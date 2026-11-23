In World of Warcraft: Forever ist ein neuer Gold-Exploit rund um verschlossene Kassetten aufgetaucht. Schurken konnten deren Inhalt offenbar neu auswürfeln und dadurch gezielt nach wertvollen Rezepten, Gegenständen sowie Gold suchen. Inzwischen hat ein serverseitiger Hotfix die entscheidende Funktion des Tricks blockiert.

Der Vorfall trifft das am 4. November 2026 gestartete World of Warcraft: Forever in einer empfindlichen Phase. Gold wird unter anderem für Taschenplätze, Fähigkeiten und das erste Reittier benötigt, weshalb besonders lukrative Farmmethoden erhebliche Auswirkungen auf die noch junge Wirtschaft haben können.

So funktionierte der Lockbox-Exploit

Schurken können die Fähigkeit Schlossknacken ab Stufe 16 bei einem Klassenlehrer erlernen und benötigen Diebeswerkzeug. Dadurch dürfen sie verschlossene Kassetten für andere Abenteurer öffnen. Bei deaktiviertem automatischem Plündern war es möglich, per Umschalttaste und Klick in die bereits entriegelte Kassette zu schauen, ohne die enthaltenen Gegenstände zu entnehmen.

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Problematisch wurde diese Vorschau durch einen Fehler bei der Zuweisung der Beute. Nach dem Verschicken oder Weitergeben einer Kassette konnte ein anderer Inhalt erscheinen. Damit ließ sich dieselbe Beutequelle wiederholt prüfen, bis ein seltenes Rezept oder ein besonders wertvoller Gegenstand auftauchte. Theoretisch waren auf diese Weise Einnahmen von mehreren Tausend Gold möglich.

Bekannt wurde der Fehler durch einen Bericht aus der Community, der anschließend im offiziellen Fehlerforum dokumentiert wurde. Ein Schurke hatte beim Öffnen für ein Gildenmitglied das Rezept für einen Thorium-Schildstachel gesehen. Nach dem Zurücksenden enthielt dieselbe Kassette jedoch andere Beute. Ein weiterer Test mit Screenshots soll ebenfalls unterschiedliche Gegenstände gezeigt haben.

Hotfix verhindert die Vorschau

Seit dem 22. November 2026 werden Gegenstände aus verschlossenen Kassetten, Plunderkisten und weiteren Behältern beim Öffnen direkt in das Inventar übertragen. Schurken können den Inhalt deshalb nicht mehr ansehen und die Kassette anschließend ungeplündert weitergeben. Der öffentlich bekannte Ablauf des Exploits ist damit nicht mehr möglich.

Blizzard hat bislang keine gesonderten Sanktionen im Zusammenhang mit dem Lockbox-Fehler angekündigt. Die technische Änderung erfolgte zudem ohne einen eigenen Eintrag in den veröffentlichten Hotfix-Notizen. Wer den Fehler vor seiner Behebung gezielt und wiederholt ausgenutzt hat, könnte dennoch mit einer Überprüfung des Accounts rechnen.

Frühere Gold-Farm führte bereits zu Sperren

Wie ernst Blizzard Manipulationen der Wirtschaft nimmt, zeigte wenige Tage zuvor der Fall Blackmaw Hold. Dort ließen Nichtelite-Gegner fälschlicherweise Beute auf dem Niveau von Elite-Gegnern fallen. Mehrere Hundert Accounts sollen die betreffende Gruppe über längere Zeit gezielt gefarmt haben.

Blizzard verhängte daraufhin Wirtschaftssperren, entfernte unrechtmäßig verdientes Gold und suspendierte besonders auffällige Accounts. In der offiziellen Stellungnahme vom 17. November 2026 warnte das Unternehmen ausdrücklich vor der absichtlichen Nutzung offensichtlich unbeabsichtigter Spielmechaniken. Diese Linie dürfte auch beim Lockbox-Exploit das Risiko für diejenigen erhöhen, die in kurzer Zeit ungewöhnlich viele Kassetten weitergegeben und neu ausgewürfelt haben.

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