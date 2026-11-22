Die Karte von GTA 6 gehört zu den größten Spielwelten, die Rockstar Games bisher erschaffen hat. Trotzdem lässt sich der gesamte Bundesstaat Leonida offenbar in etwas mehr als vier Minuten überfliegen. Ein von PC Gamer durchgeführter Test stoppte die Reisezeit bei genau 4 Minuten und 18 Sekunden.

Der Flug führte vom südlichen Ende der Inselkette bis an den nördlichen Kartenrand. Auf der Uhr innerhalb des Spiels verging dabei knapp eine Stunde. Die direkte Luftlinie ist allerdings kaum mit einer Fahrt über Straßen zu vergleichen, bei der Verkehr, Kurven, Brücken und mögliche Verfolgungsjagden deutlich mehr Zeit kosten.

PLAYCENTRAL · GTA 6 GTA 6 News direkt auf WhatsApp Die wichtigsten GTA-6-News kostenlos aufs Handy. Kompakt, aktuell und auf Deutsch. PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt. WhatsApp-Kanal abonnieren ↗

Frühes Wasserflugzeug durchquert ganz Leonida

Für den Test kam kein besonders schneller Jet zum Einsatz. Verwendet wurde eine Mammoth Dodo, die schon früh im Spiel in der Nähe von Jasons Zuhause zu finden ist. Über den Sunbelt Highway lässt sich ein Hangar in Southwind erreichen, an dem mehrere unbeaufsichtigte Wasserflugzeuge bereitstehen.

Die Dodo kann sowohl auf dem Wasser als auch auf festem Untergrund landen und benötigt nur wenig Platz zum Abheben. Geschwindigkeit gehört dagegen nicht zu ihren großen Stärken. Mit leistungsfähigeren Flugzeugen dürfte sich die Reisezeit deshalb sogar unter die Vier-Minuten-Marke drücken lassen.

Während des Versuchs flog der Tester bewusst in geringer Höhe. Dadurch wirkten die dicht bebauten Städte, Wohnviertel, Küstenabschnitte und ländlichen Regionen erheblich größer, als es die reine Zeitmessung vermuten lässt. Auch Wind, Vögel und die Nähe zu einem Militärstützpunkt können einen solchen Flug komplizierter machen.

Vier Minuten sagen wenig über die tatsächliche Größe aus

Eine Reisezeit ist keine Flächenmessung. Bereits vor der Veröffentlichung wurden unterschiedliche Vergleiche zur Ausdehnung von Leonida genannt. Nach Angaben, die TGG nach einem Besuch bei Rockstar North wiedergab, soll die Karte etwa dreimal so groß wie jene von Red Dead Redemption 2 und doppelt so groß wie die Welt von GTA 5 sein.

Entscheidender als die reine Fläche ist jedoch die Dichte. Selbst aus der Luft wechseln sich Großstädte, detaillierte Vororte, Inseln, Feuchtgebiete und weitläufige Landschaften ab. Viele dieser Regionen wirken umfangreich genug, um als eigenständiger Schauplatz eines kleineren Open-World-Spiels zu funktionieren.

Rekordstart trifft auf technische Diskussionen

GTA 6 erschien am 19. November 2026 und legte einen außergewöhnlichen Verkaufsstart hin. Laut einer offiziellen Mitteilung von Take-Two Interactive wurden bereits vor der Veröffentlichung 32,5 Millionen Exemplare verkauft. Der weltweite Umsatz am ersten Tag lag nach Unternehmensschätzung bei 3,79 Milliarden US-Dollar.

Parallel dazu entstanden Diskussionen über das 30-FPS-Ziel der Konsolenversionen, technische Probleme und auffällig niedrige Nutzerwertungen auf Metacritic. Die Gestaltung von Leonida steht dagegen kaum in der Kritik. Der Flugtest zeigt vor allem, wie stark das gewählte Verkehrsmittel die wahrgenommene Größe einer offenen Spielwelt verändert.

Öffnet in einem neuen Tab