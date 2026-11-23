Microsoft könnte mit der nächsten Xbox eine der ältesten Regeln seines Konsolengeschäfts abschaffen. Einem neuen Bericht zufolge war für Project Helix ursprünglich vorgesehen, den Online-Multiplayer ohne kostenpflichtiges Abonnement anzubieten.

Damit würde nach rund 24 Jahren eine Tradition enden, die am 15. November 2002 mit dem kostenpflichtigen Xbox-Live-Dienst auf der ersten Xbox begann. Die Angaben zu Project Helix stammen aus einer unbestätigten Insider-Meldung, während Microsoft bislang weder ein Veröffentlichungsdatum noch die vollständige Ausstattung der neuen Hardware genannt hat.

Project Helix soll Online-Multiplayer kostenlos machen

Xbox-Insider Jez Corden berichtet bei Windows Central, dass Microsoft zumindest zeitweise keinen Multiplayer-Bezahlzugang für die kommende Konsole plante. Ein Modell wie Xbox Live Gold und dessen spätere Game-Pass-Nachfolger wäre auf Project Helix demnach nicht mehr erforderlich.

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Aktuell gehört der Online-Konsolen-Multiplayer weiterhin zu den kostenpflichtigen Xbox-Game-Pass-Tarifen. Eine Ausnahme bilden Free-to-Play-Spiele, deren Mehrspielerfunktionen auf Xbox-Konsolen bereits ohne Abonnement verfügbar sind.

Die mögliche Abschaffung der Bezahlschranke hängt offenbar mit dem technischen Konzept von Project Helix zusammen. Die nächste Xbox soll Konsolenkomfort mit der Offenheit eines Gaming-PCs verbinden und laut dem Bericht vollständige PC-Spiele sowie Stores wie Steam unterstützen. Für Microsoft wäre es schwer zu vermitteln, warum derselbe Online-Modus innerhalb des Xbox-Ökosystems kostenpflichtig wäre, während er über einen installierten PC-Store kostenlos genutzt werden könnte.

Microsoft bestätigt Xbox- und PC-Spiele

Offiziell bestätigt ist bislang, dass Project Helix sowohl Xbox-Konsolenspiele als auch PC-Spiele ausführen soll. Microsoft bezeichnet die Hardware in einem Beitrag auf Xbox Wire DACH als eigene Next-Generation-Konsole mit einem speziell entwickelten AMD-SoC. Alpha-Versionen der Hardware sollen ab 2027 an Entwickler ausgeliefert werden.

Microsoft verspricht außerdem eine deutliche Steigerung der Raytracing-Leistung und eine stärkere Verbindung zwischen Windows und dem Xbox-Ökosystem. Konkrete Hardware-Spezifikationen, ein Preis und ein Release-Zeitfenster wurden noch nicht veröffentlicht.

Ob der kostenlose Multiplayer tatsächlich Teil des finalen Konzepts bleibt, ist inzwischen weniger sicher. Steigende Entwicklungs- und Komponentenkosten haben Microsoft laut weiteren Berichten dazu veranlasst, mehrere Aspekte von Project Helix neu zu bewerten. Besonders eine offene Plattform mit Zugriff auf konkurrierende Stores erschwert das klassische Konsolenmodell, bei dem Hardware über den Verkauf von Spielen und Abonnements mitfinanziert wird.

Sollte Microsoft trotzdem an dem ursprünglichen Plan festhalten, wäre Project Helix die erste Xbox-Konsole ohne allgemeine Multiplayer-Bezahlschranke. Der kostenpflichtige Zugang war seit dem Start von Xbox Live im Jahr 2002 ein fester Bestandteil jeder Xbox-Generation.

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