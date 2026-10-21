Crimson Desert Enhanced – DLC erweitert Pywel um Seefahrt, Housing, Romanzen

Pearl Abyss hat kurz vor der Veröffentlichung von Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown einen ausführlichen Überblick über die Erweiterung veröffentlicht. Dabei zeigt sich, dass der DLC weit mehr bietet als zusätzliche Inseln und neue Kämpfe. Neben Seefahrt und Unterwassererkundung halten umfangreiche Wohnungsbau-, Beziehungs- und Verwaltungssysteme Einzug in Pywel.

Charting the Unknown erscheint nach einer Verschiebung um zwei Wochen am 29. Oktober 2026 um 23 Uhr deutscher Zeit. Die Erweiterung wird für PlayStation 5, Xbox Series X und Series S sowie über Steam und den Epic Games Store angeboten. Eine Version für den Mac App Store steht zum Start nicht bereit.

Neue Abenteuer auf und unter dem Meer

Welche neuen Gebiete bringt Charting the Unknown? Das Abenteuer führt Kliff, Oongka und Damiane auf bisher unerforschte Inseln sowie tief unter die Wasseroberfläche. Dort warten versunkene Ruinen, Schatztruhen, neue Kreaturen und ungewöhnliche Reittiere. Für gewöhnliche Tauchgänge gelten keine besonderen Voraussetzungen, allerdings wird unter Wasser kontinuierlich Atemluft verbraucht.

Passende Ausrüstung wie ein Tauchanzug verlängert die mögliche Aufenthaltsdauer unter Wasser. Wer die entsprechenden Aufgaben abschließt und das Greymane-Lager am Howling Hill errichtet hat, kann zudem ein eigenes Schiff bauen. Dafür lassen sich Gefährten auf eine Schiffsbau-Mission schicken. Alternativ kann ein fertiges Schiff bei der Flottenverwaltung gekauft werden.

Auf hoher See stehen Erkundung, neue Missionen und Auseinandersetzungen mit feindlichen Schiffen im Mittelpunkt. Die Erweiterung umfasst außerdem eine eigene Handlung rund um den Ozean. Diese wird nach Abschluss der Hauptmission am Howling Hill verfügbar. Hinzu kommen drei weitere Geschichten, die jeweils Kliff, Oongka und Damiane gewidmet sind und nach dem Ende der Hauptkampagne über das Journal gestartet werden können.

Romanzen, Häuser und eigene Festungen

Wie stark erweitert der DLC das Leben abseits der Kämpfe? Charting the Unknown baut die sozialen Möglichkeiten erheblich aus. Durch regelmäßige Gespräche und gemeinsame Interaktionen wächst das Vertrauen ausgewählter Bewohner von Pywel. Daraus können engere Beziehungen, Romanzen und schließlich sogar Hochzeiten entstehen.

Enge Freunde besuchen nach einem entsprechenden Ausbau das Greymane-Lager und sorgen dort für mehr Leben. Gleichzeitig erhält das Housing-System eine deutliche Erweiterung. Häuser können von Grund auf gebaut und anschließend außen wie innen individuell gestaltet werden. Der Umfang erinnert damit stärker an eine Lebenssimulation als an das klassische Eigenheim eines Action-Adventures.

Darüber hinaus können insgesamt drei Burgen erobert werden. Nach dem Abschluss der Hauptgeschichte und der zugehörigen Aufgaben lassen sich die jeweiligen Festungen befreien, übernehmen und mit eigenen Möbeln sowie Dekorationen ausstatten. Auch Geschäfte werden Teil des neuen Managementsystems. Dazu gehören unter anderem ein Restaurant in Vellua und eine Schmiede in den Zargan Tankworks.

Zusätzliche Herausforderungen für erfahrene Kämpfer

Welche Inhalte warten nach der Hauptgeschichte? Mit dem Garden of Trials führt Pearl Abyss eine kampforientierte Herausforderung ein. Dort treten Teilnehmer nacheinander gegen Bosse an, denen sie bereits während ihrer Reise durch Pywel begegnet sind. Der Modus wird nach Abschluss der Hauptquest freigeschaltet und belohnt erfolgreiche Durchläufe mit besonderen Gegenständen.

Charting the Unknown erweitert Crimson Desert damit nicht nur um neue Schauplätze. Die Kombination aus Schifffahrt, Tauchen, Beziehungen, Heirat, Hausbau, Festungsverwaltung und eigenen Betrieben verändert zugleich die Möglichkeiten, die Welt langfristig zu beeinflussen.

Welches der neuen Gameplay-Systeme interessiert euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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