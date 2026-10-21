GTA 6: Rockstar arbeitet offenbar schon seit 2014 an einem seiner wichtigsten Systeme

Die Spielwelt von GTA 6 soll nicht nur riesig ausfallen, sondern sich auch möglichst lebendig anfühlen. Dafür spielen die computergesteuerten Bewohner eine entscheidende Rolle. Wie weit die technischen Grundlagen für solche Interaktionen zurückreichen, verrät nun eine interessante Hintergrundinformation zur Entwicklung bei Rockstar Games.

Laut dem bekannten Bloomberg-Journalisten Jason Schreier entstanden erste Prototypen für ein entsprechendes NPC-Interaktionssystem bereits 2014 oder 2015. Damit reichen die Ursprünge dieser Technik mehr als zehn Jahre zurück – lange bevor Rockstar GTA 6 offiziell angekündigt hatte.

Die Grundlagen entstanden bereits vor Red Dead Redemption 2

Eine wichtige Rolle spielte dabei Entwickler Mark Tennant, der sich mit frühen Konzepten für die Interaktion zwischen Spielern und computergesteuerten Charakteren beschäftigte.

Aus diesen Arbeiten entwickelten sich unter anderem Grundlagen für das Interaktionssystem von Red Dead Redemption 2, das 2018 veröffentlicht wurde.

Im Western können Spieler beispielsweise Passanten begrüßen, provozieren oder auf deren Verhalten reagieren. Dadurch entstehen zahlreiche kleine Begegnungen abseits der eigentlichen Missionen. Das System trägt maßgeblich dazu bei, dass sich die Spielwelt glaubwürdig und lebendig anfühlt.

Was bedeutet das für GTA 6?

Für GTA 6 könnte Rockstar auf diesen Erfahrungen aufbauen und die Interaktionen mit NPCs weiterentwickeln. Gerade in einer dicht bevölkerten Umgebung wie Vice City wäre ein solches System besonders interessant.

Allerdings ist bislang nicht bekannt, welche konkreten Interaktionsmöglichkeiten GTA 6 tatsächlich bieten wird. Auch lässt sich aus der langen Entwicklungsgeschichte nicht automatisch ableiten, dass sämtliche damaligen Prototypen unverändert in das neue Spiel übernommen wurden.

Fest steht: Rockstar beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit der Frage, wie Spieler und NPCs möglichst natürlich miteinander interagieren können.

GTA 6 erscheint nach aktuellem Plan am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wie weit Rockstar die NPC-Interaktionen gegenüber Red Dead Redemption 2 ausgebaut hat, dürfte sich spätestens zum Release zeigen.

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