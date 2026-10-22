Gran Turismo DualSense Limited Edition – Vorbestellung in Deutschland startet

Sony erweitert sein Angebot an limitierten PS5-Controllern um ein neues Modell für Rennsportfans. Der DualSense Wireless-Controller Gran Turismo Limited Edition kann seit dem 22. Oktober 2026 um 10:00 Uhr auch in Deutschland vorbestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 84,99 Euro.

Die Veröffentlichung ist weltweit für den 10. Dezember 2026 vorgesehen. Sony weist darauf hin, dass der Controller nur in begrenzter Stückzahl produziert wird. Vorbestellungen sind direkt bei PlayStation sowie bei teilnehmenden Händlern möglich, solange der Vorrat reicht.

Rennsportdesign zum großen Jubiläum

Wie sieht der neue PS5-Controller aus? Die Gran Turismo Limited Edition setzt auf eine überwiegend weiße Oberfläche, die durch schwarze Rennstreifen und kleine, vom Motorsport inspirierte Grafiken ergänzt wird. Das auffälligste Element ist die strukturierte Frontplatte im Kohlefaser-Look.

Das Design orientiert sich damit sichtbar an Materialien und Details aus dem Automobilbau. Die farbigen Akzente an den Griffen und im Bereich der Schultertasten runden den Rennsportcharakter ab, ohne das typische Erscheinungsbild des DualSense vollständig zu verändern.

Technisch bietet das limitierte Modell die bekannten Funktionen des regulären DualSense. Dazu gehören haptisches Feedback, adaptive Trigger, ein integriertes Mikrofon und der Create-Button. Einen Vorteil bei Rundenzeiten gibt es natürlich nicht, optisch dürfte der Controller aber besonders gut zu einem Gran Turismo-Setup passen.

Sondereditionen dieser Art sind während der PS5-Generation längst keine Seltenheit mehr. Sony veröffentlichte bereits thematische Controller zu Produktionen wie Ghost of Yotei, Death Stranding 2 und God of War. Das neue Modell richtet sich nun gezielt an Fans, die Gran Turismo seit vielen Jahren begleiten.

Gran Turismo 7 bleibt weiter auf der Überholspur

Warum erscheint der Controller gerade jetzt? Gran Turismo feiert im Jahr 2027 sein 30-jähriges Bestehen. Der erste Teil erschien ursprünglich im Jahr 1997 in Japan. Bis zum 25. Juni 2025 überschritt die Rennspielreihe weltweit die Marke von 100 Millionen verkauften Exemplaren.

Passend zur frühen Jubiläumsfeier erhält Gran Turismo 7 mit Spec IV eines seiner bislang umfangreichsten Updates. Teil 1 ist bereits erschienen und erweitert das Rennspiel unter anderem um die Strecke Sportsland Sugo, sechs zusätzliche Fahrzeuge, neue World-Circuit-Events, den Experience-Modus und erweiterte Möglichkeiten zur Fahrzeugbetrachtung.

Teil 2 von Spec IV folgt im Dezember 2026. Geplant sind sechs weitere Autos und die Rückkehr der bekannten Strecke Autumn Ring, die zusätzlich ein stark erweitertes Layout erhält. Dazu kommen der familienfreundliche Family-Modus, Shuffle-Rennen mit zufällig ausgewählten Fahrzeugen, Online-Driftprüfungen, eine Weiterentwicklung der Sophy-KI und ein neuer Schwierigkeitsgrad für das Power Pack.

Gran Turismo 7 erschien am 4. März 2022 für PS4 und PS5 und wird damit auch mehr als vier Jahre später regelmäßig erweitert. Eine offizielle Ankündigung von Gran Turismo 8 steht weiterhin aus. Die Größe von Spec IV spricht jedoch dafür, dass Polyphony Digital den aktuellen Serienteil noch längere Zeit unterstützen möchte.

Werdet ihr euch den Gran Turismo Limited Edition DualSense sichern oder bleibt ihr bei eurem bisherigen PS5-Controller? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab