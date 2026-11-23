Wenige Tage nach der Veröffentlichung von GTA 6 zeigt sich selbst die Konkurrenz beeindruckt. Igor Sarzyński, Creative Director von Cyberpunk 2 bei CD Projekt Red, bezeichnet Rockstars neues Open-World-Spiel als technische und kreative Ausnahmeleistung. Seine Begeisterung ging sogar so weit, dass er scherzhaft die Einstellung des eigenen Projekts verkündete.

Eine echte Absage ist damit natürlich nicht gemeint. Sarzyński nutzte die überspitzte Formulierung vielmehr, um zu verdeutlichen, wie stark ihn die Größe und Detaildichte der Spielwelt von GTA 6 beeindruckt haben.

GTA 6 löst Entwicklerdepression aus

In einem Beitrag auf Bluesky schrieb Sarzyński am 21. November 2026 von einer durch GTA 6 ausgelösten Open-World-Entwicklerdepression. Besonders hob er den Umfang, die Dichte, die innere Geschlossenheit und die durchdachte Gestaltung der Spielwelt hervor.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Die von GTA 6 ausgelöste Open-World-Entwicklerdepression ist real. Wahrscheinlich ist es die größte künstlerische Leistung der Geschichte.

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Rockstars Werk sei ein technologisches und kreatives Wunder. Anschließend scherzte Sarzyński, Cyberpunk 2 werde eingestellt und er werde stattdessen das Herbstlaub in seinem Garten zusammenfegen. Der Kommentar richtet sich somit nicht gegen das eigene Projekt, sondern unterstreicht die enorme Messlatte, die GTA 6 für kommende Spiele mit offenen Welten setzt.

GTA 6 erschien am 19. November 2026 weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, wie Rockstar Games zum Launch bestätigte. Schauplatz ist der Bundesstaat Leonida mit einer modernen Version von Vice City, in der Jason und Lucia in eine weitreichende kriminelle Verschwörung geraten.

Höchstwertungen begleiten den Rekordstart

Die Begeisterung des Cyberpunk-Entwicklers passt zur außergewöhnlich positiven Aufnahme des Spiels. Laut einer offiziellen Mitteilung von Take-Two Interactive erreichte GTA 6 kurz nach dem Release einen Metacritic-Wert von 99 Punkten.

Die hohen Wertungen erklären allerdings nur einen Teil der Faszination. Sarzyński konzentriert sich vor allem auf das Zusammenspiel der einzelnen Elemente. Eine riesige Karte allein genügt schließlich nicht. Erst wenn Umgebungsdetails, Figuren, Systeme und Aktivitäten glaubwürdig ineinandergreifen, entsteht eine Welt, die sich tatsächlich lebendig anfühlt.

Cyberpunk 2 setzt auf eine eigene Identität

In einem weiteren Beitrag stellte Sarzyński klar, dass CD Projekt Red nicht versuchen werde, Rockstar einfach zu kopieren. Cyberpunk 2 soll stattdessen seine eigene kreative Richtung verfolgen und sich durch einen unverwechselbaren Charakter von anderen Open-World-Spielen abheben.

Wir machen etwas Eigenes mit einem anderen, einzigartigen Charakter. GTA erweitert wie große Kunst die Grenzen des Möglichen.

Sarzyński arbeitet offiziell als Creative Director an der Fortsetzung von Cyberpunk 2077. Das Projekt wurde zunächst unter dem Codenamen Project Orion entwickelt und wird von einem Team bei CD Projekt Red North America vorangetrieben.

Seine Aussagen zeigen zugleich, warum GTA 6 kein allgemeiner Bauplan für jedes kommende Open-World-Spiel sein muss. Rockstars Größe und Detailgrad lassen sich nicht ohne Weiteres reproduzieren. Für Cyberpunk 2 dürfte deshalb weniger entscheidend sein, die Welt von Leonida zu übertreffen, sondern die eigenen Stärken bei Handlung, Figuren und futuristischer Atmosphäre konsequent auszubauen.

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