In GTA 6 warten zahlreiche einzigartige Waffen darauf, von euch entdeckt zu werden. Manche liegen in verlassenen Hütten, Bootswracks oder Gangverstecken. Andere bekommt ihr während einer Mission oder bei bestimmten Waffenhändlern. Dazu gehören der Swamp Bait Akulus, die Crabshack VF5 und der Assassin Nipper .38. Wir zeigen euch sieben besondere Fundorte und führen weitere benannte Varianten nach ihren Erwerbswegen auf. Die normalen Modelle findet ihr in unserer GTA-6-Waffenliste.

Was zählt als einzigartige Waffe?

Wir unterscheiden benannte Varianten von gewöhnlichen Waffenmodellen. Ein Fundstück mit eigenem Namen kann auf demselben Grundmodell wie eine normale Ladenwaffe beruhen; ein abgelegener Standard-Pickup ist dadurch noch keine einzigartige Variante. Die Zahl der Varianten im Fortschrittsmenü, die Zahl der Waffenmodelle und die Zahl der Kartenmarker bezeichnen daher verschiedene Dinge.

Einzigartige Waffen kostenlos in der Spielwelt finden

Diese sieben Varianten könnt ihr ohne Kauf bei Erkundungen finden. Die Route führt von Pelican Valley über Wetman Bay und die Permit Keys bis nach North Mariana. Weitere Waffenorte und Händler zeigt die Unique-Weapons-Ansicht unserer interaktiven Karte.

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Swamp Bait Akulus

Sucht in Pelican Valley die Abandoned Cabin im Sumpf auf. Der benannte Revolver liegt in der Haupthütte; konzentriert euch auf das Gebäude selbst, bevor ihr die Stege absucht. Waffenprofil bei GTADB.

Cruel Huntsman's SM-69

An derselben Hüttengruppe in Pelican Valley führt ein Holzsteg zwischen zwei Gebäuden hindurch. Sucht auf dem Steg und direkt an den angrenzenden Hütten nach der Waffe. Waffenprofil bei GTADB.

Crabshack VF5

An der Forschungsstation in Pelican Valley geht ihr zu dem Gebäude am Dock. Die verschlossene Tür öffnet ihr mit dem Code 0212; dahinter liegt die besondere VF5. Weitere Schlösser findet ihr in unserem Tresor- und Code-Guide. Waffenprofil bei GTADB.

Kingfishers W-22

Fahrt zu den Fishing Shacks in Wetman Bay. Die Waffe wird dem Hauptgebäude der dortigen Gang-Operation zugeordnet. Sucht im Hauptgebäude nach der Waffe. Ob ihr die Gang-Operation dafür abschließen müsst, ist noch offen. Waffenprofil bei GTADB.

Assassin Nipper .38

Im Südosten der Permit Keys liegt ein Bootswrack östlich der Mile Zero Air Station. Sucht am Wrack nach der Bodenluke. Der GTADB-Marker am Derelict Spy Vessel zeigt euch ungefähr, wo das Wrack liegt. Die Luke müsst ihr vor Ort suchen. Waffenprofil bei GTADB.

Smuggler Gorse 425

Östlich der Mile Zero Air Station wird auf einer kleinen Insel der Permit Keys ein gestrandetes Boot beschrieben. Erreicht die Insel und kontrolliert das Boot. Waffenprofil bei GTADB.

Turnt Nipper .38

In Bobcat Bight, North Mariana, sucht ihr nach einem abgestürzten Paratrike, das in einem Baum hängt. Die Waffe wird auf dessen Sitz beschrieben. Waffenprofil bei GTADB.

Besondere Waffen aus Gangverstecken

Auch in Gangverstecken liegen benannte Varianten. Durchsucht vor allem die Gebäude und die in der Tabelle genannten Bereiche, bevor ihr einen Stützpunkt verlasst. Weitere Orte findet ihr im Gang-Aktivitäten-Guide. Die Kingfishers W-22 steht bereits bei den sieben Fundstücken und erscheint hier nicht erneut.

Variante Stützpunkt Suchhinweis Gutterball Moreland 850 Kingpin Bowling, Port Gellhorn Beim Billardtisch nach dem Waffenkoffer suchen. Scrapper VF5C La Cascara Motel, Port Gellhorn Das obere Stockwerk prüfen. Clunker 556 Brooks Boatworks, Port Gellhorn Das Gelände der Gang-Operation durchsuchen; ungefährer Kartenanker. Kingfishers Laird 350 Manatee Motel, südliches Hamlet Das Motel nach der Waffe durchsuchen. La Polilla Negra VF-G1 Watson Bay Safehouse Im oberen Stockwerk suchen. La Polilla Negra KZ-59 Palmer Fishing Warehouse, Watson Bay Das Lagerhaus prüfen. Marabunta Grande KZ-59 Nova Auto Junkyard, Hamlet Den Schrottplatz absuchen. Kingfishers Akulus Sunrise RV Park Auf dem Gelände nach der Waffe suchen.

Missionswaffen und besondere Belohnungen

Donnie’s H&L .38: Die Variante wird der Mission „Don Gone“ zugeordnet und soll in Donnies rotem Auto liegen. Kontrolliert das Fahrzeug während der Mission, falls ihr die Waffe mitnehmen möchtet. Ob sie nach der Mission erneut erhältlich ist, bleibt offen.

Killtelligence SM-69: Die Waffe wird mit Brets erster Aufgabe verbunden. Achtet während der Mission darauf, ob ihr sie aufnehmen könnt. Ob sie danach über einen Spind zugänglich ist, bleibt offen.

Hellspawn Comshot 12: Diese Schrotflinte ist mit der Satan-Begegnung im Norden von Port Gellhorn verbunden. Ihr folgt dem nächtlichen Ritual und nehmt die Waffe nach dem Bosskampf auf. Die Voraussetzungen und Kampfschritte erklärt unser Satan-Guide. GTADB-Waffenprofil.

Exklusive Waffen der Ultimate Edition

Zur Ultimate Edition gehören laut Rockstar personalisierte Pistolen und Hawk-&-Little-Morgan-Revolver. Girardi ES9 und Klose K17 sind die Grundmodelle der beiden Pistolen; „Duval-Signatur“ und „Caminos-Signatur“ bezeichnen ihre besonderen Fassungen. Jasons ES9 „Duval-Signatur“ ist auch auf unserer eigenen PS5-Aufnahme im Waffenschrank zu sehen. Die vier Varianten gehören nicht zu den frei auffindbaren Waffen der Standardedition.

Variante Bisher beschriebener Zugriff Duval Signature ES9 Jasons Spind wird als Zugriff genannt. Jason’s Hawk & Little Morgan Revolver Als Angebot beim Waffenhändler beschrieben. Caminos Signature K17 Pistol Lucias Spind wird als Zugriff genannt. Lucia’s Hawk & Little Morgan Revolver Als Angebot beim Waffenhändler beschrieben.

Einzigartige Waffen bei Händlern kaufen

Diese 23 Varianten findet ihr bei bestimmten Waffenhändlern. Preise und Freischaltbedingungen können wir derzeit nicht für jeden Laden verlässlich angeben. Die Ammu-Nation-Karte hilft euch bei der Suche nach Geschäften; Kauf und Anpassung erklärt unser Ammu-Nation-Guide.

Waffenvariante Händler und Fundort Sand Storm ES9 Big Shots, östliches Hamlet The Silver 1992 Big Shots, östliches Hamlet Nite Raptor K17 Black Eagle, Balsero Nitepower AZ1200 Black Eagle, Balsero Rogue Alpha DRX Quickscope, Downtown Iron & Oak WCR-1 Iron & Oak, Stockyard Dazzler DQ-9 Iron & Oak, Stockyard Honky Tonk Mustang .357 Phil’s Ammu-Nation, Southside Star Spangled 556 Phil’s Ammu-Nation, Southside Moneymaker W-10 Tequesta Guns & Ammo, Tequesta Neon Sunset Type 9 Vice City Firearms, Salton Spangled Vatra Jackson Firearms, Balsero Watcher Pro Moreland 850 Tactical Outlet Guns, Belville Basher Gorse 425 Pawn & Gun, südliches Port Gellhorn Darknite Drifter Waffenladen im Nordwesten von Port Gellhorn; Name offen Backdoor Hobo Zenon’s Pawn Shop, La Perle Woodhatch Longshot Woodhatch, Capri Bruiser Super400 Vice City Gun & Pawn, Rockridge Vice City Heathen Prestige Firearms, Ocean Beach Little Cuba Hind Martez Empeños, Little Cuba Mossy Mediator Barrage Gun Supply, Southwind Fincredible Laird 350 Guns Aplenty!, Watson Bay Firebreak SM-69 R Willis Jr Hunting Supplies, Lummox County

Wie viele einzigartige Waffen gibt es?

Laut bisherigen Übersichten zum Fortschrittsmenü gibt es insgesamt 130 benannte Waffenvarianten. Das sind weder 130 verschiedene Grundmodelle noch 130 Fundorte: Mehrere Varianten können auf derselben Waffe beruhen, und ein Laden kann mehrere anbieten. Dieser Guide führt 45 benannte Varianten auf: sieben frei auffindbare, acht aus Gangverstecken, drei Missions- oder Belohnungswaffen, vier Editionsvarianten und 23 Händlerangebote.

Welche Waffen sind verpassbar?

Ein möglicher einmaliger Zugriff betrifft Donnie’s H&L .38 während „Don Gone“. Behandelt die Waffe vorsichtshalber als Missionsfund und prüft Donnies Auto vor dem Abschluss. Für die übrigen hier genannten Varianten lässt sich eine dauerhafte Verpassbarkeit derzeit nicht pauschal belegen. Editionsexklusive Waffen hängen außerdem von der gekauften Spielversion ab.

Braucht ihr einzigartige Waffen für 100 Prozent?

Die 100-Prozent-Checkliste führt die Anforderung 50 von 66 Standardwaffen getrennt von benannten Varianten. Alle 130 berichteten Unique-Varianten zu sammeln ist dafür nach bisherigem Stand nicht erforderlich. Prüft im Fortschrittsmenü eures Spielstands, welcher Zähler tatsächlich für eure noch offenen Aufgaben zählt.

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