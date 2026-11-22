Mit WAiNK könnt ihr in GTA 6 Fahrzeuge erfassen, ohne sie zu stehlen oder in eine Garage zu bringen. Für die 100-%-Vorgabe sind 200 unterschiedliche Einträge aus dem regulären Fahrzeugbestand relevant. Hier erfahrt ihr, wie der Scan funktioniert, wo ihr euren Fortschritt kontrolliert und wie ihr neue Modelle findet, statt immer wieder dieselben Autos anzusteuern.

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Fahrzeuge mit WAiNK scannen: Schritt für Schritt

Öffnet die WAiNK-App über das Smartphone oder haltet auf dem Steuerkreuz nach oben, um den Schnellzugriff zu nutzen. Falls die App in eurer aktuellen Spielsituation noch nicht verfügbar ist, spielt zunächst die Handlung weiter. Richtet die Ansicht auf ein Fahrzeug in eurer Nähe. Ein stehendes Modell eignet sich zum Üben; auch Fahrzeuge im fließenden Verkehr lassen sich erfassen. Haltet zum Scannen auf PlayStation R1 beziehungsweise auf Xbox RB gedrückt. Haltet das Ziel dabei im Blick, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Kontrolliert anschließend im Menü unter Fortschritt > Fahrzeuge, ob ein neuer Eintrag hinzugekommen ist. Dieser Zähler ist die verlässlichste Kontrolle für eure 200er-Vorgabe.

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WAiNK zeigt beim Anvisieren Informationen zum Fahrzeug an. Verwechselt diese Anzeige nicht mit einem neuen Fortschrittseintrag: Ein bereits erfasstes Modell kann erneut angezeigt oder gescannt werden, ohne dass euer Zähler deshalb steigt. Eine bestimmte Farbe, ein Ton oder ein Symbol als allgemeingültiges Erfolgssignal ist in den verfügbaren Gameplay-Belegen nicht eindeutig dokumentiert. Prüft deshalb bei Zweifeln den Menüeintrag.

Welche Fahrzeuge zählen für 100 Prozent?

Die dokumentierte 100-%-Anforderung lautet 200 von 277 regulären Fahrzeugen erfassen. Daneben werden 280 sogenannte Standout-Varianten geführt. Diese besondere Gruppe ist von der 200er-Aufgabe getrennt. Ihr müsst also weder jedes reguläre Fahrzeug noch sämtliche besonderen Varianten scannen, um diese Vorgabe abzuschließen.

Diese Zahlen beschreiben unterschiedliche Dinge: 277 ist der berichtete Ingame-Grundbestand, 280 die gesonderte Variantengruppe und 200 die erforderliche Zahl neuer regulärer Einträge. Unsere Fahrzeugübersicht für GTA 6 ist dagegen eine redaktionell gepflegte Liste bekannter Modelle. Sie hilft euch beim Identifizieren, ersetzt aber weder den Ingame-Katalog noch dessen Fortschrittszähler.

Boote und Fluggeräte lassen sich nach dokumentierten Gameplay-Beobachtungen ebenfalls mit WAiNK erfassen. Ob jede Fahrzeugunterklasse und insbesondere jedes Motorrad denselben Beitrag zum regulären 200er-Zähler leistet, ist anhand der verfügbaren Belege nicht vollständig geklärt. Prüft bei solchen Scans direkt den Zähler. Eine andere Lackierung oder ein Tuningteil allein solltet ihr nicht vorschnell als neues Modell einplanen; für diese Abgrenzung fehlt eine belastbare allgemeine Regel.

So erreicht ihr 200 verschiedene Einträge effizient

Beginnt mit Fahrzeugen, die euch ohnehin begegnen: Scannt unterwegs verschiedene Autos am Straßenrand und im Verkehr. Ihr müsst für den Scan nicht einsteigen. Bei parkenden Fahrzeugen habt ihr mehr Zeit zum Anvisieren; im Verkehr lohnt sich ein Standort mit guter Sicht, damit das Fahrzeug nicht sofort aus dem Blickfeld fährt.

Wechselt danach bewusst die Umgebung und die Fahrzeugart. In Stadtgebieten trefft ihr auf andere Modelle als abseits der dicht befahrenen Straßen. Achtet auf Nutzfahrzeuge und, sobald erreichbar, auf Fahrzeuge am Wasser oder Fluggeräte. Das ist eine Suchstrategie, keine Garantie für bestimmte Spawns an einzelnen Orten.

Seht nach jeder Suchrunde unter Fortschritt > Fahrzeuge nach, ob die Zahl tatsächlich gestiegen ist. Wenn sie stagniert, bringt ein weiterer Durchlauf derselben Straße meist wenig. Nutzt stattdessen die Modell- und Klassenübersicht, um unbekannte Fahrzeuge zu erkennen, und sucht anschließend gezielt in einer anderen Umgebung oder Fahrzeugklasse weiter. Haltet eigene Notizen zu auffälligen Modellen, wenn euch der Ingame-Zähler allein zur Planung nicht genügt.

Die 100-%-Checkliste für GTA 6 ordnet die 200 Fahrzeug-Scans neben den übrigen Pflichtaufgaben ein. Frühere Scans zählen nach den dokumentierten Fortschrittsangaben bereits, auch wenn die vollständige 100-%-Übersicht erst später in der Handlung sichtbar wird. Ihr müsst also nicht auf das Ende der Story warten, um mit dem Erfassen anzufangen.

Wenn der Zähler nicht steigt

Dasselbe Modell erneut: Ein wiederholter Scan liefert keinen weiteren unterschiedlichen Eintrag. Vergleicht den Stand vor und nach dem Scan.

Ein wiederholter Scan liefert keinen weiteren unterschiedlichen Eintrag. Vergleicht den Stand vor und nach dem Scan. Zu wenig Zeit im Bild: Richtet WAiNK auf ein stehendes Fahrzeug oder wählt eine Position, von der aus ihr ein fahrendes Modell länger im Blick behaltet.

Richtet WAiNK auf ein stehendes Fahrzeug oder wählt eine Position, von der aus ihr ein fahrendes Modell länger im Blick behaltet. Variante statt Grundmodell: Besondere Standout-Varianten sind als eigene Gruppe ausgewiesen. Plant sie nicht automatisch in die 200 regulären Einträge ein.

Besondere Standout-Varianten sind als eigene Gruppe ausgewiesen. Plant sie nicht automatisch in die 200 regulären Einträge ein. Falscher Fortschritt: WAiNK kann auch andere Dinge erfassen. Für diese Aufgabe zählt der Bereich Fahrzeuge, nicht irgendein allgemeiner Scan.

Häufige Fragen zum Fahrzeugscan

Muss ich ein Fahrzeug stehlen oder besitzen?

Nein. Der WAiNK-Scan ist eine eigene Aktion. Dokumentiert sind Scans parkender Fahrzeuge und von Autos im Verkehr, ohne dass ihr sie vorher übernehmen müsst. Ob ein Fahrzeug auf Privatgelände unter allen Umständen aus der Ferne erreichbar ist, lässt sich daraus nicht ableiten.

Zählen andere Lackierungen oder Tuningvarianten separat?

Dafür gibt es keine ausreichend belegte pauschale Regel. Entscheidend für eure Planung ist, ob nach dem Scan im Fahrzeug-Fortschritt ein neuer regulärer Eintrag erscheint. Die gesondert geführten Standout-Varianten sind nicht Teil der 200er-Pflicht.

Kann ich Boote und Flugzeuge scannen?

Ja, beides ist in Gameplay-Anleitungen als scanbar dokumentiert. Prüft den Fortschritt im Spiel, wenn ihr wissen wollt, ob ein konkreter Scan euren regulären Zähler erhöht hat. Für Hubschrauber und einzelne Unterklassen liegt uns keine vollständige Zählliste vor.

Gibt es bei 200 Scans Geld oder eine eigene Belohnung?

Eine eigenständige Geldzahlung oder Freischaltung allein für diese Schwelle ist nicht belastbar belegt. Die 200 Einträge erfüllen eine Voraussetzung für den 100-%-Gesamtfortschritt. Eine Belohnung für den vollständigen Spielabschluss sollte nicht mit einer separaten WAiNK-Prämie verwechselt werden.

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