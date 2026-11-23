„Hey Arnold!“ beginnt nach Brians Anruf in Key Lento. Jason fährt mit Brian und Cal zu einem Kontakt, dessen Treffen an der Radarstation in eine Verfolgungsjagd mündet. Der Guide zeigt, wie ihr die Suche, die Autofahrt und die Jagd zu Fuß bewältigt. Arnolds Entscheidung am Ende steht in einem eigenen Spoilerabschnitt.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“), achter Hauptmissionseintrag unserer Missionsübersicht.

1 („Just Like Paradise“), achter Hauptmissionseintrag unserer Missionsübersicht. Voraussetzung: „Pipework“ abgeschlossen; wartet auf Brians Anruf und die neue Markierung. Ihr spielt Jason.

„Pipework“ abgeschlossen; wartet auf Brians Anruf und die neue Markierung. Ihr spielt Jason. Start: Brian wartet an einer Bar im Süden von Key Lento, Mariana County.

Brian wartet an einer Bar im Süden von Key Lento, Mariana County. Ziele: Brian folgen, Cal abholen, Arnold bei der Radarstation suchen, ihn im Auto und zu Fuß verfolgen und zum Schluss eine Entscheidung treffen.

Brian folgen, Cal abholen, Arnold bei der Radarstation suchen, ihn im Auto und zu Fuß verfolgen und zum Schluss eine Entscheidung treffen. Belohnung: Für den Missionsabschluss ist keine gesonderte Geld- oder Waffenbelohnung zuverlässig dokumentiert.

Spoilerhinweis: Die Schrittfolge verrät die Verfolgung. Die Folgen der letzten Wahl stehen erst im Abschnitt „Arnold töten oder verschonen“.

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Brian Heder mit Jason und weiteren Figuren in einem offiziellen GTA-6-Motiv; keine Aufnahme der Radarstationsszene.

Hey Arnold!: Von Brian zur Radarstation

Erledigt „Pipework“ und wartet auf Brians Anruf. Wenn noch kein Marker erscheint, spielt etwas weiter und prüft die Anrufliste. Begebt euch dann zu Brian an der Bar in Key Lento und sprecht ihn an. Folgt Brian zu seinem Fahrzeug und steigt ein. Fahrt zum markierten Spirituosenladen, an dem Cal dazukommt. Wartet, bis er wirklich eingestiegen ist, bevor ihr zur nächsten Markierung fahrt. Das Ziel wechselt zu einem Suchgebiet im Bereich Maroon Key südlich von Key Lento. Fahrt zur Radarstation. Sobald ihr nahe genug seid, präzisiert das Spiel die Position. Sucht Arnold am kleinen Gebäude im Stationsbereich; erst die Begegnung dort startet den nächsten Teil. Nach dem Gespräch greifen Arnolds Leute an und er flieht im Auto. Bleibt an seinem Wagen dran. Auf dem Weg tauchen bewaffnete Motorradfahrer auf. Haltet genügend Abstand, um ihre Bewegungen zu sehen, und schießt nur dann aus dem Auto, wenn ihr die Straße noch kontrollieren könnt. Die Strecke führt über eine beschädigte Brücke mit Rampen. Richtet das Fahrzeug vor der Kante gerade aus und haltet die Geschwindigkeit, damit ihr nicht seitlich von der Spur abkommt. Die Sprünge passieren auf der Missionsroute; ihr müsst dafür keinen separaten Umweg zu einem Stuntmarker fahren. Arnold setzt die Flucht am Ende zu Fuß fort. Steigt aus und lauft hinterher bis zu den Docks. Verliert euch nicht in einem Kampf mit zurückgebliebenen Gegnern, sobald das Ziel ausdrücklich die Verfolgung Arnolds verlangt. Am Steg stoppt Arnold. Hier könnt ihr ihn erschießen oder laufen lassen. Falls ihr ihn mit einer lauten Waffe tötet, verlasst den Bereich nach der Szene, bevor anrückende Polizei euch erneut festsetzt.

Tipps für die Verfolgung

Während der Fahrt ist Arnolds Wagen das eigentliche Ziel. Die Motorräder sind eine Gefahr, aber ein riskantes Ausweichmanöver kann euch weiter zurückwerfen als ein Gegner. Fahrt vorausschauend durch die Kurven und nutzt Jasons Fokusfunktion für kurze, besser kontrollierbare Schussfenster, wenn sie verfügbar ist. Auf der Brücke zählt eine gerade Anfahrt mehr als zusätzliche Geschwindigkeit in der letzten Sekunde.

Wenn ihr Arnold an der Radarstation nicht sofort entdeckt, arbeitet euch erst in das angezeigte Suchgebiet vor. Der genaue Marker erscheint beim Näherkommen. Beginnt die Verfolgung nicht, prüft, ob die Szene am Gebäude ausgelöst wurde und Brian und Cal die vorigen Fahrtziele abgeschlossen haben.

Arnold töten oder verschonen [Spoiler]

Arnold ergibt sich am Ende der Flucht auf einem Steg. Ihr könnt ihn töten oder gehen lassen; auch Nichtstun führt nach einem Moment zum Verschonen. Beide Wege schließen die Mission ab. Eine sichere zusätzliche Geldbelohnung ist für keine Variante belegt. Die Wahl wird jedoch mit unterschiedlichen Einträgen im Kriminalprofil beschrieben: Töten wertet die Tat gewalttätiger, Verschonen zurückhaltender. Weitere spätere Folgen werden in aktuellen Berichten widersprüchlich beschrieben; wir behaupten deshalb nicht, dass Arnold garantiert nie wieder auftaucht oder eine bestimmte Folgemission freischaltet.

Wer die Konsequenz selbst vergleichen möchte, sollte vor Missionsbeginn einen manuellen Spielstand anlegen. Für den Fortschritt müsst ihr keinen bestimmten Ausgang wählen.

Vorherige Mission: Pipework. Die Missionsübersicht führt danach „Island Dreams“; eine veröffentlichte Einzellösung dazu liegt derzeit noch nicht vor. Zurück zur GTA-6-Komplettlösung.

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