Grand Theft Auto 6 sorgt nicht nur mit Rekordwertungen und enormen Verkaufszahlen für Schlagzeilen. Kurz nach der Freischaltung der Nutzerbewertungen am 20. November 2026 fiel der User Score auf Metacritic zeitweise auf 4,9 von 10 Punkten. Tausende extrem negative Wertungen lösten schnell den Verdacht aus, dass Rockstars Blockbuster gezielt mit einem Review-Bombing überzogen wird.

Seitdem hat sich die Bewertung der PS5-Version etwas erholt. Am 21. November 2026 weist Metacritic dort einen User Score von 5,4 bei knapp 33.000 abgegebenen Wertungen aus. Die Xbox-Version liegt weiterhin bei 4,9 Punkten. Dem steht auf beiden Konsolen ein Metascore von 99 gegenüber.

Nullwertungen treffen auf nachvollziehbare Kritik

Unter den negativen Rezensionen finden sich zahlreiche Wertungen mit null oder einem Punkt. Inhaltlich richten sich manche Beiträge gegen vermeintliche DEI-Elemente, die Beziehung zwischen Jason und Lucia oder die stärkere Gewichtung der beiden Hauptfiguren. Andere Nutzer bezeichnen das Spiel pauschal als schlecht, ohne konkrete spielerische Gründe zu nennen.

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Daneben tauchen allerdings auch nachvollziehbare Kritikpunkte auf. Dazu gehören die Begrenzung auf 30 FPS, technische Probleme, ein langsamer Einstieg und eine Handlung, die manche Fans weniger überzeugend finden als die Geschichten früherer GTA-Teile. Diese Punkte erklären einzelne niedrige Wertungen, kaum jedoch die große Zahl an Null-Punkte-Bewertungen für ein grundsätzlich spielbares Spiel.

Ein ganz anderes Bild zeigt der deutsche PlayStation Store. Dort steht Grand Theft Auto 6 aktuell bei 4,84 von 5 Sternen aus mehr als 184.000 Bewertungen. Sony weist ausdrücklich darauf hin, dass Rezensionen von bestätigten Besitzern stammen und moderiert werden. Rund 94 Prozent vergaben die Höchstwertung, während nur drei Prozent bei einem Stern landeten.

GTA 6 startet trotz Bewertungsstreit mit Rekorden

Der niedrige Metacritic User Score hat offenbar keinen erkennbaren Einfluss auf den kommerziellen Erfolg. Laut einer offiziellen Mitteilung von Take-Two Interactive wurden bereits vor der Veröffentlichung 32,5 Millionen Exemplare verkauft. Die geschätzten Einnahmen aus dem Verkauf beliefen sich bis zum Ende des 19. November 2026 auf 3,79 Milliarden US-Dollar.

Auch bei der Fachpresse hat Grand Theft Auto 6 einen außergewöhnlichen Start hingelegt. Mit 99 Punkten erreicht das Open-World-Spiel die höchste bislang auf Metacritic vergebene Durchschnittswertung, teilt sich diesen Platz allerdings mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Die Differenz zur aktuellen Nutzerwertung beträgt bei der PS5-Version damit 45 Punkte, bei der Xbox-Version sogar 50 Punkte.

Review-Bombing ist auf Metacritic kein neues Phänomen. Auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurde nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 mit auffälligen Niedrigwertungen konfrontiert. Da Metacritic Nutzerbewertungen erst 36 Stunden nach dem Release freischaltet, verhindert die Wartezeit zwar vorzeitige Rezensionen, liefert aber keinen wirksamen Schutz vor koordinierten Bewertungskampagnen.

Metacritic Score bildet die Stimmung nur bedingt ab

Die Zahlen zeigen vor allem, wie unterschiedlich offene Bewertungsplattformen und Stores mit bestätigten Käufern ausfallen können. Während sich die Metacritic Community nahezu gleichmäßig in positive und negative Lager aufteilt, fällt die Bewertung im PlayStation Store deutlich zugunsten von Grand Theft Auto 6 aus.

Ein Teil der Kritik an Performance, Erzähltempo und Spielstruktur dürfte aus echten Spielerfahrungen stammen. Die zahlreichen politisch motivierten Beiträge und extremen Nullwertungen verzerren jedoch das Gesamtbild. Der User Score von Grand Theft Auto 6 bleibt deshalb vorerst eher ein Ausdruck des aktuellen Kulturkampfs rund um Rockstars Blockbuster als ein verlässliches Urteil über dessen Qualität.

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