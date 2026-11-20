Jasons Ganado hat in GTA 6 seine besten Tage hinter sich. In „Just A Scratch“ bringt ihr den Wagen zu Joeys Werkstatt in Key Lento, setzt den Motor instand und wählt einen neuen Lack. Der Auftrag ist kurz, zeigt euch aber eine wichtige Anlaufstelle für spätere Reparaturen.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“), vierter Eintrag in unserer Missionsübersicht.

1 („Just Like Paradise“), vierter Eintrag in unserer Missionsübersicht. Voraussetzung: „Gone Fishing“ abgeschlossen; ihr spielt als Jason. Die frühen Aufträge können in unterschiedlicher Reihenfolge erscheinen.

„Gone Fishing“ abgeschlossen; ihr spielt als Jason. Die frühen Aufträge können in unterschiedlicher Reihenfolge erscheinen. Startpunkt: Coastal Auto Care in Key Lento, Mariana County. Nehmt Jasons persönlichen Wagen, den ’70 Ganado, mit.

Coastal Auto Care in Key Lento, Mariana County. Nehmt Jasons persönlichen Wagen, den ’70 Ganado, mit. Belohnung: Instandgesetzter und neu lackierter Ganado; anschließend könnt ihr Joeys Werkstatt erneut nutzen und ihn für einen kostenpflichtigen Abschleppservice kontaktieren.

Spoilerhinweis: Ab hier beschreiben wir den spielbaren Ablauf der Mission.

PLAYCENTRAL · GTA 6 GTA 6 News direkt auf WhatsApp Die wichtigsten GTA-6-News kostenlos aufs Handy. Kompakt, aktuell und auf Deutsch. PlayCentral Community Wann startet ihr mit GTA 6? Umfrage wird geladen … Direkt um Mitternacht 🌙

Morgen nach Feierabend 🎮

Erst am Wochenende 🛋️

Ich warte noch ⏳ Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt. WhatsApp-Kanal abonnieren ↗

Just A Scratch: So repariert ihr den Ganado

Steigt bei Jasons Haus in den ’70 Ganado und folgt dem markierten Weg zu Coastal Auto Care im Süden von Key Lento. Für den Auftrag braucht ihr diesen persönlichen Wagen. Haltet vor der Werkstatt und sprecht Joey an. Fahrt anschließend mit dem Ganado durch das Garagentor, um das Tuningmenü zu öffnen. Wählt Motor reparieren im Bereich „Komplettmotor“. Achtet auf den angezeigten Preis der konkreten Option und kauft keine zusätzlichen Tuningteile, wenn ihr nur die Mission abschließen wollt. Wechselt zu „Design“ → „Lackierung“ und sucht euch eine Farbe aus. Die für diesen Auftrag angebotene Neulackierung ist kostenlos. Verlasst die Werkstatt mit dem Ganado. Nach dem kurzen Abschluss der Szene ist „Just A Scratch“ erledigt.

Bildquelle: Rockstar Games

Wenn Jasons Auto nicht mehr vor dem Haus steht

Falls ihr den Ganado zuvor zerstört habt, legt einen manuellen Spielstand an und ladet ihn erneut. Der Wagen sollte dann wieder bei Jasons Haus stehen. Fahrt damit zum Missionsmarker; ein beliebiges gestohlenes Auto ersetzt ihn für diesen Werkstattauftrag nicht.

Spätere Umbauten sind optional. Joeys Service bleibt nach der Mission verfügbar, doch weitere Reparaturen und sein Abschleppdienst kosten Geld. Überlegt euch teure Upgrades für den Ganado gut: Im weiteren Storyverlauf wechselt Jasons persönliches Fahrzeug.

Die vorherige veröffentlichte Lösung führt euch durch „Gear Up“. Alle Kapitel und vorhandenen Missionslösungen findet ihr im Komplettlösungs-Hub. In der Kapitelübersicht folgt auf „Just A Scratch“ der Auftrag „Lab Fees“.

Öffnet in einem neuen Tab