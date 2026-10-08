 Zum Inhalt springen
PlayCentral
Shop

Crimson Desert lässt große Marken hinter sich und erreicht laut Analyse 427 Millionen Dollar Umsatz

Jens A. 2 Min. Lesezeit
PlayCentral bevorzugen
Bildunterschrift und Bildnachweis: Bildquelle: Pearl Abyss

Crimson Desert gehört laut einer aktuellen Marktanalyse zu den umsatzstärksten Spieleveröffentlichungen des Jahres. Das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss soll seit seinem Start geschätzte 426,7 Millionen US-Dollar durch Spieleverkäufe umgesetzt haben. Damit liegt die neue Marke in der ausgewerteten Rangliste vor mehreren bekannten Namen.

Die Zahlen stammen von Alinea Analytics und wurden im Zusammenhang mit einer Analyse zu EA Sports FC 27 veröffentlicht. Wie Wccftech berichtet, belegt Crimson Desert darin den vierten Platz. Die Umsatzzahl ist eine Schätzung des Analyseunternehmens und keine offiziell bestätigte Umsatzmeldung von Pearl Abyss.

Crimson Desert vor Assassin’s Creed und 007

In der genannten Auswertung liegt Crimson Desert unter anderem vor 007 First Light, NBA 2K27 und Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Nur drei Veröffentlichungen erreichen höhere geschätzte Umsätze:

SpielGeschätzter Umsatz laut Alinea Analytics
EA Sports FC 27714,1 Millionen US-Dollar
Resident Evil Requiem558,0 Millionen US-Dollar
Forza Horizon 6534,3 Millionen US-Dollar
Crimson Desert426,7 Millionen US-Dollar
007 First Light320,1 Millionen US-Dollar
NBA 2K27309,1 Millionen US-Dollar
Assassin’s Creed Black Flag Resynced245,9 Millionen US-Dollar

Wichtig: Diese Platzierung bezieht sich auf die von Alinea erfassten Veröffentlichungen und deren geschätzte Verkaufsumsätze. Sie ist keine vollständige Rangliste sämtlicher Spieleumsätze einschließlich aller laufenden Live-Service-Titel.

Sechs Millionen Verkäufe hatte Pearl Abyss bereits bestätigt

Dass Crimson Desert ein großes Publikum erreicht hat, zeigen auch die zuvor veröffentlichten Verkaufszahlen. Pearl Abyss teilte im Juli mit, dass das Spiel bereits 83 Tage nach Veröffentlichung sechs Millionen verkaufte Exemplare erreicht hatte.

Zum Vergleich: Schon am ersten Verkaufstag waren laut dem Unternehmen zwei Millionen Exemplare verkauft worden. Die Marke von fünf Millionen folgte weniger als einen Monat nach dem Start.

In derselben Mitteilung griff Pearl Abyss außerdem eine frühere Alinea-Auswertung auf, die Crimson Desert mehr als 190 Millionen US-Dollar Umsatz allein auf Steam zuschrieb.

Ein großer Erfolg für eine neue Spielemarke

Für Pearl Abyss ist die Entwicklung besonders erfreulich, weil Crimson Desert als neue Marke gegen etablierte Reihen antritt. In der aktuellen Auswertung steht das Abenteuer direkt hinter drei bekannten Serien.

Wie viel Gewinn daraus für den Entwickler entsteht, lässt sich aus den geschätzten Verkaufsumsätzen allerdings nicht ablesen. Dafür müssten unter anderem Entwicklungs- und Marketingkosten sowie die jeweiligen Plattformgebühren berücksichtigt werden.

Öffnet in einem neuen Tab

Jens A.

Wenn bei GTA der fünfte Wagen brennt und irgendwo ein NPC flucht, ist Jens wahrscheinlich nicht weit. Bei PlayCentral kümmert er sich mit viel Herzblut um alles, was zockt, kracht und Spaß macht. Sei es ein Blockbuster mit Millionenbudget oder ein Indie-Perle mit Retro-Charme. Sein Fachgebiet? Open Worlds, Chaos-Sandboxen und Games, bei denen man "nur mal kurz reinschauen" wollte und dann plötzlich 3 Stunden später noch da sitzt. Immer kritisch, meistens fair und manchmal leicht übermüdet vom letzten Games-Marathon.

Deine Meinung zählt

Wie siehst du das? Teile deine Gedanken mit der PlayCentral-Community.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei

Für Kommentare gelten unsere Nutzungshinweise. Mit dem Absenden räumst du uns die dort beschriebenen, auf die Veröffentlichung begrenzten Nutzungsrechte ein.

guest
0 Kommentare
Neueste
Älteste Am meisten gewählt