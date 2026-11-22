Ein offenes Garagentor in Port Gellhorn führt in GTA 6 zu einer der ungewöhnlichsten Begegnungen des Spiels: Wer sich nachts mit zwei Metal-Fans einlässt, landet schließlich in einer Höllenarena und kämpft gegen Satan. Nach dem Sieg wartet eine einzigartige Schrotflinte. Hier erfahrt ihr, wann und wo die Begegnung beginnt, welche Antwort ihr wählen müsst und wie ihr die verwundbaren Phasen des Bosses erkennt.

Wo beginnt die Begegnung mit den Satanisten?

Fahrt zwischen 0 und 4 Uhr morgens in den nördlichen Teil von Port Gellhorn. Haltet dort nach einem Haus mit geöffnetem Garagentor Ausschau: der Circles of Hell House. In der Garage sitzen Beelzebub und Dave und hören Musik. Eine eindeutig überprüfte Gebäudeadresse liegt noch nicht vor. Orientiert euch deshalb am nördlichen Stadtbereich und dem geöffneten Garagentor.

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Sprechen euch die beiden an und fragen, ob ihr abhängen wollt, wählt die Dialogantwort „Rock On“. Danach unterhalten sie sich weiter und warten auf Steve the Serpent. Sobald er eintrifft, folgt Beelzebub und Dave nach draußen und steigt in den Van. Wer vor einem geschlossenen Garagentor steht, sollte zuerst die Ingame-Uhrzeit prüfen und innerhalb des genannten Zeitfensters zurückkehren.

Vom Ritual in die Höllenarena

Die Fahrt führt zu einer Gruppe von Satanisten, die um ein Feuer herum ein Ritual abhält. Schaut in die Flammen, um den Übergang in die Höllenarena auszulösen. Dort startet ihr bereits mit einer Schrotflinte. Kämpft euch durch die Gegner bis in die Mitte der Arena vor, wo Satan auf euch wartet.

So besiegt ihr Satan

Der Boss ruft schwarze Ziegen und explodierende Gegner herbei. Konzentriert euch zuerst auf die explodierenden Feinde: Werden sie ausgeschaltet, färbt sich Satans Lebensleiste rot. Nur während dieser roten Phase könnt ihr ihn verletzen. Richtet eure Schüsse dann auf den Boss und wiederholt den Ablauf, sobald die Verwundbarkeit endet. Schießt in den übrigen Phasen nicht wahllos auf Satan, sondern kümmert euch wieder um die Gegner, die seine nächste verwundbare Phase ermöglichen.

Hellspawn Comshot 12: Belohnung nach dem Kampf

Nach dem Sieg wacht eure Spielfigur auf einem Thron auf. Seht euch direkt darunter um und nehmt die Hellspawn Comshot 12 Shotgun auf, bevor ihr den Ort verlasst. Der volle Waffenname ist auf dem eingeblendeten Aufnahmetext zu sehen. Zu Schaden, Magazingröße, Kaufpreis oder Modifikationen liegen uns keine belastbaren Angaben vor.

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