GTA 6: Rockstar setzt bei der Fahrphysik auf echte Rennfahrer

Ob wilde Verfolgungsjagden, illegale Straßenrennen oder entspannte Fahrten durch Vice City: Autos gehören seit jeher zu den wichtigsten Bestandteilen von Grand Theft Auto. Für GTA 6 betreibt Rockstar Games bei der Entwicklung des Fahrverhaltens offenbar einen besonders großen Aufwand.

Wie aus einem Interview mit dem Kulturmagazin Dazed hervorgeht, gehören zum zuständigen Entwicklerteam sogar echte Rennfahrer. Sie bringen ihre praktischen Erfahrungen in die Arbeit am Fahrverhalten der Fahrzeuge ein.

GTA 6 soll ein neues Fahrgefühl bieten

Die Beteiligung professioneller Fahrer ist besonders interessant, weil sich das Handling innerhalb der GTA-Reihe immer wieder verändert hat.

In GTA 4 setzte Rockstar auf vergleichsweise schwere Fahrzeuge, die sich in Kurven deutlich zur Seite neigten und stärker auf Unebenheiten reagierten. GTA 5 schlug dagegen eine direktere, zugänglichere Richtung ein.

Für GTA 6 hat Rockstar das Fahrsystem grundlegend überarbeitet. Wie Entwicklungsleiter Rob Nelson bereits in einem Gespräch mit dem YouTuber TGG erklärte, möchte das Studio die Stärken beider Ansätze miteinander verbinden.

Die Fahrzeuge sollen ein nachvollziehbares Gewicht besitzen, sich gleichzeitig aber auch bei hohen Geschwindigkeiten gut kontrollieren lassen.

Wird GTA 6 dadurch realistischer?

Dass echte Rennfahrer an der Entwicklung beteiligt sind, bedeutet nicht automatisch, dass GTA 6 zu einer Rennsimulation wird. Schließlich lebt die Reihe auch von spektakulären Verfolgungsjagden, Sprüngen und bewusst überzeichneten Situationen.

Die Erfahrung der Rennfahrer könnte Rockstar allerdings dabei helfen, Unterschiede zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen glaubwürdiger umzusetzen.

Ein schwerer Geländewagen sollte sich schließlich anders verhalten als ein leichter Sportwagen oder ein leistungsstarkes Muscle-Car. Entscheidend ist dabei nicht nur die Höchstgeschwindigkeit, sondern auch, wie Fahrzeuge beschleunigen, bremsen und auf Lenkbewegungen reagieren.

In der ausführlichen Gameplay-Präsentation waren bereits dynamischere Unfälle und Fahrzeuge mit beschädigten Reifen zu sehen. Wie stark sich die überarbeitete Fahrphysik tatsächlich auf das Spielgefühl auswirkt, lässt sich anhand der bisherigen Aufnahmen allerdings noch nicht abschließend beurteilen.

GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

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