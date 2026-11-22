Grand Theft Auto 6 ist seit dem 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Während viele Fans aktuell die Geschichte rund um Jason und Lucia erleben, richtet sich der Blick bereits auf einen möglichen Online-Modus. Genau dort könnte die technische Leistung der Basiskonsolen zum Problem werden.

Rockstar Games hat einen Nachfolger zu GTA Online bislang nicht offiziell vorgestellt. Angesichts des langjährigen Erfolgs des Mehrspieler-Modus von GTA 5 gilt eine Online-Komponente für GTA 6 allerdings als wahrscheinlich. Ein Termin oder konkrete technische Details liegen derzeit nicht vor.

PLAYCENTRAL · GTA 6 GTA 6 News direkt auf WhatsApp Die wichtigsten GTA-6-News kostenlos aufs Handy. Kompakt, aktuell und auf Deutsch. PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt. WhatsApp-Kanal abonnieren ↗

Bildraten-Einbrüche sorgen für Bedenken

Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion ist ein Beitrag auf Reddit. Darin äußert ein Nutzer die Sorge, dass GTA 6 Online auf der regulären PS5 kaum flüssig laufen könnte. Als Grund nennt er die bereits im Einzelspieler auftretenden Einbrüche der Bildrate, sobald besonders viel Chaos auf dem Bildschirm entsteht.

GTA 6 zielt auf Konsolen grundsätzlich auf 30 Bilder pro Sekunde. Eine technische Untersuchung von Digital Foundry zeigt, dass die Basis-PS5 dieses Ziel während gewöhnlicher Spielsituationen überwiegend erreicht. Schnelle Fahrten durch dicht bebaute Gebiete sowie zahlreiche Explosionen und brennende Fahrzeuge können die Bildrate jedoch zeitweise in den mittleren 20er-Bereich drücken.

In einem Online-Modus könnten gleichzeitig mehrere Personen Schießereien, Verfolgungsjagden und Massenkarambolagen auslösen. Zusätzliche Fahrzeuge, Explosionen und Netzwerkberechnungen würden die ohnehin stark beanspruchte Hardware potenziell weiter belasten. Besonders Besitzer einer regulären PS5 oder Xbox Series S befürchten deshalb stärkere Schwankungen als in der Kampagne.

Rockstar könnte die Spielwelt für GTA 6 Online anpassen

Andere Stimmen in der Diskussion halten die Befürchtungen für verfrüht. Rockstar könnte den Online-Modus gezielt anders konfigurieren und besonders rechenintensive Elemente reduzieren. Als mögliche Stellschrauben gelten die Anzahl von NPCs, die Verkehrsdichte, Tiere sowie komplexe Umgebungsreaktionen.

Ein ähnliches Vorgehen war bereits bei GTA Online zu beobachten. Die Mehrspieler-Welt fiel in verschiedenen Bereichen weniger dicht und dynamisch aus als der Einzelspieler von GTA 5. Dadurch standen mehr technische Ressourcen für echte Teilnehmer und deren Aktionen zur Verfügung.

Für GTA 6 Online wäre daher ein Kompromiss zwischen Detailgrad und stabiler Bildrate denkbar. Die beeindruckende Bevölkerungsdichte und aufwendige Simulation der Kampagne müssten dann möglicherweise reduziert werden, damit große Lobbys auch während chaotischer Situationen spielbar bleiben.

Der von Rockstar Games angekündigte Konsolenstart umfasst zunächst die Einzelspieler-Erfahrung. Damit bleibt dem Studio Zeit, technische Optimierungen vorzunehmen und eine mögliche Online-Version auf die unterschiedlichen Leistungsprofile von PS5, PS5 Pro, Xbox Series X und Xbox Series S abzustimmen.

Öffnet in einem neuen Tab