Ein LEGO-Fan bringt zwei der größten Unterhaltungsmarken auf ungewöhnliche Weise zusammen. Aus dem Harry-Potter-Set Schloss Hogwarts mit Schlossgelände entstand ein eigener Millennium Falke, für den keine zusätzlichen LEGO-Steine benötigt worden sein sollen.

Der kreative Umbau stammt vom Reddit-Nutzer Razzy-Boy, der mehrere Bilder seines Modells im Subreddit oopsmilleniumfalcon veröffentlicht hat. Der Reddit-Beitrag zeigt, wie wirkungsvoll sich die Teile des Hogwarts-Sets für ein vollkommen anderes Motiv einsetzen lassen.

Hogwarts verwandelt sich aus der Vogelperspektive

Die Besonderheit des Modells erschließt sich erst durch den Blickwinkel. Von der Seite wirkt die Konstruktion wie eine verschachtelte Fantasy-Burg auf einer Insel. Die zahlreichen Türme, Dächer und unterschiedlich hohen Gebäude sorgen dafür, dass der Ursprung des Harry-Potter-Sets noch deutlich erkennbar bleibt.

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Von oben ergibt sich jedoch die charakteristische Silhouette des Millennium Falken. Die vorderen Ausleger, der runde Hauptkörper und das seitlich positionierte Cockpit wurden durch die Anordnung der Hogwarts-Gebäude nachgebildet. Selbst die Radarschüssel des Raumschiffs ist als kleines Bauwerk in die Burglandschaft integriert.

Als Grundlage dient das 2023 erschienene Set Schloss Hogwarts mit Schlossgelände mit der Nummer 76419. Das offizielle Modell besteht aus 2.660 Teilen und enthält unter anderem den Hauptturm, die Große Halle, den Astronomieturm, Gewächshäuser, Brücken sowie Bereiche des Großen Sees.

LEGO-Community feiert die doppelte Illusion

In den Kommentaren erhält der Umbau viel Anerkennung. Besonders gut kommt an, dass das Modell nicht nur aus der Draufsicht als Millennium Falke funktioniert. Auch die seitliche Ansicht ergibt weiterhin ein eigenständiges und glaubwürdiges Bauwerk.

Der Subreddit oopsmilleniumfalcon widmet sich genau solchen Projekten. Mitglieder nehmen vorhandene LEGO-Sets oder eigene Konstruktionen und prüfen, ob sich daraus die bekannte Form des Star-Wars-Raumschiffs entwickeln lässt. Das Hogwarts-Modell gehört zu den aufwendigeren Beispielen dieser noch jungen Fan-Community.

Eine Bauanleitung hat Razzy-Boy bislang nicht veröffentlicht. Wer den Umbau selbst ausprobieren möchte, muss die Konstruktion deshalb anhand der Bilder nachvollziehen. Bei 2.660 verfügbaren Teilen dürfte das selbst für erfahrene LEGO-Fans eine anspruchsvolle Aufgabe sein.

Star Wars und Harry Potter vor wichtigen Terminen

Der Fan-Umbau erscheint zu einem passenden Zeitpunkt. Star Wars feiert 2027 sein 50-jähriges Jubiläum. LEGO hat bereits sieben neue Jubiläumssets angekündigt, die ab dem 1. Januar 2027 erscheinen sollen.

Auch bei Harry Potter steht ein wichtiger Start bevor. Die neue HBO-Serie Harry Potter und der Stein der Weisen feiert am 25. Dezember 2026 ihre Premiere. Beide Marken sind zudem seit Jahren im Gaming vertreten, unter anderem durch die LEGO-Star-Wars-Spiele und die LEGO-Harry-Potter-Reihe. Razzy-Boys Modell verbindet diese beiden Welten nun auf eine Weise, die mit offiziellen Bauanleitungen wohl kaum entstanden wäre.

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