Die offene Welt von Grand Theft Auto 6 steckt voller auffälliger Bewohner. Neben Charakteren wie Mandy und Shirley sorgen vor allem Passanten für Gesprächsstoff, die auf Autodiebstähle, Bedrohungen und andere Aktionen von Jason oder Lucia überraschend reagieren. Eine neue Begegnung aus Leonida wirkt allerdings weniger lebensecht als geradezu dämonisch.

In einem Reddit-Video nimmt ein Nutzer einen entfernten NPC mit einem Scharfschützengewehr ins Visier. Die Figur blickt direkt zu Jason, fährt mit einem Finger über ihren Hals und lässt sich auch durch mehrere Treffer nicht aufhalten. Kurz darauf verschwindet der vermeintlich unsterbliche Passant, taucht hinter Jason auf und schickt ihn mit einem einzigen Angriff auf den Wasted-Bildschirm.

Die Begegnung beginnt auf einem Funkturm

Ausgelöst wird die Szene offenbar auf einem Funkturm in Key Lento, der sich nicht weit von Jasons Unterkunft befindet. Auf der Plattform können Besucher die Shrewsbury SM-69 einsammeln. Wer anschließend Passanten durch das Zielfernrohr beobachtet oder auf sie schießt, hat die Chance, den ungewöhnlichen Angreifer hervorzulocken.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

PLAYCENTRAL · GTA 6 GTA 6 News direkt auf WhatsApp Die wichtigsten GTA-6-News kostenlos aufs Handy. Kompakt, aktuell und auf Deutsch. WhatsApp-Kanal abonnieren ↗

Besonders unheimlich ist Jasons Reaktion. Der Protagonist kommentiert, dass seine Schüsse keine Wirkung zeigen. Die begleitende Musik verändert sich ebenfalls, bevor das Ziel seine Halsgeste ausführt und mit übermenschlicher Geschwindigkeit zum Turm gelangt.

Andere Nutzer berichten von nahezu identischen Abläufen, wobei nicht immer dasselbe NPC-Modell erscheint. In einigen Fällen soll der Angreifer nicht direkt hinter Jason aufgetaucht, sondern über die Leiter nach oben gekommen sein. Dort ließ er sich angeblich doch besiegen. Das deutet darauf hin, dass die Figur nur während bestimmter Phasen der Begegnung unverwundbar ist.

Easter Egg oder besonders gruseliger Fehler

Eine offizielle Erklärung von Rockstar Games gibt es bislang nicht. Mehrere Elemente sprechen jedoch für ein bewusst inszeniertes Easter Egg. Dazu gehören die Halsgeste, die passende Musik, Jasons eigene Sprachzeile und der Umstand, dass verschiedene Personen den Ablauf am selben Turm reproduzieren konnten.

Grand Theft Auto 6 ist erst seit dem 19. November 2026 weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X und Series S erhältlich, wie Rockstar Games zum Release bestätigte. Trotzdem durchkämmt die Community Leonida bereits intensiv. Laut Take-Two Interactive wurden schon vor der Veröffentlichung 32,5 Millionen Exemplare verkauft.

Leonida steckt voller übernatürlicher Geheimnisse

Die unheimliche Turmbegegnung ist nicht der einzige Hinweis darauf, dass Rockstar übernatürliche Ereignisse fest in Leonida eingebaut hat. In der Mission Day Release kann Lucia in einem Hotelzimmer auf eine Szene mit Kerzen, einem Pentagramm und einer dämonisch wirkenden Gestalt stoßen.

In Capri lässt sich zudem ein noch umfangreicheres Ritual auslösen. Dazu muss ein bewusstloser NPC zu einem versteckten Pentagramm gebracht werden. Anschließend verdunkelt sich das Gebäude und mehrere Figuren nehmen dämonische Formen an, wie ein Gameplay-Video zeigt.

Auch klassische GTA-Mysterien sind vertreten. Rund um den Cottonmouth Lake wurde der sogenannte Skunk Ape gesichtet, Leonidas Variante von Bigfoot. Die erste Begegnung mit der Kreatur kann weitere Nebenaktivitäten freischalten. In der Nähe von Port Gellhorn berichten Nutzer außerdem von einer UFO-Begegnung, bei der eine Entführung verhindert werden kann. Der scheinbar unsterbliche NPC vom Funkturm könnte somit Teil eines größeren Netzes aus okkulten und außerirdischen Geheimnissen sein.

Öffnet in einem neuen Tab