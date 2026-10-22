Leak zeigt Trailer zu Mass Effect Universe – neues Team mit Liara

Nur einen Tag nach dem angekündigten Ende von BioWare ist offenbar ein bislang unveröffentlichter Trailer zum nächsten Mass Effect im Netz aufgetaucht. Das rund zweiminütige Video zeigt ein Projekt mit dem Titel Mass Effect Universe und liefert damit den bisher ausführlichsten Eindruck davon, wie die Fortsetzung der Science-Fiction-Reihe hätte aussehen können.

Electronic Arts hat den Trailer bislang nicht öffentlich kommentiert. Der gut vernetzte Bloomberg-Journalist Jason Schreier bestätigte jedoch am 22. Oktober 2026, dass es sich um echtes Material aus dem Mass-Effect-Projekt handelt, an dem BioWare bis zur Schließung des Studios gearbeitet hatte.

Neue Hauptfigur und Rückkehr von Liara

Was zeigt der geleakte Mass-Effect-Trailer? Im Mittelpunkt steht ein bislang unbekannter menschlicher Protagonist, der eine Bar betritt und dort von einer Asari angesprochen wird. Sein Mantel erinnert an ein Kleidungsstück, das bereits in den offiziellen Teasern aus dem Jahr 2023 zu sehen war.

Während des Gesprächs wird deutlich, dass die neue Hauptfigur früher beim Militär gedient hat. Kurze Rückblenden zeigen den Mann gemeinsam mit seinem Team im Kampf gegen Kroganer. Weitere Szenen präsentieren ein aktives Massenportal, Feuergefechte, bekannte Alienvölker sowie eine romantische Begegnung. In einem Tank ist außerdem für einen Moment eine bislang unbekannte Kreatur mit zahlreichen Gliedmaßen zu erkennen.

Die Situation in der Bar eskaliert, nachdem die Asari den Protagonisten bedroht. Kurz darauf erscheint Liara T’Soni hinter ihr und greift gemeinsam mit dem neuen Helden sowie dessen Team ein. Nach einem kurzen Kampf endet das Video mit dem Schriftzug Mass Effect Universe. Commander Shepard ist dagegen nicht zu sehen, weshalb BioWare offenbar eine neue Hauptfigur für das geplante Rollenspiel vorgesehen hatte.

Fortgeschrittene Technik trotz Vorproduktion

Wie weit war Mass Effect Universe entwickelt? Ein Hinweis zu Beginn des Videos bezeichnet die gezeigten Inhalte als Vorproduktionsmaterial eines kleinen Teams. Gleichzeitig soll der Trailer direkt in der Spiel-Engine entstanden sein. Tatsächliches Gameplay ist allerdings nicht enthalten, weshalb sich daraus keine sicheren Rückschlüsse auf Kampfsystem, Erkundung oder Entscheidungsfreiheit ziehen lassen.

Auffällig sind vor allem die detaillierten Charaktermodelle und die ausdrucksstarken Gesichtsanimationen. Gerade dieser Bereich dürfte bei vielen Fans Erinnerungen an Mass Effect Andromeda wecken, dessen Animationen zum Release im Jahr 2017 für Kritik sorgten. Der geleakte Trailer vermittelt dagegen einen deutlich natürlicheren Eindruck, auch wenn sich die Qualität eines speziell produzierten Videos nicht unmittelbar auf das fertige Spiel übertragen lässt.

Das nächste Mass Effect wurde erstmals während der Game Awards im Dezember 2020 angekündigt. In den folgenden Jahren veröffentlichte BioWare nur vereinzelte Teaser und versicherte mehrfach, dass sich das Projekt weiterhin in Entwicklung befinde. Am 21. Oktober 2026 bestätigte das Studio schließlich seine Schließung und das Ende der frühen Entwicklung des neuen Mass Effect.

Ungewisse Zukunft der Rollenspielreihe

Wie geht es mit Mass Effect weiter? Mass Effect Universe wird in der gezeigten Form nicht mehr erscheinen. Electronic Arts besitzt die Marke weiterhin und könnte sie später an ein anderes Entwicklerteam übergeben. Eine entsprechende Ankündigung liegt derzeit jedoch nicht vor.

Der Leak bleibt damit vor allem ein Blick auf ein eingestelltes Projekt, das neue Figuren mit bekannten Elementen der ursprünglichen Trilogie verbinden sollte. Besonders die Rückkehr von Liara und die düstere Ausrichtung des Trailers dürften für Diskussionen sorgen.

Wie gefällt euch der geleakte Trailer zu Mass Effect Universe und hättet ihr das Abenteuer mit dem neuen Protagonisten gerne gespielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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