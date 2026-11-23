In GTA 6 bilden Magazine, Bücher und Comics eine gemeinsame Sammlung mit 27 unterschiedlichen Leseobjekten. Daneben zählen sieben Book Swaps separat. Für den 100-Prozent-Abschluss braucht ihr nach dem derzeitigen Spielstand 30 der insgesamt 34 Einträge. Hier findet ihr die bekannten Suchstellen, die besonders wichtigen Exemplare in Storygebäuden und die passende interaktive Karte.

Was zählt für 100 Prozent?

Sammlung Umfang Was ihr tun müsst Magazine, Books & Comics 27 unterschiedliche Titel Jeden Titel einmal untersuchen und lesen. Weitere Exemplare desselben Titels zählen nicht erneut. Book Swaps 7 Little Libraries An jeder Büchertauschstelle das dortige Buch lesen. Gemeinsame 100-%-Vorgabe 30 von 34 Einträgen Vier Einträge dürfen für dieses Ziel fehlen.

Die beiden Zähler stehen unter Fortschritt → Sammlungen → Erkundung. Die übergreifende 100-%-Checkliste erscheint nach der Geschichte unter Fortschritt → Statistik; früh gelesene Objekte zählen weiter. Comics sind Teil der 27er-Sammlung und kein dritter Zähler. Zeitschriften für Tattoos und andere „Discovered Styles“ gehören zu einer anderen Aktivität und werden mit WAiNK gescannt.

So lest ihr Magazine, Bücher und Comics

Geht an ein sichtbares Buch oder Heft heran und nutzt die eingeblendete Aktion zum Untersuchen. Öffnet und lest das Objekt in der Leseansicht. Kontrolliert danach den passenden Zähler im Fortschrittsmenü. Da das Menü keine verlässliche Liste aller bereits gelesenen Titel anzeigt, lohnt sich eine eigene kurze Namensliste. Die dokumentierten Funde müsst ihr nicht kaufen.

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Magazine und Bücher könnt ihr direkt in der Spielwelt untersuchen und lesen. Hier ist „Off the Hook“ zu sehen.

Die bekannten Fundorte auf der Karte

Die Karte zeigt die beiden Sammlungen getrennt. Ihre Marker führen euch bei mehreren Objekten zum ungefähren Gebäude oder Suchgebiet; der genaue Platz des Buchs steht, soweit bekannt, in den Tabellen. Öffnet einen Tabellenlink, um direkt zum jeweiligen Marker zu springen.

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

Magazine, Bücher und Comics: 26 bekannte Titel

Der Spielzähler umfasst 27 unterschiedliche Leseobjekte. Für 26 Titel sind Namen bekannt; die folgende Übersicht enthält ihre beschriebenen Fundstellen. Wo nur das Gebäude oder Suchgebiet bekannt ist, steht das ausdrücklich dabei. Mehrere Exemplare eines Titels sind Alternativen und bringen keinen zusätzlichen Zählerpunkt.

Titel Region / Gebiet Fundort oder Suchgebiet Karte Ashes of Glory Â· Karte Mariana County Â· Key Lento Jasons Haus: Nachttisch Karte Lethal By Design Â· Karte Mariana County Â· Key Lento Jasons Haus: Wohnzimmertisch Karte Orca A Whole Different Animal Â· Karte Mariana County Â· Key Lento Jasons Haus: Tisch am Ã¶stlichen Wohnzimmerfenster Karte Off the Hook Â· Karte Mariana County Â· Key Lento Jasons Haus: GerÃ¤teschuppen unter dem Haus Karte Body Copy Â· Karte Mariana County Â· Key Lento Jasons Haus: hintere Terrasse bei den Gewichten Karte RX Men Â· Karte Mariana County Â· Key Lento 247-Laden in Key Lento: Zeitschriftenregal Karte Help Me Help You Help Me Â· Karte Kelly County Â· Gellhorn Starlet Motel: Tisch im Empfangsraum Karte Children of Wizard Wang Â· Karte Kelly County Â· Port Gellhorn Starlet Motel: KÃ¼chenablage beim Radio am Fenster Karte Dicked Down Deep in Space Kelly County Â· Port Gellhorn Wohnwagen in Lost Vista, nordwestlich der Port Gellhorn Station Garage; von Dunk fÃ¼r einen Raub markiert – Passion B.C. Â· Karte Vice-Dale County Â· Vice City / Bayside Bayside Apartment: neben der Badewanne Karte Two Pricks in the Bush Â· Karte Vice-Dale County Â· Vice City / Bayside Bayside Apartment: Tisch vor dem Fernseher Karte Remote Strike Â· Karte Vice-Dale County Â· Vice Beach / Washington Beach Ajax Gym: âTrauma Roomâ bei den SchlieÃfÃ¤chern Karte Foiled Â· Karte Leonard County Â· Belville Aufbrechbare Garage in der nÃ¶rdlichen HÃ¤userreihe westlich von Andys Haus; auf einem Bett Karte The Johnsons (Issue 1) Â· Karte Kelly County Â· Gellhorn Alpha Gas in Gellhorn, nordÃ¶stlich des Starlet Motel Karte The Cowboyâs Prayer is to Die Young Lummox County Â· Moraeu Unmarkiertes GebÃ¤ude nÃ¶rdlich von Taco Bomb â West Kalaga: Tisch im Hauptraum – Ratface (Issue 1) Â· Karte Vice-Dale County Â· Vice City / La Perle Xero Food Mart in La Perle: Zeitschriftenregal Karte Special Friends Force (Issue 1) Â· Karte Vice-Dale County Â· Vice City / La Perle Xero Food Mart in La Perle: Zeitschriftenregal Karte Lights, Camera, Affirmative Action Â· Karte Vice-Dale County Â· Vice City / Tequesta Retreat Pegassi Residences: Penthouse im obersten Stock (Ebene 3), auf einem Tisch Karte High Rollerz (Issue 37) Â· Karte Vice-Dale County Â· Vice City / Crosstown Jack of Hearts: Flur im zweiten Stock westlich der Aufnahmekabinen Karte Â¡BOMBAZO! (Issue 2342) Â· Karte Vice-Dale County Â· Vice Beach / Washington Beach / Oldby Island Ron StopânâSnack in Washington Beach: Zeitschriftenregal Karte 11:59 Lummox County · Dawson Dam Aussichtspunkt östlich des Kalaga Reservoirs beim Dawson Dam: Steigt die Leiter hinauf. Ein weiteres Exemplar wurde in Southside gesehen. – Drive Shaft Â· Karte Draper Island Station; weitere Exemplare bei einem Ort in Vice City und in Cell Phone Zone gemeldet Karte Endowed Â· Karte Beim RON Car Wash in Bayside; weiterer Hinweis bei Pay ânâ Spray in Waning Sands Karte Manly Gaze Â· Karte Bisher kein genauerer Ort als Leonida dokumentiert Karte PÃªche Â· Karte Partyhaus an der Dolphin Drive in Key Lento: erstes Schlafzimmer links im Obergeschoss, auf dem Bett; weitere Exemplare gemeldet Karte Trigger Happy Â· Karte Strandhaus an der Sunset Drive in Key Lento: Esstisch; weiteres Exemplar auf einem geblÃ¼mten Sofa im Westen von Port Gellhorn Karte

Ein weiterer Titel fehlt noch in der Namensliste. Für ihn nennen wir keinen vermeintlichen Fundort. Die Übersicht zeigt somit 26 der 27 vom Spiel gezählten Titel.

Diese Exemplare solltet ihr während der Story lesen

Einige Exemplare liegen in Räumen, die später nicht mehr zugänglich sind. Nehmt sie beim ersten Besuch mit; so müsst ihr nicht nach Alternativen suchen. Das Ende des Zugangs zu einem Raum bedeutet nicht automatisch, dass der zugehörige Titel für immer verpasst ist.

Kapitel Ort Dort dokumentierte Leseobjekte 1 Jasons Haus in Key Lento Ashes of Glory (Nachttisch), Lethal By Design (Wohnzimmertisch), Orca A Whole Different Animal (Tisch am östlichen Wohnzimmerfenster), Off the Hook (Geräteschuppen unter dem Haus), Body Copy (hintere Terrasse bei den Gewichten). 2 Starlet Motel in Port Gellhorn Help Me Help You Help Me (Empfangstisch) und Children of Wizard Wang (Küchenablage beim Radio am Fenster). 3 Bayside Apartment in Vice City Passion B.C. (neben der Badewanne) und Two Pricks in the Bush (Tisch vor dem Fernseher).

Alle sieben Book Swaps

Book Swaps heißen auch „Little Libraries“. Sucht die kleine Büchertauschstelle im angegebenen Gebiet und lest das Buch darin. Die Kartenpunkte markieren bei sechs Orten nur ein ungefähres Suchgebiet; eine genaue Regalposition ist dort noch unbekannt. Für „Killer Prom“ ist das schildkrötenförmige Tauschregal an der Dolphin Drive beschrieben.

Buch County Fundort oder Suchgebiet Karte The Wizardâs Ruin: Loud Clap of the Night Â· Karte Mariana County Watson Bay: genauer Standort noch unbekannt Karte Killer Prom Â· Karte Mariana County Key Lento: SchildkrÃ¶tenfÃ¶rmiges Tauschregal an der Dolphin Drive Karte Thighlander: A Tale of True Scotsmen Â· Karte Vice-Dale County Southside: genauer Standort noch unbekannt Karte Goodnight, Dollface, Goodnight Â· Karte Vice-Dale County Vespucci Island: genauer Standort noch unbekannt Karte Outback Gas Junkie Â· Karte Leonard County Waning Sands: genauer Standort noch unbekannt Karte Humanity vs Space Â· Karte Kelly County Ambrosia: genauer Standort noch unbekannt Karte Badlands Revenge: Ride Like Hell Â· Karte Mariana County Capri: genauer Standort noch unbekannt Karte

Eine praktische Route zu 30 Einträgen

Lest zuerst die fünf Exemplare in Jasons Haus, dann die zwei im Starlet Motel und die zwei im Bayside Apartment. Nehmt unterwegs die frei zugänglichen Ladenregale und Gebäude aus der Tabelle mit. Plant die sieben Book Swaps als kurze Stopps ein, wenn ihr Watson Bay, Key Lento, Southside, Vespucci Island, Waning Sands, Ambrosia und Capri besucht. Prüft nach jeder Etappe beide Sammlungszähler und zählt doppelte Exemplare nicht noch einmal.

Für die übergreifende Aufgabe reichen 30 unterschiedliche Einträge. Ihr müsst weder alle 27 Leseobjekte noch alle sieben Book Swaps abschließen, sofern eure Summe 30 erreicht. Wenn euch ein Zugang entgangen ist, sucht zuerst nach einem alternativen Exemplar oder weicht auf noch offene Book Swaps aus.

Sind Leseobjekte verpassbar und gibt es Belohnungen?

Die genannten Storyräume könnt ihr nach ihren Kapiteln nicht beliebig erneut betreten. Das betrifft die dortigen Exemplare. Für viele Titel sind weitere Kopien dokumentiert; außerdem lässt die 100-%-Vorgabe vier Einträge offen. Eine pauschale Aussage, dass ein verpasstes Exemplar den Abschluss dauerhaft verhindert, ist daher nicht gerechtfertigt.

Für einzelne Bücher, Magazine oder Book Swaps ist keine feste Geld-, Waffen- oder Fahrzeugbelohnung belegt. Manche Lektüren enthalten Hinweise auf Angel- oder Jagdgebiete. Die sichere Bedeutung der Sammlung ist ihr Fortschrittseintrag; der gesamte 100-Prozent-Abschluss führt zum entsprechenden Erfolg beziehungsweise zur Trophäe. Eine zusätzliche Belohnung allein für alle 34 Einträge ist nicht bestätigt.

Häufige Fragen

Wie viele Magazine, Bücher und Comics gibt es?

Das Spiel zählt 27 unterschiedliche Leseobjekte in einer gemeinsamen Sammlung. 26 davon sind hier namentlich aufgeführt; der letzte Name und Fundort sind noch unbekannt.

Wie viele Book Swaps gibt es?

Sieben. Jeder Standort hat einen eigenen Zählerpunkt und ein dort zu lesendes Buch.

Wie viele Einträge brauche ich für 100 Prozent?

30 der insgesamt 34 Einträge aus beiden Gruppen. Vier dürfen fehlen.

Zählt ein zweites Exemplar desselben Titels?

Nein. Alternative Exemplare helfen beim Auffinden, erhöhen den Zähler aber nicht erneut.

Können Magazine dauerhaft verpasst werden?

Einige Storyräume sind nur während eines Kapitels offen. Das macht das dortige Exemplar zeitlich begrenzt, belegt aber keine generelle Unmöglichkeit des 100-Prozent-Ziels.

Muss ich die Bücher kaufen?

Für die hier beschriebenen Funde ist kein Kauf nötig: Untersucht und lest sie am Fundort.

Gibt es eine Belohnung für alle 34?

Eine eigene Belohnung dafür ist nicht bestätigt. Die 30er-Vorgabe zählt für den gesamten 100-Prozent-Abschluss.

Weitere Aufgaben findet ihr in unserer GTA-6-Komplettlösung. Die Sammelkarten sind eine eigenständige Sammlung.

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