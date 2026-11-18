In GTA 6 führen euch Meditationen vom Balkon an Jasons Haus bis auf den Gipfel des Mount Kalaga. Der Weg umfasst nach der Fundortliste von PowerPyx zehn Orte und insgesamt 18 gezählte Meditationen. Der Unterschied ist wichtig: An acht frei zugänglichen Orten können Jason und Lucia jeweils einmal meditieren; die erste und die letzte Station zählen nur einmal.

Für die gemeldete 100-%-Checkliste reichen 15 der 18 Meditationen. Die Trophäe beziehungsweise das Achievement Positive Mental Attitude verlangt dagegen Meditationen an allen relevanten Orten. Besonders die einmalige Gelegenheit in Kapitel 1 solltet ihr deshalb früh erledigen. Ob genau diese Szene für den Erfolg zwingend zählt, ist noch ungeklärt.

Alle zehn Meditationsorte in GTA 6

Die Ortsbeschreibungen folgen dem veröffentlichten Fundort-Guide von PowerPyx. Es sind Wegmarken zur Suche, keine von uns überprüften Kartenkoordinaten. Nähert ihr euch einem Ort, soll sein violettes Symbol auf der Spielkarte erscheinen. Der letzte Eintrag wird laut Guide erst nach den übrigen Meditationen freigeschaltet.

PlayCentral Community Wann startet ihr mit GTA 6? Umfrage wird geladen … Direkt um Mitternacht 🌙

Morgen nach Feierabend 🎮

Erst am Wochenende 🛋️

Ich warte noch ⏳ Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Nr. Meditation Region Fundort Zähler 1 Jason’s Haus Mariana County Balkon mit den Trainingsgeräten an Jasons Haus 1; nur Kapitel 1 2 Smooth Sand Mariana County Kleine Sandbank westlich von Capri 2 3 Swamp Kelly County Holzsteg an einem Aussichtsturm im Buckskin Swamp 2 4 Worn Stone Kelly County Ufer des Emerald River beim Camp Moonflower 2 5 Red Rocks Kelly County Nahe der Kreuzung von Gleisen und Highway im Manifest Canyon 2 6 Water Wheel Lummox County Wasserrad an der verfallenen Papiermühle am Fluss im Süden von Moreau 2 7 Jutting Cliff Lummox County Turm oberhalb des Bergwerks im Mount Kalaga National Park 2 8 Waterfall Lummox County Wasserfall am Fluss nordwestlich von Tallaloko 2 9 Seaside Leonard County Felsvorsprung am Strand östlich von Waning Sands 2 10 Gipfel des Mount Kalaga Lummox County Steinkreis auf dem Gipfel des Mount Kalaga; erscheint nach den anderen Meditationen 1; letzter Ort

Acht der zehn Stationen lassen sich mit beiden Hauptfiguren erledigen. Das ergibt 16 Fortschrittseinträge. Jasons Haus in Kapitel 1 und der abschließende Steinkreis auf Mount Kalaga fügen je einen weiteren hinzu: zusammen 18. Eine Auswahl von 15 Einträgen genügt laut den veröffentlichten Guides für den Ingame-Abschluss zu 100 %.

Meditation an Jasons Haus: die mögliche verpassbare Aufgabe

Die erste Meditation ist keine gewöhnliche freie Kartenaktivität. PowerPyx beschreibt eine Szene in Kapitel 1, bei der Lucia morgens in Jasons Haus über das Meditieren spricht und auf den Balkon mit den Trainingsgeräten geht. Folgt ihr und nehmt die dort angebotene optionale Aufgabe an. Der Bericht verortet die Szene nach der Mission Down to Earth, weist aber ausdrücklich darauf hin, dass der genaue Zeitpunkt variieren kann.

Nach Kapitel 1 soll diese Gelegenheit verschwinden. Sie erhöht zwar den Meditationszähler um eins, erscheint aber offenbar nicht wie die späteren Orte als regulärer „Meditation Spot“. Sowohl die PowerPyx-Roadmap als auch ein weiterer Trophäen-Guide lassen offen, ob sie für Positive Mental Attitude zwingend ist. Wer Platin anstrebt, erledigt sie sicherheitshalber sofort und bewahrt einen Spielstand aus Kapitel 1 auf. Für die 100-%-Checkliste bleiben laut den Guides drei der 18 Meditationseinträge entbehrlich.

So findet und zählt ihr die übrigen Meditationen

Spielt bis zur Kapitel-2-Mission Coffee Break, nach der laut PowerPyx beide Figuren frei spielbar sind. Dann könnt ihr die meisten Orte mit Jason und Lucia getrennt abhaken. Sucht zuerst anhand der regionalen Landmarken aus der Tabelle. In der Nähe soll ein violettes Symbol erscheinen; über den Kartenfilter Exploration → Meditate Around Leonida lassen sich die Einträge eingrenzen. Kontrolliert nach jeder Meditation im Menü Progress → Collections → Exploration → Meditations, ob der Zähler gestiegen ist. Ein bloßer Besuch des Ortes reicht nicht. Erledigt die neun vorherigen Orte, bevor ihr den Gipfel des Mount Kalaga für die letzte Meditation ansteuert. Der finale Marker soll erst dann eingeblendet werden.

Eine gesonderte Geld- oder Ausrüstungsbelohnung für einzelne Meditationsorte wird in den geprüften Fundort-Guides nicht beziffert. Der belegte Nutzen ist der Fortschritt für 100 % und die zugehörige Trophäe beziehungsweise das Achievement. Verwechselt die zehn Orte nicht mit zehn erforderlichen Abschlüssen: Für die volle 18er-Zählung sind die beiden spielbaren Figuren entscheidend.

Meditationen und Trophäen: was ist gesichert?

Die veröffentlichte Bedingung von Positive Mental Attitude lautet sinngemäß, an jedem Ort in Leonida zu meditieren. PowerPyx beschreibt den Erfolg als Bronze-Trophäe und führt 18 Meditationen auf. Ungeklärt ist allein der Einfluss der Kapitel-1-Szene, weil sie zwar den Zähler erhöht, aber nicht als normaler Kartenort markiert wird. Der PlayCentral-Platin-Guide erklärt die übrigen Trophäenbedingungen. Wir übernehmen keine ungeprüfte Behauptung, dass ein verpasster Balkon-Moment einen kompletten neuen Durchlauf erzwingt.

Häufige Fragen zu den Meditationsorten

Wie viele Orte und Meditationen gibt es?

Die aktuelle PowerPyx-Liste nennt zehn Orte und 18 gezählte Meditationen. Acht Orte zählen jeweils für Jason und Lucia, die erste und die letzte Station je einmal.

Muss ich für 100 Prozent alle 18 erledigen?

Nein. Die veröffentlichten 100-%-Listen nennen 15 von 18. Für die separate Trophäe solltet ihr dagegen alle erreichbaren Orte berücksichtigen.

Wo ist die letzte Meditation?

Am Steinkreis auf dem Gipfel des Mount Kalaga. Der Marker erscheint laut Fundort-Guide erst, nachdem die übrigen Meditationen abgeschlossen sind.

Öffnet in einem neuen Tab