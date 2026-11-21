Grand Theft Auto 6 ist seit dem 19. November 2026 weltweit erhältlich, doch in Japan bekommen Fans nicht exakt dieselbe Version wie in anderen Regionen. Erste direkte Vergleiche zeigen, dass Rockstar Games mehrere Darstellungen von Nacktheit, Blut und drastischer Gewalt abgeschwächt hat.

Die Anpassungen betreffen nicht nur kosmetische Details. In der japanischen Fassung fehlt außerdem eine Einstellung, mit der sich die Intensität der Blut- und Gore-Effekte verändern lässt.

Diese Inhalte wurden in der japanischen Version verändert

Die Redaktion von Game*Spark hat die japanische und die internationale Xbox-Fassung in einem eigenen Versionsvergleich gegenübergestellt. Dabei wurden mehrere Unterschiede bestätigt:

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Die japanische Version besitzt keine Option zur Anpassung der Blut- und Gore-Intensität.

Nach Schusswechseln bleibt weniger Blut auf dem Boden zurück.

Besonders drastische Details wie umherfliegende Gehirnmasse wurden abgeschwächt.

Jason trägt beim Duschen Unterwäsche, während er in der internationalen Fassung unbekleidet zu sehen ist.

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Vollständig gewaltfrei ist GTA 6 in Japan dadurch allerdings nicht. Blutspuren sind weiterhin vorhanden und selbst schwere Verstümmelungen können dargestellt werden. Der Schalter für abgetrennte Körperteile ist ebenfalls verfügbar, weshalb die Änderungen vor allem die Intensität einzelner Effekte reduzieren.

Auch bei der Nacktheit scheint Rockstar Szenen eher angepasst als grundsätzlich gestrichen zu haben. In der bislang direkt verglichenen Duschsequenz bleibt der Ablauf erhalten, Jason trägt jedoch dauerhaft einen knappen Slip. Weitergehende Meldungen über vollständig entfernte Sexszenen oder andere fehlende Sequenzen sind durch den detaillierten Versionsvergleich bislang nicht belegt.

CERO Z schützt GTA 6 nicht vor Anpassungen

Bemerkenswert ist die Zensur vor allem deshalb, weil GTA 6 in Japan bereits die höchste reguläre Altersfreigabe trägt. Der japanische PlayStation Store führt das Open-World-Spiel mit der Einstufung CERO Z, wodurch es ausschließlich an Erwachsene ab 18 Jahren verkauft werden darf.

Trotzdem werden Spiele für den japanischen Markt regelmäßig angepasst, wenn besonders explizite sexuelle oder gewalttätige Inhalte einer Veröffentlichung im Weg stehen könnten. Bereits die japanische Version von GTA 5 enthielt Änderungen an Nacktdarstellungen sowie an einzelnen gewalttätigen Szenen.

Rockstar Games hat die regionalen Unterschiede bislang nicht ausführlich kommentiert. Eine offizielle Ankündigung zu den Anpassungen gab es vor dem Verkaufsstart ebenfalls nicht. Die Abweichungen wurden erst sichtbar, nachdem Fans und japanische Redaktionen beide Versionen miteinander vergleichen konnten.

Japanische Fans müssen einen Kompromiss eingehen

Wer GTA 6 mit japanischen Bildschirmtexten erleben möchte, ist auf die regionale Fassung angewiesen. Damit lassen sich die inhaltlichen Änderungen nicht einfach durch den Kauf einer internationalen Ausgabe umgehen, ohne zugleich auf die japanische Lokalisierung zu verzichten.

Am grundsätzlichen Umfang des Spiels ändert sich offenbar wenig. Jason und Lucia erleben weiterhin ihre gemeinsame Geschichte in Leonida, während Schießereien und drastische Konsequenzen krimineller Aktionen zum Alltag gehören. Laut Rockstar Games erschien GTA 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X und S.

Die japanische Ausgabe bleibt damit ein erwachsenes und gewalttätiges GTA, fällt bei Blut, Nacktheit und einzelnen grafischen Details aber sichtbar zurückhaltender aus als die internationale Version.

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