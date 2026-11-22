In GTA 6 zählen 100 von insgesamt 125 Kokain-Flamingos zum vollständigen Spielabschluss. Diese Fassung bündelt 40 recherchierte Einzelhinweise und ordnet sie zu einer praktischen Suchfolge; nur ein Teil ist bereits so genau beschrieben, dass ihr die Figur ohne weitere Erkundung findet. Für mindestens 85 weitere Figuren und eine vollständige 100er-Route fehlen belastbare Einzelbelege.

Kurzüberblick: Zähler, Erkennung und Belohnung

Frage Antwort Gesamtzahl und 100 Prozent 125 Figuren insgesamt; 100 zerstörte Figuren für den Abschluss. Erkennungsmerkmal Sammelfigur: schwarz-weißer Schnabel. Deko: schwarz-gelber Schnabel. Fortschritt Fortschritt → Sammlungen → Erkundung → Cocaine Flamingos, nach dem ersten Fund. Belohnung nach 50 Der Inflatable-Flamingo-Fahrzeugcheat wird als Freischaltung geführt; ein verlässlicher Eingabecode ist noch nicht dokumentiert. Unsere Abdeckung 40 recherchierte Hinweise, davon 8 besonders konkrete Gameplay-Beschreibungen; keine vollständige 100er-Route.

So zählt ein Cocaine Flamingo

Seht auf den Schnabel und schießt auf den Körper einer Figur mit schwarz-weißer Schnabelzeichnung. Wenn sie zerbricht, erscheint ein Kokainpäckchen und der Sammlungszähler steigt. Das Päckchen müsst ihr für diesen Zähler nicht aufheben. Ihr könnt es mitnehmen und separat bei einem Hehler verkaufen; das ist eine andere Fortschrittsaufgabe. Ein fester Erlös pro Figur ist nicht belegt.

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Nach dem ersten Fund zeigt das Spiel den Eintrag im Fortschrittsmenü. Kontrolliert den Zähler nach kleinen Gruppen, besonders wenn mehrere rosa Dekofiguren am selben Ort stehen. Die Fundorte sind offene Suchstellen; ein kapitelgebundener Flamingo ist bislang nicht belegt. Eine Wiedererscheinensregel für zerstörte Figuren ist nicht gesichert.

Fundorte nach Regionen: 40 recherchierte Suchhinweise

Belpoint: sechs eng beieinanderliegende Figuren

Fahrt an die Südostseite von Belpoint. Beginnt am Steg, kontrolliert danach das große und das kleine weiße Haus. Am Strand bleiben drei getrennte Suchstellen: im brennenden Container, am Boden bei Feuer und Campingstuhl sowie auf dem gelben Container im Wasser. Sechs Treffer an einem Ort sparen später Inselwechsel.

Nr. Wo ihr sucht CF-001 An den Anlegestellen im Südosten der Insel CF-002 Vor dem größeren weißen Haus bei den brennenden Figuren CF-003 An einer Ecke des kleineren weißen Hauses CF-004 Im brennenden Container am Strand CF-005 Am Boden beim Feuer, einer Leiche und einem umgestürzten Campingstuhl CF-006 Auf dem gelben Container im flachen Wasser

Watson Bay und Key Lento

In Watson Bay zuerst das Motel am östlichen Ortsrand prüfen, dann den Norden mit dem Hinterhof. Die weiteren Hinweise verteilen sich auf Strand, Gebäude und eine Höhle am Straßenrand. Auf Key Lento liegen Hinweise für einen dekorierten Hausgarten, einen Strand und eine Stelle zwischen zwei Bäumen. Bei der Strandparty ist eine mögliche Ortsdopplung offen.

Nr. Wo ihr sucht CF-007 An der Südwestecke des Motels am östlichen Ortsrand CF-009 Im Garten des auffällig dekorierten Hauses in der Inselmitte CF-013 Hinter einem Haus im Norden neben dem bekannten Kartenfundort CF-025 Am Boden zwischen zwei Bäumen nahe einem Hydranten CF-028 Strandparty-Camp; möglicher Doppelhinweis zu Southwind CF-029 Kerzenbeleuchteter Raum im südlichen Gebäude an der Ostseite CF-030 Figur auf einem Tisch in einem kleinen Gebäude CF-031 Am Strand zwischen Deko-Flamingos; den richtigen Vogel am Schnabel erkennen. CF-032 Vom Haus mit dem Flamingo im Kerzenraum zur beschädigten Mauer gehen und rechts davon suchen. CF-034 In der kleinen Höhle neben der Straße suchen.

Capri und Abismo Key

In Capri verbinden sich Wohnhäuser, La Costa, Hafen und Strand zu einer sinnvollen Runde. Für das Halloween-Haus zum Vorgarten, für Volcano Coffee Co. zum Haus westlich davon und für La Costa in den Südwesten. Am Anleger ist eine Gruppe von drei Figuren gemeldet, ihre exakten Einzelpositionen sind noch offen. Prüft danach den Bereich um das gesunkene Schiff, Container und die Unterseite des Stegs. Abismo Key liegt als eigener Abstecher nahe der Brücke nach Key Lento.

Nr. Wo ihr sucht CF-010 Im Garten des Halloween-Hauses südlich des Tortoise Lake CF-011 Im Vorgarten des Hauses westlich von Volcano Coffee Co. CF-012 Vor La Costa im Südwesten von Capri CF-022 An der Südostküste nahe der Brücke Richtung Key Lento CF-023 Anleger bei einer Leiche; mögliche Überschneidung mit anderem Hinweis CF-024 Figurengruppe bei einem gesunkenen Schiff; Identität offen CF-035 Hinter einem Grill nach dem weiß-schwarzen Schnabel suchen. CF-036 Am brennenden Schutthaufen bei den Frachtcontainern suchen. CF-037 Unter einem Steg suchen.

Riquezas Keys und Cottonmouth Lake

Für die Riquezas Keys ist ein Gebäude auf der südwestlichen Insel mit Radarkuppel beschrieben. Der zweite Hinweis führt zu einer Insel westlich der auffälligen Sandbank südlich von Cottonmouth Lake. Beide Abstecher erfordern sorgfältige Orientierung am Ufer; eine eigene Figur-Koordinate liegt nicht vor.

Nr. Wo ihr sucht CF-014 In einem Gebäude auf der südwestlichen Insel mit Radarkuppel CF-015 Auf einer Insel westlich der markanten Sandbank südlich des Sees

Featherstone Islands und Meerwunder-Wrack

Die nördliche Featherstone-Insel hat je einen Hinweis an Nordspitze, Südostufer und Südufer. Beim Meerwunder-Wrack an der südöstlichen Insel werden drei Figuren am selben Strand genannt. Plant für diese Inselrunde ein Boot ein und sucht die drei Wrack-Figuren in einem Besuch.

Nr. Wo ihr sucht CF-016 An der Nordspitze der nördlichen Insel CF-017 Am Südostufer der nördlichen Insel CF-018 Am Südufer der nördlichen Insel CF-019 Am Strand beim Schiffswrack, erste von drei nahen Figuren CF-020 Am Strand beim Schiffswrack, zweite Figur CF-021 Am Strand beim Schiffswrack, dritte Figur

Vice City und Port Gellhorn

In La Perle führt der genaueste Stadthinweis in den Innenbereich eines C-förmigen Gebäudes nordwestlich von Tyrones Wohnung, ebenerdig. Der Lagerraum eines Geschäfts in Vice City und mehrere Port-Gellhorn-Hinweise sind noch zu ungenau für einen Punkt auf unserer Karte. Den Müllberg dort nur als gemeldeten Suchbereich nutzen; das Haus an der Schnellstraße und das Dach brauchen einen Grundstücksabgleich.

Nr. Wo ihr sucht CF-008 Ebenerdig im Zentrum des C-förmigen Gebäudes nordwestlich von Tyrones Wohnung CF-027 Großer Müllhügel, angeblich unter einem alten Kühlschrank CF-038 Im Lagerraum eines Geschäfts; welches Geschäft gemeint ist, ist noch offen. CF-039 Vor einem Haus direkt an der Schnellstraße; das Grundstück ist noch nicht eindeutig zugeordnet. CF-040 Auf einem Dach; der schwarz-weiße Schnabel ist beschrieben, das Gebäude noch nicht.

Mile Zero Air Station und Hamlet

An der Küste von Goose Key bei der Mile Zero Air Station ist eine Figur zwischen Felsen gemeldet. Das Gelände kann einen Fahndungslevel auslösen; geht diesen Abstecher erst an, wenn ihr damit umgehen wollt. In Hamlet gibt es einen Hinweis vor einem weiß verkleideten Backsteinhaus mit Herzschmuck.

Nr. Wo ihr sucht CF-026 Felsen an der Goose-Key-Küste; Video genannt, Position ungeprüft CF-033 Vor dem weiß verkleideten Backsteinhaus mit Herzdekoration suchen.

In welcher Reihenfolge solltet ihr die Flamingos suchen?

Am besten arbeitet ihr euch Region für Region durch Leonida, damit ihr nicht ständig zwischen weit entfernten Fundorten hin- und herfahren müsst.

Ein guter Ausgangspunkt ist Belpoint, wo gleich sechs Flamingos relativ nah beieinander versteckt sind. Anschließend könnt ihr euch Watson Bay und Key Lento vornehmen, bevor ihr die Inseln rund um Capri, Abismo Key und die Riquezas Keys erkundet. Für einige abgelegene Fundorte, etwa auf den Featherstone Islands, ist ein Boot besonders praktisch.

Die Flamingos in La Perle und Port Gellhorn könnt ihr unterwegs einsammeln, wenn ihr ohnehin in der Gegend seid. Mile Zero bietet sich dagegen für einen eigenen Abstecher an.

Aktuell haben wir 40 Fundorte zusammengetragen. Für den vollständigen Spielabschluss müsst ihr allerdings 100 der insgesamt 125 Kokain-Flamingos zerstören. Unsere Übersicht ist deshalb noch nicht vollständig. Wir werden die fehlenden Fundorte nach und nach ergänzen, sobald wir sie zuverlässig zuordnen können.

Welche weiteren Aufgaben ihr für den vollständigen Spielabschluss erledigen müsst, erfahrt ihr in unserer GTA-6-100-%-Checkliste.tigen, fehlen mindestens 60 weitere Positionen für die 100-%-Vorgabe. Die 100-%-Checkliste erklärt den Gesamtfortschritt; die Sammelkarten gehören zu einer anderen Sammlung.

Fragen zu Cheat, Päckchen und Fortschritt

Wann erhalte ich den Inflatable Flamingo?

Die Freischaltung wird nach 50 zerstörten Sammelfiguren geführt. Cheat-Listen beschreiben die Nutzung erst nach Abschluss der Handlung. Ein verlässlicher Eingabecode für dieses Fahrzeug liegt noch nicht vor.

Muss ich die Kokainpäckchen einsammeln oder verkaufen?

Für den Flamingo-Zähler genügt das Zerstören. Aufheben und Verkaufen sind gesonderte Entscheidungen und können bei einer anderen 100-%-Aufgabe helfen.

Warum finde ich nicht alle 125 auf dieser Seite?

Die Gesamtzahl stammt aus dem Fortschrittssystem, doch die derzeit nachvollziehbaren Einzelhinweise decken nur 40 mögliche Figuren ab. Ein Teil davon ist noch ungenau oder könnte sich mit einem anderen Hinweis überschneiden. Wir ergänzen erst nach Einzelprüfung weitere Fundorte.

Weitere Missionen und Sammelaufgaben findet ihr in unserer GTA-6-Komplettlösung.

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