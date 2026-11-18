In GTA 6 erwartet Jason und Lucia eine umfangreiche Geschichte, die sich über fünf Kapitel erstreckt. Insgesamt sind bislang 91 Storymissionen bekannt, die euch quer durch den Bundesstaat Leonida führen. Wir zeigen euch, wie sich die Missionen auf die einzelnen Kapitel verteilen und welche Aufträge euch im Verlauf der Handlung erwarten.

Wer sich vor dem Spielen nicht zu viel über die Geschichte verraten lassen möchte, kann zunächst beruhigt weiterlesen. Die vollständige Missionsliste findet ihr weiter unten, zusammen mit einer entsprechenden Spoilerwarnung.

Wie viele Storymissionen hat GTA 6?

Die bisher umfangreichste Missionsübersicht stammt von PC Gamer und umfasst 91 Missionen in fünf Kapiteln. Rockstar selbst hat bislang keine offizielle Gesamtzahl veröffentlicht.

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Die Verteilung sieht folgendermaßen aus:

Kapitel Storymissionen Kapitel 1 22 Kapitel 2 11 Kapitel 3 26 Kapitel 4 25 Kapitel 5 7 Gesamt 91

Der Prolog ist bereits in den 22 Missionen des ersten Kapitels enthalten. Die Übersicht berücksichtigt ausschließlich die aufgeführten Storymissionen. Optionale Aufträge, Nebenaktivitäten und zusätzliche Vorbereitungen kommen noch hinzu.

Alle GTA-6-Storymissionen nach Kapiteln

Achtung, Spoiler! Ab hier nennen wir die Titel sämtlicher bislang bekannter Storymissionen sowie die fünf Kapitelüberschriften. Einige davon können bereits Hinweise auf spätere Ereignisse, Schauplätze und den Verlauf der Handlung geben.

Drei Missionsnamen werden in der bisherigen Übersicht bewusst zurückgehalten, um wichtige Wendungen nicht vorwegzunehmen.

Kapitel 1: Just Like Paradise

Prologue Gone Fishing Gear Up Just A Scratch Lab Fees Unwanted Attention Pipework Hey Arnold! Island Dreams Feng Shui Coming Home Buck Me Clean Up After Donnie Down to Earth Clear Skies Day Release Swamped Missionsname aus Spoilergründen zurückgehalten Recalibration Tourist Trap Home Sweet Home Discharge Time

Kapitel 2: Paradise Lost

What’s in the Bag? Ambulance Chaser Just Moved In Girls‘ Trip Moses Daily Driver Slam Dunk Breakfast Run Coffee Break Afternoon Delight Checking Out

Kapitel 3: Tits Ass Drug Money

Welcome to Vice City Dealer’s Choice Meet the Heders Dubious Provenance Mami Knows Best South Leonida Real Estate Tyrone Here, Kitty Kitty Car Services Top Billing Boobie Time First Impressions Caught Slipping Crosstown Traffic Credit Check Steal the Zorruso for Randy Sinfrontera National Bank Security Expert Ride or Die Company Property The Missing Link Safe Word Cooties Bricked Up Hidden Charges The Cartel Heist

Kapitel 4: Vice City, Baby

Ocean Beach Another Life Company Cars Lawyer Up Party Hard Heavy Lifting Photo/Shoot Making Gainz Watch It Cash Injections Amateur Hour Dirty Work Too Much Baggage Adventures in Babysitting Fresh Evidence Power Play Child’s Play Headliners Close Surveillance Delivery Method Team Building Fully Catered VCIA Takedown Sunset Missionsname aus Spoilergründen zurückgehalten

Kapitel 5: Top of the World, Ma

Bird in the Hand Taking Liberties VC Baby Doggie Bag Operation Savage Glory Protective Custody Missionsname aus Spoilergründen zurückgehalten

Gibt es neben den Storymissionen weitere Aufträge?

Mit den 91 Storymissionen ist längst nicht alles abgedeckt, was GTA 6 zu bieten hat. Abseits der Haupthandlung warten zahlreiche Nebenmissionen, Aktivitäten und zusätzliche Aufgaben auf Jason und Lucia.

Dazu gehören auch Vorbereitungen für größere Überfälle, die in manchen Komplettlösungen einzeln aufgeführt werden. Deshalb können Missionslisten unterschiedlich lang ausfallen, obwohl sie sich auf dasselbe Spiel beziehen.

Besonders aufpassen solltet ihr bei zeitlich begrenzten Nebenmissionen. Einige optionale Aufträge werden auf der Karte mit einer Sanduhr gekennzeichnet und können im weiteren Verlauf der Geschichte verschwinden. Wer möglichst viel erleben möchte, sollte diese Aufgaben deshalb nicht zu lange aufschieben und gegebenenfalls zusätzliche Spielstände anlegen.

Für den 100-%-Abschluss und die Trophäen sind diese verpassbaren Nebenaufgaben nach bisherigem Kenntnisstand nicht erforderlich.

Wie lange dauert die Story von GTA 6?

Für die Hauptgeschichte werden derzeit etwa 60 bis 80 Stunden Spielzeit veranschlagt. Wie lange ihr tatsächlich benötigt, hängt natürlich davon ab, ob ihr euch auf die Story konzentriert oder zwischendurch Leonida erkundet und Nebenaktivitäten absolviert.

Wer wirklich alles aus dem Spiel herausholen möchte, sollte deutlich mehr Zeit einplanen. Welche Aufgaben ihr für einen vollständigen Spielabschluss erledigen müsst, erfahrt ihr in unserer GTA-6-Checkliste für 100 Prozent.

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