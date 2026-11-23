Eine NDA von Rockstar Games hat im Hause von Comedian Amber Wallin für einen herrlich überzeichneten Ehekonflikt gesorgt. Wallin verriet nach der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6, dass sie mehreren NPCs ihre Stimme geliehen und ihre Beteiligung rund zwei Jahre lang geheim gehalten hatte.

Nicht einmal ihr eigener Ehemann soll von dem Job gewusst haben. Seine gespielte Empörung hielten die beiden in einem humorvollen Instagram-Sketch fest, der den Streit wie eine besonders dramatische Reality-TV-Szene inszeniert.

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Rockstar-NDA galt auch innerhalb der Familie

Wallins Ehemann ärgert sich im Video vor allem über die verpasste Gelegenheit, zwei Jahre lang mit ihrer Beteiligung an GTA 6 anzugeben. Die Geheimhaltung bezeichnet er scherzhaft als Verrat und vertritt eine sehr eigene Auffassung davon, für wen Verschwiegenheitsvereinbarungen gelten.

NDAs gelten nicht für Ehemänner.

Wallin kontert, Rockstar Games habe bereits einen roten Zielpunkt auf ihren Kopf gerichtet. Damit spielt sie offensichtlich auf die strenge Geheimhaltung rund um das Open-World-Spiel an und deutet scherzhaft an, welche Folgen ein vorzeitiger Vertragsbruch gehabt hätte.

Auch die Vorliebe ihres Mannes für NPCs wird Teil des Sketches. Nachdem er unter anderem seine Begeisterung für die Großen Feen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild erwähnt, erinnert Wallin ihn daran, dass es auch direkt in seinem eigenen Zuhause interessante NPCs gebe. Zum Abschluss erklärt sie, dass sie ihm trotz Ehe und zwei gemeinsamer Kinder offenbar kein solches Geheimnis anvertrauen durfte.

Amber Wallin spricht mehrere NPCs in GTA 6

Eine von Wallins Rollen lässt sich bereits während des Prologs finden. Wenn die Handlung Lucia ins Frauengefängnis führt, spricht die Comedian nach eigenen Angaben eine der Insassinnen, die gemeinsam mit drei weiteren NPCs an einem Tisch sitzt.

Eine weitere von ihr vertonte Figur begegnet Jason auf den Straßen von Vice City und macht sich über ihn lustig. Wallins Beteiligung beschränkt sich damit nicht auf eine einzelne Szene. Ihre Stimme kann an mehreren Stellen in der lebendigen Spielwelt auftauchen.

Dass sie nun über ihre Rollen sprechen kann, hängt mit der erfolgten Veröffentlichung zusammen. Grand Theft Auto 6 ist seit dem 19. November 2026 weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich, wie Rockstar Games zum Launch mitteilte.

Auch Lucias Darstellerin steht im Rampenlicht

Während Wallin den zahlreichen Nebenfiguren von Leonida Persönlichkeit verleiht, erhält auch die Hauptbesetzung große Aufmerksamkeit. Manni L. Perez ist für ihre Darstellung von Lucia bei den The Game Awards 2026 in der Kategorie Best Performance nominiert.

Die Preisverleihung findet am 10. Dezember 2026 statt. Wallins Sketch zeigt unterdessen auf humorvolle Weise, wie lange selbst kleinere Rollen in einem Rockstar-Projekt geheim bleiben können, wenn eine NDA nicht einmal vor der eigenen Familie haltmacht.

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