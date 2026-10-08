Crimson Desert lässt große Marken hinter sich und erreicht laut Analyse 427 Millionen Dollar Umsatz

Crimson Desert gehört laut einer aktuellen Marktanalyse zu den umsatzstärksten Spieleveröffentlichungen des Jahres. Das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss soll seit seinem Start geschätzte 426,7 Millionen US-Dollar durch Spieleverkäufe umgesetzt haben. Damit liegt die neue Marke in der ausgewerteten Rangliste vor mehreren bekannten Namen.

Die Zahlen stammen von Alinea Analytics und wurden im Zusammenhang mit einer Analyse zu EA Sports FC 27 veröffentlicht. Wie Wccftech berichtet, belegt Crimson Desert darin den vierten Platz. Die Umsatzzahl ist eine Schätzung des Analyseunternehmens und keine offiziell bestätigte Umsatzmeldung von Pearl Abyss.

Crimson Desert vor Assassin’s Creed und 007

In der genannten Auswertung liegt Crimson Desert unter anderem vor 007 First Light, NBA 2K27 und Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Nur drei Veröffentlichungen erreichen höhere geschätzte Umsätze:

Spiel Geschätzter Umsatz laut Alinea Analytics EA Sports FC 27 714,1 Millionen US-Dollar Resident Evil Requiem 558,0 Millionen US-Dollar Forza Horizon 6 534,3 Millionen US-Dollar Crimson Desert 426,7 Millionen US-Dollar 007 First Light 320,1 Millionen US-Dollar NBA 2K27 309,1 Millionen US-Dollar Assassin’s Creed Black Flag Resynced 245,9 Millionen US-Dollar

Wichtig: Diese Platzierung bezieht sich auf die von Alinea erfassten Veröffentlichungen und deren geschätzte Verkaufsumsätze. Sie ist keine vollständige Rangliste sämtlicher Spieleumsätze einschließlich aller laufenden Live-Service-Titel.

Sechs Millionen Verkäufe hatte Pearl Abyss bereits bestätigt

Dass Crimson Desert ein großes Publikum erreicht hat, zeigen auch die zuvor veröffentlichten Verkaufszahlen. Pearl Abyss teilte im Juli mit, dass das Spiel bereits 83 Tage nach Veröffentlichung sechs Millionen verkaufte Exemplare erreicht hatte.

Zum Vergleich: Schon am ersten Verkaufstag waren laut dem Unternehmen zwei Millionen Exemplare verkauft worden. Die Marke von fünf Millionen folgte weniger als einen Monat nach dem Start.

In derselben Mitteilung griff Pearl Abyss außerdem eine frühere Alinea-Auswertung auf, die Crimson Desert mehr als 190 Millionen US-Dollar Umsatz allein auf Steam zuschrieb.

Ein großer Erfolg für eine neue Spielemarke

Für Pearl Abyss ist die Entwicklung besonders erfreulich, weil Crimson Desert als neue Marke gegen etablierte Reihen antritt. In der aktuellen Auswertung steht das Abenteuer direkt hinter drei bekannten Serien.

Wie viel Gewinn daraus für den Entwickler entsteht, lässt sich aus den geschätzten Verkaufsumsätzen allerdings nicht ablesen. Dafür müssten unter anderem Entwicklungs- und Marketingkosten sowie die jeweiligen Plattformgebühren berücksichtigt werden.

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