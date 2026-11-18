In GTA 6 gehören Banküberfälle zur gemeldeten 100-%-Checkliste. Die aktuelle Fundortliste von PowerPyx zählt 22 Bank Jobs: 14 kleinere Filialen und acht größere Banken mit Tresor. Die Tabelle unten nennt alle aufgeführten Ziele und ihre Stadtteile beziehungsweise Regionen. Sie zeigt keine von uns selbst vermessenen Kartenkoordinaten.

Für die 100 % sollen alle 22 Ziele vollständig abgeschlossen werden; die GTABase-Checkliste nennt dieselbe Pflicht. Die separate Trophäe Maximum Withdrawal verlangt nach PowerPyx fünf große Tresore. Das ist ein anderes Ziel als die vollständige 22er-Liste.

Wann werden Bank Jobs freigeschaltet?

Die kleinen Banken erscheinen laut PowerPyx nach der Hauptmission Credit Check in Kapitel 3. Die Mission führt Jasons und Lucias Kontakt zu Rauls Crew ein und schaltet einen Dye Pack Jammer für markierte Geldscheine frei. Sobald ihr die Umgebung aufdeckt, sollen Banken als grüne Symbole auf der Karte auftauchen. Der Filter Map → Robberies → Bank Jobs hilft beim Wiederfinden.

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Für die acht großen Tresore nennt der Guide eine spätere Hürde: die optionale Mission That’s Where The Money Is… gegen Ende von Kapitel 4. Erst danach könnt ihr den Tresorablauf regulär nutzen. Wer vorher an einer Bank nur die Kasse ausräumt, hat damit nicht automatisch alle dortigen Ziele erledigt.

Alle 14 kleinen Banken und ihre Fundgebiete

Bei einer kleinen Bank zählen laut PowerPyx sowohl die Kasse als auch der Safe. Achtet auf beide Ziele, bevor ihr die Filiale verlasst. Die angegebenen Geldspannen sind Schätzwerte des Drittanbieter-Guides und keine garantierte Auszahlung.

Nr. Bank Gebiet Region Gemeldete Beute 1 Fleeca Key Lento Mariana County $5,000–$20,000 2 Shorefront Watson Bay Mariana County $5,000–$20,000 3 Gibson Brothers Bank Mariana County Mariana County $10,000–$30,000 4 Lombank Peacock Bay Vice-Dale County $5,000–$20,000 5 Fleeca Peacock Bay Vice-Dale County $5,000–$20,000 6 Shorefront Downtown Vice-Dale County $5,000–$15,000 7 Shorefront Rockridge Vice-Dale County $5,000–$20,000 8 Lombank Bayside Vice-Dale County $15,000–$45,000 9 Fleeca Washington Beach Vice-Dale County $10,000–$30,000 10 Lombank Ocean Beach Vice-Dale County $15,000–$45,000 11 Fleeca Ocean Beach Vice-Dale County $5,000–$15,000 12 Shorefront Ocean Beach Vice-Dale County $5,000–$15,000 13 Druthers State Bank Leonard County Leonard County $15,000–$45,000 14 Shorefront Ambrosia Kelly County $5,000–$15,000

Alle acht großen Banktresore

Die Tresorfilialen liegen laut der veröffentlichten Liste im Raum Vice City. Jede dieser Banken hat drei getrennte Ziele: Tresor, Kasse und Safe. Manche Namen wiederholen sich in Ocean Beach; kontrolliert deshalb das konkrete Kartensymbol und den dort angezeigten Zielstatus, statt nur den Banknamen abzuhaken.

Nr. Bank Gebiet Gemeldete Beute 15 Fleeca VCIA $100,000–$150,000 16 Fleeca Tequesta $65,000–$110,000 17 Lombank Downtown $135,000–$205,000 18 Fleeca Downtown $100,000–$150,000 19 Lombank Ocean Beach $135,000–$205,000 20 Fleeca Ocean Beach $75,000–$135,000 21 Lombank Ocean Beach $75,000–$135,000 22 Shorefront Ocean Beach $95,000–$140,000

So schließt ihr einen Bank Job vollständig ab

Öffnet nach der jeweiligen Freischaltung den Kartenfilter Robberies → Bank Jobs. Ein dunkelgrünes Banksymbol soll ein offenes Ziel, ein hellgrünes einen erledigten Job anzeigen. Räumt in einer kleinen Filiale sowohl Kasse als auch Safe aus. Bei einer großen Filiale kommen der Tresor und damit ein drittes Ziel hinzu. Für einen großen Tresor beschreibt PowerPyx den Ablauf über einen gepanzerten Geldtransporter: Folgt ihm zur Bank und nutzt die kurze Phase, in der ein Wachmann Geld in den Tresor bringt. Kontrolliert anschließend am Banksymbol, welche Teilziele als abgeschlossen registriert wurden. Ein erfolgreicher Fluchtweg allein beweist nicht, dass der Bank Job vollständig zählt.

PowerPyx berichtet, dass Yasmani nach vorherigen Aufgaben Hinweise auf Geldtransporter verkauft. Ein Tresorüberfall löst dem Guide zufolge sofort ein Fahndungslevel von vier Sternen aus. Plant daher vor dem Zugriff eine Fluchtroute. Die konkrete Beute variiert; insbesondere die in der Tabelle genannten Höchstwerte solltet ihr nicht als festen Ertrag einplanen.

100 %, Trophäe und Geldziele unterscheiden

Der PlayCentral-Guide zu 100 % führt Bank Jobs, große Tresore und das Verkaufen markierter Geldscheine als getrennte Anforderungen. Nach den geprüften Guides erfordert der Bank-Job-Zähler alle 22 vollständig erledigten Filialen, während die Trophäe fünf der acht großen Tresore betrifft. Für Platin zählen zusätzlich weitere Erfolge; die Übersicht findet ihr im Trophäen-Guide.

Häufige Fragen zu den Banküberfällen

Wie viele Banken muss ich für 100 % ausrauben?

Die verfügbaren 100-%-Guides nennen 22 vollständig abgeschlossene Bank Jobs: 14 kleine Banken und acht große Tresorfilialen.

Wann kann ich die großen Tresore öffnen?

Laut PowerPyx nach der optionalen Kapitel-4-Mission That’s Where The Money Is…. Die kleinen Filialen werden bereits nach Credit Check in Kapitel 3 relevant.

Reicht es, die Bankkasse zu nehmen?

Nein. Bei kleinen Banken wird auch der Safe genannt; bei großen Filialen zusätzlich der Tresor. Prüft die Teilziele am Kartensymbol.

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