Wer in GTA 6 sämtliche Schießstand-Goldmedaillen holen möchte, muss zwei Anlagen besuchen: die Griffin Shooting Range im Nordwesten von Vice City und die Rodgers Ranch nordöstlich von Port Gellhorn. Der aktuelle PowerPyx-Guide beschreibt an beiden Orten je sechs Disziplinen. Griffin bietet drei Schwierigkeitsstufen pro Disziplin, Rodgers vier. So entstehen 18 plus 24, also 42 Goldmedaillen.

Die GTABase-Checkliste führt alle 42 Goldmedaillen als 100-%-Anforderung; die Trophäe beziehungsweise das Achievement The Shootist betrifft dieselbe Aufgabe. Dieser Guide zeigt alle zwölf Disziplinen, die Unterschiede zwischen den Anlagen und einen sinnvollen Weg durch die Herausforderungen.

Schießstände freischalten und vorbereiten

PowerPyx nennt für beide Anlagen einen Waiver Pass für 5 Dollar, den ihr beim Mitarbeiter im Laden kauft. Danach sollen die Prüfungen auf der Karte erscheinen. Fehlt euch die passende eigene Waffe, könnt ihr für eine Disziplin laut Guide eine Waffe für 10 Dollar leihen. Ein vorheriger Waffenkauf ist damit nicht erforderlich.

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Der Guide erwähnt außerdem einen Anstieg des Fokuswerts beim Abschließen oder Verlassen einer Prüfung. Diese Wirkung ist eine Beobachtung des Drittanbieters und keine von uns unabhängig gemessene Statistik. Entscheidend für 100 % bleibt das Gold in jeder Schwierigkeit der zwölf Disziplinen.

Griffin Shooting Range: sechs bewegte Parcours

Griffin liegt im Nordwesten von Vice City. Hier bewegt ihr euch während des Schießens durch die Kurse. PowerPyx empfiehlt Lucia wegen ihrer Beweglichkeit; wichtiger als perfekte Einzeltreffer ist in vielen Prüfungen ein flüssiger Weg ohne verlorene Zeit. Jeder der sechs Kurse hat drei Goldziele, zusammen 18.

Disziplin Worauf ihr achten solltet 3-Point Range Drei Waffenstationen; zügig wechseln und Ziele treffen. Hook Range Bewegungsparcours mit rotierenden Kleinzielen; Fokus für die letzten Ziele nutzen. Loop Range Weiterer Bewegungsparcours mit Drehzielen; Tempo halten und Fokus gezielt einsetzen. Maze Range Bewegungsparcours nach dem Prinzip von Hook und Loop. Compound Range Gebäudeparcours; Minikarte für Waffenwechsel und Ziele beachten. Villa Range Ziele erscheinen beim Näherkommen; Runde durch die Nebengebäude planen.

Bei Hook und Loop helfen kurze Fokusphasen besonders an den kleinen rotierenden Zielen. In Compound zeigt die Minikarte, wo die nächste Waffe und die nächsten Gegner beziehungsweise Ziele liegen. Villa belohnt eine vorbereitete Route: Einige Ziele tauchen erst auf, wenn ihr euch nähert, und spätere Schwierigkeitsstufen beziehen Nebengebäude ein.

Rodgers Ranch: sechs Punkteprüfungen

Die Rodgers Ranch liegt nordöstlich von Port Gellhorn. Diese Disziplinen werden laut PowerPyx stationär geschossen und setzen stärker auf Punktzahlen als auf Laufwege. Jede hat vier Goldstufen, also 24 zusammen. Ein treffsicherer Rhythmus erhält den Multiplikator; blindes Dauerfeuer kann durch Fehlschüsse Punkte kosten.

Disziplin Worauf ihr achten solltet Market Range Stationäre Punkteprüfung; Ziele zügig treffen. Zombie Range Multiplikator mit kontrollierten Körpertreffern aufbauen; Fehlschüsse vermeiden. Hunting Range Kleine Ziele per Kopftreffer, größere mit mehreren Körpertreffern vor dem Abschuss. Saloon Range Ein bis zwei Körpertreffer vor dem Kopftreffer für den Multiplikator. Cops & Robbers Range Punkteparcours; Zielanzeigen und Multiplikator im Spiel beachten. Alien Range Zwei kontrollierte Körpertreffer, dann ein Kopftreffer für den Multiplikator.

Vor allem Zombie, Hunting, Saloon und Alien belohnen nach dem veröffentlichten Guide vorbereitende Körpertreffer, bevor ihr mit einem Kopftreffer abschließt. Die konkrete optimale Folge hängt von Waffe und Ziel ab. Für Cops & Robbers enthält die Quelle keinen eigenen Spezialtrick; orientiert euch dort an der angezeigten Punktewertung und verlasst euch nicht auf eine erfundene Abkürzung.

42 Goldmedaillen sauber nachhalten

Kauft an beiden Anlagen zunächst den Waiver Pass und prüft, welche Disziplinen verfügbar sind. Arbeitet Griffin in drei Schwierigkeitsstufen und Rodgers in vier Stufen pro Disziplin ab. Gold in einer leichten Stufe ersetzt die schwierigeren Goldziele nicht. Kontrolliert nach jedem Kurs die Spielanzeige und den 100-%-Zähler. Die in Guides zusätzlich erwähnten Bronze- und Silbermedaillen sind nicht mit den 42 Goldzielen zu verwechseln. Fehlt euch eine Waffe, nutzt die Leihoption statt die Disziplin auf später zu verschieben.

Im PlayCentral-Guide für den vollständigen Spielabschluss stehen die Schießstandmedaillen neben anderen Aktivitäten wie Stunts und Challenges. Der Platin-Guide zeigt, welche separaten Trophäen darüber hinaus zählen.

Häufige Fragen

Wie viele Schießstände gibt es?

Die derzeit dokumentierte Liste nennt zwei Anlagen mit je sechs Disziplinen: Griffin Shooting Range und Rodgers Ranch.

Warum sind es 42 Goldmedaillen bei nur zwölf Disziplinen?

Die sechs Griffin-Kurse haben je drei Goldstufen, die sechs Rodgers-Kurse je vier. 18 plus 24 ergibt 42.

Muss ich eigene Waffen mitbringen?

Laut PowerPyx nicht. Benötigte Waffen können für einzelne Prüfungen für 10 Dollar gemietet werden.

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