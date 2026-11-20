Der Prolog von GTA 6 beginnt mit Lucia im Gefängnis und führt euch anschließend in eine Rückblende. Hier lernt ihr die ersten Gespräche, Interaktionen und Fluchtsequenzen kennen. Die Mission ist weitgehend geführt; entscheidend ist, den eingeblendeten Zielen zu folgen.

Kapitel: 1 („Just Like Paradise“) in der 91er-Missionsübersicht; andere Komplettlösungen zählen den Prolog separat.

1 („Just Like Paradise“) in der 91er-Missionsübersicht; andere Komplettlösungen zählen den Prolog separat. Start und Voraussetzung: Spielbeginn; kein vorheriger Auftrag.

Spielbeginn; kein vorheriger Auftrag. Spielfigur: Lucia. Ein gesonderter Auftraggeber ist nicht belegt.

Lucia. Ein gesonderter Auftraggeber ist nicht belegt. Belohnung: Keine gesonderte Geld- oder Gegenstandsbelohnung belegt.

Spoilerhinweis: Die folgenden Schritte beschreiben den Ablauf dieser frühen Storymission.

Prolog: Schritt für Schritt

Sprecht in Lucias Zelle mit den Mitgefangenen und folgt danach dem Wärter CO Wilson. Bleibt bei ihm, bis ihr den Raum für das Gespräch erreicht. Folgt in der Rückblende dem Weg zum Payday-Loan-Laden. Bedroht dort die Angestellte und nehmt das Geld an euch, sobald die Interaktion angeboten wird. Reagiert auf die eingeblendete Aktion, als ein weiterer Anwesender eingreift. In dieser Sequenz führt euch das Spiel mit klaren Eingabehinweisen durch die Auseinandersetzung. Fahrt nach dem Überfall entlang des markierten Wegs. Die anschließende Polizeiszene gehört zum vorgegebenen Verlauf; versucht nicht, sie durch einen Umweg zu „lösen“. Folgt nach dem Szenenwechsel der Markierung zurück zum Café. Dort endet der Prolog und die Geschichte geht mit der nächsten Mission weiter.

Bildquelle: Rockstar Games

Worauf ihr achten solltet

Wenn ihr an einer Stelle nicht weiterkommt, prüft zuerst die Zielanzeige und die Interaktionstaste. Besonders beim Überfall und der kurzen Auseinandersetzung warten die nächsten Schritte auf die eingeblendete Aktion. Die spätere Verfolgung ist Teil der Handlung und keine frei gewählte Fluchtroute.

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Als Nächstes folgt in der Kapitel-1-Liste „Gone Fishing“. Weitere veröffentlichte Lösungswege sammeln wir im Komplettlösungs-Hub.

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