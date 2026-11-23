Sony hat den ersten Neuzugang für den PS-Plus-Spielekatalog im Dezember 2026 ungewöhnlich früh bekannt gegeben. Wie aus einem Beitrag im japanischen PlayStation Blog vom 9. November 2026 hervorgeht, soll Dynasty Warriors: Origins im kommenden Monat in den Spielekatalog aufgenommen werden.

Die Ankündigung bezieht sich bislang ausdrücklich auf Japan. Eine gesonderte Bestätigung für Deutschland und ein konkreter Veröffentlichungstag stehen noch aus. Der 15. Dezember 2026 gilt aufgrund des bisherigen Aktualisierungsrhythmus als wahrscheinlicher Termin, wurde von Sony aber nicht genannt.

Dynasty Warriors: Origins bringt riesige Schlachten auf die PS5

Dynasty Warriors: Origins stammt von Omega Force und Koei Tecmo und erschien ursprünglich am 17. Januar 2025. Das Musou-Spiel erzählt die Ereignisse der chinesischen Drei-Reiche-Ära aus der Perspektive eines namenlosen und an Gedächtnisverlust leidenden Protagonisten.

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Auf den Schlachtfeldern kämpfen Tausende Soldaten gleichzeitig gegeneinander. Neben der bekannten 1-gegen-1000-Action spielen taktische Befehle, die Moral der eigenen Truppen, mächtige gegnerische Offiziere und die Zusammenarbeit mit verbündeten Einheiten eine wichtige Rolle. Koei Tecmo beschreibt Origins auf der offiziellen Webseite als Neuinterpretation der traditionellen Geschichte der Drei Königreiche.

Zum Erscheinungstermin fiel das Presseecho überwiegend positiv aus. Auf Metacritic erreichte das Spiel eine durchschnittliche Kritikerwertung von 79 Punkten sowie eine Nutzerwertung von 8,1. Gelobt wurden vor allem das überarbeitete Kampfsystem, die gewaltigen Schlachten und die stärkere taktische Ausrichtung. Kritik gab es unter anderem für wiederkehrende Missionsabläufe, das Erzähltempo und die im Vergleich zu älteren Teilen kleinere Auswahl spielbarer Figuren.

Der PS-Plus-Katalog wächst bereits im November 2026

Bis Dynasty Warriors: Origins verfügbar wird, erhalten Abonnenten von PS Plus Extra und Premium noch weitere Spiele. Das offizielle November-Aufgebot umfasst folgende Titel:

Death Stranding 2: On the Beach

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Atomfall

Dragon Quest III HD-2D Remake

Trepang2

MotoGP 26

Hell Let Loose

Cricket 26: The Official Game of the Ashes

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Trepang2, MotoGP 26 und Cricket 26 sollen am 24. November 2026 in den USA und Großbritannien folgen. Für PlayStation Plus Premium ergänzen Legacy of Kain: Soul Reaver 2 und Freedom Wars Remastered das Angebot.

Die monatlichen PS-Plus-Spiele für Dezember 2026 sind dagegen noch nicht angekündigt. Nach dem üblichen Zeitplan ist mit der Vorstellung am 25. November 2026 und der Freischaltung am 1. Dezember 2026 zu rechnen. Dynasty Warriors: Origins gehört nicht zu diesen dauerhaft beanspruchbaren Monatsspielen, sondern zum wechselnden Katalog für Extra und Premium.

Der Ausbau des Katalogs fällt zudem direkt in die Veröffentlichung von GTA 6 am 19. November 2026. Laut Take-Two Interactive wurden bereits vor dem Verkaufsstart 32,5 Millionen Exemplare abgesetzt. Wer seine Zeit nicht ausschließlich in Vice City und Leonida verbringen möchte, erhält mit den aktuellen und kommenden PS-Plus-Titeln mehrere umfangreiche Alternativen.

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