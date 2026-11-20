In GTA 6 ist das Handy mehr als ein Menü für Anrufe. Jason und Lucia prüfen damit Fahrzeuge, verwalten Geld und Garagen, nutzen Werkzeuge für Autodiebstähle und hören unterwegs Musik. Einige Funktionen kommen erst im Lauf der Geschichte hinzu. Hier erfahrt ihr, was bislang konkret belegt ist und wann sich ein Blick aufs Display lohnt.

Das Smartphone öffnen und Funktionen schneller nutzen

Das Telefon begleitet beide Hauptfiguren durch Leonida. Über die App-Ansicht erreicht ihr die freigeschalteten Dienste; manche Werkzeuge lassen sich auch direkt über das Steuerkreuz aufrufen. Für Fahrzeugscans etwa könnt ihr die WAiNK-App auf dem Handy wählen. Je nach Spielsituation ist der Schnellzugriff über „Steuerkreuz oben“ praktischer.

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Nicht jede angezeigte Funktion ist von Beginn an verfügbar. Der genaue Umfang des App-Menüs hängt vom Storyfortschritt ab. Wer einen Dienst noch nicht findet, sollte zunächst die zugehörige Einführungsmission spielen, statt nach einem versteckten Download zu suchen.

WAiNK: Fahrzeuge vor dem Diebstahl prüfen

Die WAiNK-App ist der nützlichste Helfer, wenn ihr euch einen Wagen aussucht. Cal richtet sie in der frühen Storymission „Unerwünschte Aufmerksamkeit“ ein. Danach könnt ihr ein Auto scannen und unter anderem Modell, Zustand, Alarmanlage, schlüssellose Technik und einen möglichen Tracker sehen. Die Anzeige nennt zudem den Verkaufswert und die Kosten einer Registrierung.

Bildquelle: Rockstar Games

So vermeidet ihr eine unangenehme Überraschung: Ein abgeschlossenes Auto mit Alarm lässt sich zwar gewaltsam öffnen, macht damit aber auf den Diebstahl aufmerksam. Bei einem Fahrzeug ohne klassischen Schlüssel reicht selbst das übliche Kurzschließen nicht. Prüft deshalb vor dem Zugriff die Sicherheitstechnik und wählt erst danach euer Vorgehen. Was die unterschiedlichen Tracker bei der Flucht bedeuten, erklären wir in unserer Übersicht zum Autodiebstahl und im Guide zu Polizei und Fahndung.

WAiNK dient außerdem zum Erfassen bestimmter Objekte in der Spielwelt. Welche Scans für den Fortschritt zählen, solltet ihr im Sammlungsmenü kontrollieren: Ein Fahrzeugscan und ein Fundortscan haben unterschiedliche Ziele. Für den vollständigen Spielabschluss hilft unsere 100-%-Checkliste, die die entsprechenden Anforderungen getrennt aufführt.

Key Cloner: Schlüssellose Autos mit dem Handy starten

Ein teurer Wagen lässt sich nicht immer mit einem eingeschlagenen Fenster oder einem Slim Jim stehlen. Für schlüssellose Fahrzeuge braucht ihr den Key Cloner. Ihr erhaltet das Werkzeug während einer Storymission mit Randy im dritten Kapitel. Danach könnt ihr nahe der Fahrzeugtür den Schlüssel über das Telefon klonen. Das öffnet und startet den Wagen.

Der Key Cloner ersetzt die Fahrzeugprüfung nicht. Viele hochwertige Autos haben Tracker. Scannt den Wagen vorher mit WAiNK und plant die Flucht, wenn ein fortgeschrittener Tracker verbaut ist. Für den Handel mit gestohlenen Fahrzeugen findet ihr weitere Hinweise in unseren Guides zu Autos und anderen Fahrzeugen und zum Geldverdienen.

Buck Me: Bargeld und gemeinsames Guthaben

Auch die Finanzen laufen teilweise über das Telefon. In der Storymission „Buck Me“ des ersten Kapitels wird ein Bankkonto freigeschaltet. Bargeld zahlt ihr an Geldautomaten ein. Die App bietet zusätzlich eine Übertragung in das gemeinsame Sparguthaben von Jason und Lucia.

Hier lohnt ein genauer Blick auf die Bestätigung: Geld, das ihr in dieses gemeinsame Guthaben übertragt, lässt sich nicht wieder abheben. Behaltet deshalb etwas Bargeld für Begegnungen und Käufe, die eine Zahlung aus der Tasche verlangen.

Vice City Real Estate: Garagen über das Handy kaufen

Wer einen gestohlenen Wagen behalten will, braucht einen Stellplatz. Die App Vice City Real Estate bietet Garagen zum Kauf an. Sie wird nach der Mission „Daily Driver“ im zweiten Kapitel freigeschaltet. Ein solcher Stellplatz bietet Raum für ein Auto. Daneben können vorübergehend Parkplätze an einem Unterschlupf genutzt werden.

Prüft vor einem Kauf, ob ihr den Wagen wirklich dauerhaft unterbringen wollt. Eine Garage und die Registrierung eines gestohlenen Fahrzeugs sind getrennte Schritte. WAiNK zeigt die Registrierungskosten, während Vice City Real Estate für den Stellplatz zuständig ist.

RydeMe: Fahrten buchen und Wege überspringen

Mit RydeMe bestellt ihr eine Fahrt zum Unterschlupf oder zu einem gewählten Ziel. Die Freischaltung passiert im Lauf der frühen Geschichte: Öffnet das Handy, wählt RydeMe und gebt euer Ziel an. Während der Fahrt könnt ihr mitfahren oder sie gegen einen Aufpreis überspringen. Bezahlt wird aus dem Buck-Me-Guthaben. Wer schnell durch Leonida reisen will, sollte also vor der Buchung seinen Kontostand prüfen.

Bildquelle: Rockstar Games

Scooter Bros: Eigene Fahrzeuge registrieren und liefern lassen

Mit Scooter Bros könnt ihr in GTA 6 eure Fahrzeuge registrieren und verwalten. Die App spielt auch bei den Erfolgen eine Rolle: Für die Trophäe „On the Spot“ müsst ihr insgesamt zehn Fahrzeuge bei Scooter Bros registrieren.

Darüber hinaus bietet die App die Möglichkeit, registrierte Fahrzeuge liefern zu lassen. Damit könnt ihr auf eure Wagen zugreifen, ohne sie jedes Mal selbst aus einer Garage holen zu müssen.

WhatUp, Kontakte und Erinnerungen

WhatUp ist der Messenger auf dem Handy. Hier findet ihr Nachrichten von Jason, Lucia und anderen Kontakten; manche Unterhaltungen bieten vorgegebene Antworten oder schicken euch einen Ort, den ihr als Ziel setzen könnt. Über Kontakte ruft ihr Personen und Dienste direkt an. Das ist besonders nützlich, wenn ein Auftrag über einen Anruf oder eine Nachricht weitergeht.

Erinnerungen zeigt offene Benachrichtigungen auch auf dem Startbildschirm an. Bevor ihr nach einer neuen Mission sucht, lohnt deshalb ein Blick auf ungelesene Nachrichten und verpasste Anrufe.

Snapmatic und Fitness: Social Feed und Charakterwerte

Auf Snapmatic könnt ihr Beiträge und Profile aus Leonida ansehen und Kommentare öffnen. Der Feed liefert Einblicke in die Spielwelt.

Die Fitness-App zeigt den Trainingsstand von Jason und Lucia. Dazu gehören Stärke, Ausdauer und Fokus sowie Angaben zu Körperbau und Ernährung. Wenn ihr nach dem Training wissen wollt, ob sich eure Werte verändert haben, findet ihr sie hier.

Kamera, Galerie, News und Wetter

Mit Kamera nehmt ihr Fotos auf; Galerie zeigt die gespeicherten Bilder. Das sind zwei unterschiedliche Funktionen. Für Aufnahmen abseits der Handy-Kamera gibt es außerdem einen separaten Fotomodus im Pausenmenü.

Die News-App sammelt Schlagzeilen aus Leonida, unter anderem von Weazel News, The Leonida Journal und Vice City Horn. The Leonida Journal ist dabei eine Nachrichtenquelle innerhalb der App, keine eigene Handy-App. Wetter zeigt das aktuelle Wetter und eine Vorhersage samt Sonnenuntergang; das hilft beispielsweise bei der Planung einer Angeltour.

Einstellungen: Das Telefon anpassen

In den Einstellungen des Telefons könnt ihr Hintergrundbild und Klingelton ändern. Dort werden auch installierte Zusatzfunktionen angezeigt. Diese Handy-Einstellungen sind vom umfangreicheren Einstellungsmenü des Spiels zu unterscheiden.

Musik und Podcasts unterwegs

Bei Fragen zu einzelnen Missionen und ihren Voraussetzungen hilft euch unsere GTA-6-Komplettlösung weiter.

Eine Neuerung hat Rockstar selbst angekündigt: Radio und Podcasts lassen sich über Kopfhörer und Earbuds auch außerhalb eines Fahrzeugs hören. Podcasts sind auf Abruf verfügbar, also unabhängig vom laufenden Radioprogramm. Wer Leonida zu Fuß erkundet, muss für den nächsten Titel oder eine Sendung nicht zum Auto zurück.

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