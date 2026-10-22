PS5-Update 26.07-14.20.00 ist da – das ändert sich bei Nachrichten

Sony hat am 21. Oktober 2026 ein neues Systemsoftware-Update für die PlayStation 5 veröffentlicht. Die Firmware trägt die Versionsnummer 26.07-14.20.00 und steht ab sofort direkt über die Konsole zum Download bereit.

Eine vorherige Ankündigung gab es nicht. Das ist bei kleineren PS5-Aktualisierungen allerdings keine Seltenheit, denn Sony veröffentlicht die zugehörigen Patch Notes häufig erst mit dem Beginn der Verteilung.

Kleine Anpassungen an der Benutzeroberfläche

Welche Neuerungen bringt das aktuelle PS5-Update? Der offizielle Änderungsverlauf fällt dieses Mal ausgesprochen kurz aus. Sony nennt lediglich Verbesserungen an Nachrichten sowie an der Benutzerfreundlichkeit bestimmter Bildschirme.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Welche Bereiche der Benutzeroberfläche konkret angepasst wurden, lässt Sony offen. Es ist daher nicht bekannt, ob sich die Änderungen auf Systemmeldungen, Benachrichtigungen, Kommunikationsfunktionen oder mehrere Menüs der Konsole beziehen.

Neue Funktionen, sichtbare Designänderungen oder zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten werden in den Patch Notes nicht aufgeführt. Auch die sonst häufig genannte Verbesserung der allgemeinen Systemleistung und Stabilität ist dieses Mal kein Bestandteil der offiziellen Beschreibung.

Installation der Firmware 26.07-14.20.00

Wie lässt sich das neue PS5-Update installieren? Bei aktivierten automatischen Aktualisierungen sollte die Konsole die Firmware selbstständig herunterladen. Abhängig von den gewählten Einstellungen kann anschließend noch eine Bestätigung für die Installation erforderlich sein.

Alternativ lässt sich die Aktualisierung manuell starten. Öffnet dazu auf der PS5 die Einstellungen und wechselt anschließend zu System, Systemsoftware sowie Update und Einstellungen der Systemsoftware. Sobald die neue Version verfügbar ist, erscheint dort die entsprechende Option zur Installation.

Die aktuell installierte Firmware lässt sich ebenfalls über die Systemeinstellungen kontrollieren. Unter Systemsoftware und Konsoleninformationen wird die Versionsnummer angezeigt. Nach erfolgreicher Aktualisierung sollte dort 26.07-14.20.00 stehen.

Warum fällt die Beschreibung der Aktualisierung so knapp aus? Sony veröffentlicht regelmäßig kleinere Firmware-Patches, die keine großen Funktionen ergänzen. Solche Updates konzentrieren sich üblicherweise auf Detailverbesserungen innerhalb der Benutzeroberfläche oder auf Anpassungen, die im normalen Betrieb kaum auffallen.

PS5-Besitzer sollten deshalb keine grundlegenden Veränderungen erwarten. Das Update optimiert offenbar lediglich einzelne Bildschirmansichten und die Darstellung oder Verständlichkeit bestimmter Nachrichten.

Habt ihr nach der Installation der Firmware 26.07-14.20.00 Veränderungen in den Menüs oder bei den Systemmeldungen entdeckt? Schreibt uns eure Beobachtungen und eure Meinung in die Kommentare.

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