In GTA 6 können Spieler mit Jason und Lucia nicht nur Banken überfallen, Autos stehlen und sich wilde Verfolgungsjagden mit der Polizei liefern. Gelegentlich stehen auch ganz gewöhnliche Dinge auf dem Programm. Für Streamer Asmongold war ausgerechnet das offenbar zu viel: Als er sich um Blumen und Kleidung für Lucia kümmern sollte, reagierte er mit einem ziemlich unterhaltsamen Wutausbruch.

Ein entsprechender Ausschnitt aus seinem GTA-6-Stream verbreitet sich seit dem 18. November in den sozialen Netzwerken. Darin ist Zack Hoyt, besser bekannt als Asmongold, sichtlich fassungslos darüber, welche Aufgaben Rockstar Games seinem Protagonisten Jason zugedacht hat.

Blumen statt Banküberfall: Asmongold verliert die Geduld

Der vor allem durch World of Warcraft bekannt gewordene Streamer hat sich zum Release ebenfalls nach Leonida aufgemacht. Doch während andere Spieler die riesige offene Spielwelt erkunden, beschäftigt ihn eine ganz andere Frage: Warum soll er in einem Grand Theft Auto eigentlich seiner Freundin Geschenke besorgen?

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Als Asmongold mit entsprechenden Aufgaben für Lucia konfrontiert wird, schlägt seine Verwunderung in lautstarken Protest um. Schließlich bezeichnet er GTA 6 als „Cuck Simulator“ – eine ziemlich derbe Umschreibung für ein Spiel, in dem sich Jason seiner Meinung nach zu sehr nach den Wünschen seiner Partnerin richtet.

Der auf X verbreitete Streamausschnitt zeigt, wie wenig begeistert Asmongold von dieser Vorstellung ist. Dabei geht es nicht um eine besonders schwierige Mission oder einen unfairen Gegner, sondern um alltägliche Aufmerksamkeiten innerhalb einer Beziehung.

Ob der Streamer seine Reaktion bewusst für die Unterhaltung seiner Zuschauer überzeichnet, lässt sich daraus nicht eindeutig ableiten. Für einen denkwürdigen GTA-6-Moment reicht die Szene aber allemal.

GTA 6 zeigt auch den Alltag von Jason und Lucia

Dass Rockstar Games solche Situationen überhaupt einbaut, passt zur Geschichte von GTA 6. Im Mittelpunkt stehen mit Jason und Lucia zwei Figuren, die nicht nur gemeinsam in kriminelle Machenschaften verwickelt sind, sondern auch eine romantische Beziehung führen.

Neben den gewohnten Gangsteraktivitäten können deshalb auch alltägliche Erledigungen und gemeinsame Momente eine Rolle spielen. Geschenke, Einkäufe und andere Aufmerksamkeiten sorgen dafür, dass die beiden Hauptfiguren nicht ausschließlich während Schießereien oder Fluchtfahrten miteinander interagieren.

Gerade dieser Kontrast macht Asmongolds Reaktion so kurios. In einem Spiel, in dem Autodiebstähle und bewaffnete Überfälle zum Alltag gehören, scheinen ein paar Blumen für Lucia plötzlich die größere Herausforderung zu sein.

Wer selbst nach Leonida aufbrechen möchte, findet in unserer GTA-6-Übersicht weitere Informationen zum Spiel.

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