht vollständig fertiggestellt, während der Entwickler regelmäßig an neuen Funktionen, Gegnern, Fahrzeugen, Waffen und Verbesserungen für die Spielwelt arbeitet.

Der vollständige Release ist aktuell für den 12. Januar 2027 vorgesehen. Hinter dem Projekt steht ein Solo-Entwickler, weshalb größere Neuerungen mehr Zeit benötigen können als bei Produktionen eines umfangreichen Studios.

Weitere kostenlose Steam-Inhalte

Welche kostenlosen Angebote gibt es derzeit zusätzlich? Neben dem zeitlich begrenzten Gratiswochenende von DeadPoly stehen auf Steam weitere Spiele und Inhalte kostenlos bereit. Dabei muss zwischen dauerhaft kostenlosen Titeln und Aktionen unterschieden werden, bei denen Inhalte nur innerhalb einer bestimmten Frist beansprucht werden können.

Das Recon Team Pack für Squad kann bis zum 25. Oktober 2026 kostenlos mit dem Steam-Konto verknüpft werden. Zum Verwenden der enthaltenen fünf Waffen-Skins wird das Hauptspiel Squad benötigt.

Die Ausgehviertel-Erweiterung für Popcorn & Premieren ist bis zum 29. Oktober 2026 kostenlos erhältlich. Auch hier wird das kostenpflichtige Hauptspiel vorausgesetzt.

Heavy Wake ist dauerhaft kostenlos spielbar. Das kurze Dark-Fantasy-Rollenspiel kombiniert Erkundung mit taktischen Kartenkämpfen.

Shenaniguns wurde dauerhaft auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt. Der chaotische Top-Down-Shooter bietet Online-Kämpfe, Koop-Unterstützung und zahlreiche zufällig verteilte Waffen.

Cartomancy Anthology ist ebenfalls dauerhaft kostenlos. Die Sammlung umfasst 22 eigenständige Spiele unterschiedlicher Teams, die jeweils von einer Karte der großen Arkana des Tarots inspiriert wurden.

Wer DeadPoly ausprobieren möchte, hat damit bis zum 26. Oktober 2026 ausreichend Zeit, sich allein oder im Koop-Modus durch die offene Zombie-Welt zu kämpfen. Nach Ablauf des Gratiswochenendes ist für das Weiterspielen wieder der reguläre Kauf erforderlich.

Werdet ihr DeadPoly am Wochenende ausprobieren oder habt ihr bereits Erfahrungen mit dem Zombie-Survival-Spiel gesammelt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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