In GTA 6 warten laut einer veröffentlichten Liste 80 Herausforderungen in acht Bereichen. Die gute Nachricht für alle, die auf 100 Prozent spielen: Ihr müsst nicht alle 80 abschließen. Eine veröffentlichte 100-%-Checkliste nennt 70 abgeschlossene Challenges als Ziel. Für die Trophäe beziehungsweise das Achievement One Last Thing nennt ein veröffentlichter Trophäen-Guide bereits 50.

Unten findet ihr die Namen aller 80 Herausforderungen nach Kategorien. Die Namen sind in der englischen Schreibweise der veröffentlichten Liste wiedergegeben; eine deutsche Spielanzeige kann abweichen. Der Guide erklärt außerdem, welche Arten von Aufgaben euch erwarten und wie ihr die Schwellen von 50 und 70 ohne unnötige Wiederholungen plant.

Wie funktionieren die 80 Challenges?

Die Herausforderungen verteilen sich gleichmäßig auf Combat, Criminal, Exploration, Fitness, Shopping, Sports, Survival und Vehicle. Laut dem Challenge-Guide sind sie von Spielbeginn an verfügbar. Im Fortschrittsmenü findet ihr sie unter Progress → Challenges; eine abgeschlossene Aufgabe erhält dort eine Kennzeichnung. Entscheidend ist der Eintrag im Spiel, nicht ein Häkchen in einer externen Liste.

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Einige Challenges entstehen beim normalen Spielen, etwa durch Erkundung, Einkäufe oder Fahrten. Andere verlangen gezielte Serien, Zeitlimits oder einen bestimmten Ort. Prüft deshalb vor einem Versuch die genaue Bedingung im Spiel. Für 100 Prozent dürft ihr zehn der 80 Aufgaben auslassen; bei der Trophäe genügen 50 beliebige.

Alle 80 GTA-6-Herausforderungen nach Kategorie

Combat (10)

Hier zählen Trefferfolgen, Waffenarten und Tempo. Plant die Aufgaben mit Fokus oder ohne Nachladen getrennt von normalen Gefechten, damit ein einzelner Fehlschuss keine Serie beendet.

# Challenge 1 Speed Kills 2 Melee Combat 3 Explosive Combat 4 Headshots 5 Drive-Bys 6 Stealth Sniping 7 Incendiary 8 Revolver Headshots 9 Long-Range Sniping 10 High Explosive

Criminal (10)

Raub, Fahrzeugdiebstahl und Polizeiverfolgung dominieren diese Gruppe. Mehrere Aufgaben nennen ein Zeitfenster oder verbieten Festnahme und Tod; kontrolliert die genaue Vorgabe vor dem Start.

# Challenge 1 Mugging 2 Stick Ups 3 Carjacking 4 Mugging Spree 5 Cop Car Theft 6 Cop Weapon Theft 7 Stick Up Spree 8 Cop Tow 9 Carjacking Spree 10 Carjacking Pro

Exploration (10)

Die Erkundungsaufgaben betreffen unter anderem Gebäude, Sammelkarten und Entdeckungen unter Wasser. Nutzt das Fortschrittsmenü, um bereits erledigte Teilziele zu erkennen, bevor ihr dieselbe Strecke erneut fahrt.

# Challenge 1 WAiNK Locations 2 Skyscrapers 3 Collectible Cards 4 Encyclopedia 5 Underwater Discoveries 6 Rail Tour 7 Underwater Treasures 8 Black Hole Wrecks 9 Road Trip 10 Helipad Flyovers

Fitness (10)

Laufen, Schwimmen, Radfahren und Training bilden diesen Bereich. Manche Ziele verlangen längere Strecken oder konkrete Routen, weshalb sie sich gut mit der ohnehin geplanten Erkundung verbinden lassen.

# Challenge 1 Gym Member 2 Foot Travel 3 Pro Cyclist 4 Pro Swimmer 5 Balanced Workout 6 Strength Regime 7 Cardio Regime 8 Waning Sands Run 9 Tequesta Swim 10 Southwind Cycle

Shopping (10)

Einkäufe, Kleidung, Waffen und Fahrzeugmodifikationen zählen hier. Prüft vor größeren Ausgaben, ob ein Kauf tatsächlich für die angezeigte Challenge zählt.

# Challenge 1 Vehicle Modder 2 Grocery Shopper 3 Well Armed 4 Well Groomed 5 Stylishly Armed 6 Well Dressed 7 Custom Ride 8 Heavily Armed 9 Serious Modder 10 Nest Egg

Sports (10)

Basketball, Golf und Pool bringen sowohl einfache Einstiegsziele als auch anspruchsvolle Serien. Wer für 100 Prozent zehn Challenges auslassen darf, kann schwierige Sportserien zunächst aufschieben.

# Challenge 1 Basketball Rookie 2 Golf Rookie 3 Basketball Streak 4 Pool Streak 5 Basketball Tour 6 Golf Pro 7 Triple Bank 8 Basketball Pro 9 8-Ball Break 10 Double Hole In One

Survival (10)

Jagd, Angeln und Schießen im Freien stehen im Mittelpunkt. Unterscheidet die Bedingungen der einzelnen Aufgaben, bevor ihr einen seltenen Fang oder ein Jagdziel erneut sucht.

# Challenge 1 Alligator Kills 2 Big Fish 3 Marksman 4 Catch of the Day 5 Zoologist 6 Angler 7 Pro Marksman 8 Hunting Spree 9 Pro Angler 10 Legendary Hunter

Vehicle (10)

Fahrmanöver, Sprünge und Rennen stehen hier zusammen. Einige Aufgaben sind ortsgebunden; die Namen allein ersetzen nicht die genaue Streckenbeschreibung im Spiel.

# Challenge 1 Vehicle Discovery 2 Wheelie 3 Winning Streak 4 Throttled 5 Drawbridge Jump 6 Top Speed 7 Train Landing 8 Oceanarium Jump 9 Rally Winner 10 Train Jump

Welche Challenges solltet ihr zuerst erledigen?

Seht zuerst nach, welche Aufgaben durch Story, Erkundung und Einkäufe bereits abgeschlossen sind. Arbeitet leicht kombinierbare Fitness-, Einkaufs- und Fahrzeugziele ab, bevor ihr Zeit in schwierige Serien investiert. Kontrolliert nach 50 Challenges, ob One Last Thing freigeschaltet wurde. Für 100 Prozent fehlen dann noch 20 abgeschlossene Aufgaben. Wählt die letzten Aufgaben nach persönlicher Stärke. Die 70er-Schwelle erlaubt zehn Auslassungen; sie verlangt keine bestimmte Kategorie.

Unser GTA-6-100-%-Guide ordnet die Challenges in den gesamten Spielabschluss ein. Der Platin-Guide erklärt die übrigen Trophäen. Einzelne Challenge-Bedingungen können bei späteren Spielständen oder Guide-Updates präzisiert werden; orientiert euch bei Abweichungen an der aktuellen Spielanzeige.

Häufige Fragen

Muss ich alle 80 Challenges abschließen?

Nein. Die derzeit dokumentierte 100-%-Checkliste verlangt 70 von 80. Die letzten zehn sind frei wählbar.

Wie viele Challenges brauche ich für die Trophäe?

Ein veröffentlichter Trophäen-Guide nennt 50 beliebige abgeschlossene Challenges für One Last Thing.

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