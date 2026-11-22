Zwischen The Legend of Zelda: Ocarina of Time und GTA 6 ist ein regelrechter Wertungskrieg ausgebrochen. Das gefeierte Zelda-Remake wurde auf Metacritic innerhalb weniger Stunden mit zahlreichen Nullwertungen überzogen, nachdem zuvor bereits GTA 6 mit auffällig vielen negativen Nutzerrezensionen zu kämpfen hatte.

Die Nutzerwertung des Switch-2-Exklusivtitels sank dabei zeitweise von 9,6 auf 8,7 Punkte. Das steht in deutlichem Kontrast zum Metascore von 95 Punkten, mit dem das Remake von professionellen Kritikern nahezu einhellig gelobt wurde.

Nullwertungen nehmen gezielt GTA 6 in Schutz

In der betreffenden Momentaufnahme machten negative Rezensionen rund zwölf Prozent der Nutzerbewertungen aus. Viele der neuen Beiträge enthielten keine nachvollziehbare Kritik am Spiel, sondern bestanden aus unsinnigen Texten oder erklärten lediglich, dass GTA 6 das bessere Spiel sei.

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Auffällig ist zudem der Zeitpunkt. Ein Großteil der Nullwertungen auf der Metacritic-Seite von The Legend of Zelda: Ocarina of Time wurde innerhalb von 24 Stunden abgegeben. Das spricht für eine koordinierte Reaktion auf die Debatte rund um Rockstars Open-World-Titel und nicht für einen plötzlichen Stimmungswechsel unter Zelda-Fans.

Auslöser scheint das Review Bombing gegen GTA 6 zu sein. Dessen Nutzerwertung fiel zwischenzeitlich auf 4,9 Punkte, obwohl der Metascore bei 99 Punkten liegt. Teile der GTA-Community machen Zelda-Fans dafür verantwortlich, gesichert ist diese Zuschreibung allerdings nicht. Unter den negativen GTA-6-Rezensionen finden sich neben offensichtlichen Provokationen auch Beschwerden über unterschiedliche Aspekte des Spiels.

Höchstwertungen verschärfen den Konkurrenzkampf

Mit seinem Metascore von 99 Punkten erreicht GTA 6 denselben historischen Spitzenwert wie das ursprüngliche Ocarina of Time von 1998. Das Remake wiederum gehört mit 95 Punkten zu den am besten bewerteten Neuerscheinungen des Jahres 2026.

Zusätzlichen Zündstoff liefert die bevorstehende Preisverleihung. Sowohl Grand Theft Auto VI als auch The Legend of Zelda: Ocarina of Time stehen offiziell in der Kategorie Game of the Year bei The Game Awards 2026. Die Veranstaltung findet am 10. Dezember 2026 statt.

Damit konkurrieren die beiden Blockbuster nicht nur um Rekorde auf Bewertungsplattformen, sondern auch um den wichtigsten Branchenpreis des Jahres. Die gegenseitigen Nullwertungen zeigen allerdings vor allem, wie wenig Aussagekraft offene Nutzerwertungen besitzen können, wenn für eine Rezension weder ein Kauf noch tatsächliche Spielzeit nachgewiesen werden muss.

Beide Spiele feiern enorme Verkaufserfolge

Kommerziell scheint die Auseinandersetzung keinem der beiden Titel zu schaden. Nach Angaben von Take-Two Interactive erzielte GTA 6 am ersten Verkaufstag einen weltweiten Einzelhandelsumsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bezeichnet den Launch als größten Entertainment-Start der Geschichte.

Auch Nintendo meldet beeindruckende Zahlen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time verkaufte sich laut Nintendo in den ersten vier Tagen weltweit mehr als 5,2 Millionen Mal. Damit gelang dem Remake der bislang stärkste Verkaufsstart eines von Nintendo veröffentlichten Switch-2-Spiels.

Während sich die Fangruppen auf Metacritic gegenseitig die Wertungen verhageln, gehören somit beide Veröffentlichungen bereits zu den größten Gaming-Erfolgen des Novembers 2026.

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