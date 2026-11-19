In GTA 6 sichert ihr euren Fortschritt über das Pausenmenü und schützt euer Geld durch regelmäßige Einzahlungen. Beides gehört zusammen: Ein manueller Spielstand gibt euch einen Rückkehrpunkt, während ihr mit dem Bargeldversteck und BuckMe weniger Geld auf riskante Touren mitnehmt. Hier erfahrt ihr, wie ihr speichert, einen älteren Stand ladet und die typischen Fehler bei Autosave, Girokonto und Family Savings vermeidet.

GTA 6 manuell speichern: Schritt für Schritt

Für einen eigenen Speicherstand müsst ihr nicht zu einem bestimmten Gebäude zurückfahren. Im freien Spiel funktioniert das Speichern direkt über das Menü:

Öffnet das Pausenmenü mit der Options-Taste auf PS5 oder der Menü-Taste auf Xbox Series X|S. Wechselt zu „Spiel“ beziehungsweise „Game“. Wählt „Spiel speichern“ beziehungsweise „Save Game“. Wählt einen leeren Speicherplatz oder einen älteren Stand, den ihr bewusst ersetzen möchtet. Bestätigt die Speicherung und wartet, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

GTA 6 bietet 15 manuelle Speicherplätze. Kontrolliert anschließend im Lademenü den angelegten Eintrag und seinen Zeitstempel. So erkennt ihr, ob ihr tatsächlich einen neuen Stand angelegt oder versehentlich eine andere Datei ausgewählt habt.

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Was speichert der Autosave?

Zusätzlich zu den manuellen Plätzen besitzt das Spiel einen eigenen Autosave. Diesen findet ihr beim Laden als entsprechend gekennzeichneten Eintrag; er belegt keinen der 15 manuellen Plätze. Automatische Speicherungen können nach Missionen und wichtigen Ereignissen erfolgen, auch nach Tod oder Verhaftung.

Gerade deshalb ist der Autosave kein dauerhafter Rückweg vor einen Fehler. Ein neuer automatischer Stand kann bereits die Folgen eurer letzten Aktion enthalten. Möchtet ihr einen bestimmten Zeitpunkt behalten, sichert ihn manuell in einem eigenen Platz.

Speicherart Wofür sie sich eignet Was ihr beachten solltet Autosave Automatische Sicherung des laufenden Spiels Wird fortlaufend ersetzt Manueller Spielstand Bewusster Rückkehrpunkt vor oder nach einem Vorhaben Beim Überschreiben geht die vorige Fassung dieses Platzes verloren Cloud-Synchronisierung Zusätzliche Sicherung bereits gespeicherter Konsolendaten Ersetzt keinen eigenen Rückkehrpunkt im Spiel

Warum ist „Spiel speichern“ ausgegraut?

Während einer laufenden Mission ist manuelles Speichern normalerweise gesperrt. Beendet den Auftrag und versucht es anschließend im freien Spiel erneut. Ein gesperrter Menüpunkt während einer Mission bedeutet deshalb nicht automatisch, dass mit eurer Datei etwas nicht stimmt.

Auch aktivierte Cheats können das Speichern blockieren. Für Experimente behaltet ihr am besten einen separaten, unveränderten Spielstand. Beendet anschließend die Cheat-Sitzung und ladet euren sauberen Stand, bevor ihr regulär weiterspielt. Weitere Regeln erklärt unser GTA-6-Cheat-Guide.

So organisiert ihr eure 15 Speicherplätze

Verwendet mehrere Plätze abwechselnd, statt jede Sicherung über dieselbe Datei zu schreiben. Für den Alltag genügen beispielsweise zwei wechselnde aktuelle Stände und ein älterer Rückkehrpunkt, den ihr bewusst aufbewahrt. Das ist eine praktische Aufteilung, keine Vorgabe des Spiels.

Ein zusätzlicher Stand vor einem längeren Auftrag oder einem größeren Einkauf ist sinnvoll. Zum Launch gibt es keine klassische Missionswiederholung, über die ihr abgeschlossene Storymissionen beliebig erneut auswählt. Wer einen früheren Abschnitt noch einmal spielen möchte, braucht daher einen geeigneten Spielstand.

Prüft bei jedem Überschreiben den Zeitstempel. Ein vermeintlich veralteter Stand kann genau der Rückkehrpunkt sein, den ihr später noch benötigt.

Einen älteren Spielstand laden, ohne den aktuellen zu verlieren

Bevor ihr zurückspringt, sichert euren aktuellen Fortschritt in einem anderen manuellen Platz. Öffnet danach im Bereich „Spiel“ beziehungsweise „Game“ die Ladefunktion und vergleicht Datum, Uhrzeit und Fortschrittsangabe der verfügbaren Einträge.

Sichert den aktuellen Lauf separat. Wählt den gewünschten älteren Stand im Lademenü. Bestätigt das Laden und prüft, ob ihr am erwarteten Zeitpunkt angekommen seid. Verwendet für weitere Experimente einen anderen Platz als eure aktuelle Sicherung.

Beachtet: Wenn ihr mit dem älteren Stand weiterspielt, kann auch der Autosave durch diese Spielphase ersetzt werden. Behandelt ihn daher nicht als automatisch erhaltene Kopie eures jüngsten Fortschritts.

Jason und Lucia: Welche Unterschiede sind wichtig?

Die Speicheranleitung über das Pausenmenü gilt für beide Figuren. Organisiert eure Sicherungen nach dem Zeitpunkt und dem erreichten Fortschritt, damit ihr den passenden Stand unabhängig von der gerade gespielten Person wiederfindet.

Beim Geld müsst ihr genauer hinsehen: Jason und Lucia haben jeweils eigenes Bargeld und eigene BuckMe-Girokonten. Family Savings ist dagegen ihr gemeinsamer Spartopf. Prüft beim Figurenwechsel deshalb den angezeigten verfügbaren Betrag. Ein gut gefülltes Konto bei Jason bedeutet nicht, dass Lucia denselben Betrag für ihren nächsten Einkauf zur Verfügung hat.

Welches Geld ist bei Tod oder Verhaftung gefährdet?

Bild: Rockstar Games

Mitgeführtes Bargeld ist bei „Wasted“ und „Busted“ gefährdet. Nehmt deshalb keine große Summe mit in einen Überfall oder eine riskante Verfolgungsjagd, wenn ihr sie vorher weglegen könnt. Wie ihr gefährliche Situationen besser einschätzt, erklärt unser Polizei- und Fahndungs-Guide.

Eine Einzahlung auf das BuckMe-Girokonto reduziert das Bargeldrisiko. Sie bedeutet allerdings nicht, dass beim Tod niemals ein Abzug vom Kontoguthaben anfällt. Plant daher mit einer Reserve und kontrolliert nach einem Fehlschlag eure tatsächlichen Beträge.

Falls ihr einen älteren Stand vor dem Fehlschlag ladet, kehrt ihr zu dessen gesamtem Fortschritt zurück. Ihr holt damit nicht nur Geld zurück: Auch alles, was ihr erst nach dieser Sicherung erledigt habt, müsst ihr erneut spielen.

Vor BuckMe: Bargeld in Jasons Zuhause verstecken

Solange euch die Bank-App fehlt, könnt ihr das frühe Bargeldversteck verwenden. Ihr findet es in Jasons Zuhause im Schlafzimmer unter losen Bodendielen.

Kehrt zu Jasons Zuhause zurück. Sucht im Schlafzimmer nach der Interaktion an den Bodendielen. Legt das Bargeld ab, das ihr für den nächsten Ausflug nicht benötigt. Kontrolliert, wie viel ihr noch mitführt, und legt zusätzlich einen manuellen Spielstand an.

Das Versteck lagert Geld innerhalb der Spielwelt. Es ersetzt keine Sicherung eures Spielfortschritts und ist kein Versprechen gegen sämtliche späteren Ereignisse der Handlung.

BuckMe freischalten und Bargeld am Automaten einzahlen

Die frühe Storymission „Buck Me“ in Kapitel 1 führt euch in das Banksystem ein. Sobald BuckMe verfügbar ist, könnt ihr Bargeld über Geldautomaten auf euer Girokonto einzahlen.

Öffnet das Smartphone und startet BuckMe. Wählt „ATM Finder“ und anschließend „Set Destination“, um einen Automaten als Ziel zu markieren. Fahrt oder geht dorthin und benutzt den Automaten über die angezeigte Interaktion. Wählt die Einzahlung und bestätigt den gewünschten Betrag. Kontrolliert anschließend Bargeld und Giroguthaben, damit die Umbuchung nachvollziehbar ist.

Zum Abheben verwendet ihr ebenfalls einen Geldautomaten. Nehmt nur so viel heraus, wie ihr für eure geplanten Ausgaben oder bargeldgebundene Begegnungen benötigt. Einen kleinen Betrag verfügbar zu halten kann nützlich sein; eure gesamten Ersparnisse gehören dafür nicht ins Portemonnaie.

Family Savings: sicher anlegen, aber nicht wieder abheben

Family Savings ist kein zweites frei verfügbares Girokonto. Geld, das ihr in diesen gemeinsamen Sparbereich verschiebt, lässt sich nicht zurücküberweisen oder für normale Einkäufe ausgeben. Plant deshalb zuerst eure nächsten Ausgaben und investiert nur den Betrag, den ihr langfristig entbehren könnt.

Prüft vor der Bestätigung, aus welchem Bereich das Geld stammt und wohin es geht. Eine Einzahlung von Bargeld auf das Girokonto und eine Überweisung vom Girokonto in Family Savings haben unterschiedliche Folgen. Gerade diese Verwechslung kann euch Geld für den nächsten Einkauf entziehen, obwohl es im Sparplan weiterhin vorhanden ist.

Warum nimmt BuckMe kein weiteres Geld an?

BuckMe-Konten haben Limits, die mit dem Storyfortschritt steigen. Wenn das Girokonto voll ist, können eingehende Zahlungen zunächst ausstehen. Rockstar bestätigt, dass solche offenen Zahlungen nach der passenden Kontoerweiterung durch weiteren Storyfortschritt verarbeitet werden.

Kontrolliert deshalb die App und spielt die Hauptgeschichte weiter, wenn euch ein Limit ausbremst. Wertet eine ausstehende Zahlung nicht sofort als verlorene Belohnung und überweist nicht überstürzt Geld in den nicht abhebbaren Sparplan. Möglichkeiten für neue Einnahmen findet ihr im GTA-6-Geld-Guide.

Konsolensicherung und Cloud richtig einordnen

Auf PS5 könnt ihr mit PlayStation Plus die Synchronisierung gespeicherter Daten prüfen. Der Weg führt über die Konsoleneinstellungen zu „Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen“, den PS5-Speicherdaten und den Synchronisierungsoptionen. Kontrolliert dort, ob die automatische Synchronisierung für GTA 6 aktiv ist und welcher Status angezeigt wird.

Auf Xbox solltet ihr einen angezeigten Synchronisierungsvorgang abschließen lassen, bevor ihr auf einer anderen Konsole weiterspielt. Wählt bei widersprüchlichen Datenständen nicht blind eine Fassung aus, sondern vergleicht die verfügbaren Angaben.

Eine Cloud-Kopie betrifft bereits gespeicherte Daten. Sie erzeugt keinen zusätzlichen Spielstand vor jedem Fehlversuch und macht einen überschriebenen manuellen Platz nicht automatisch wieder verfügbar.

Diese Speicher- und Geldfehler solltet ihr vermeiden

Nur auf den Autosave vertrauen, obwohl ihr einen bestimmten früheren Zeitpunkt behalten möchtet.

Vor dem Laden einer alten Datei keinen separaten aktuellen Stand anlegen.

Aus Gewohnheit immer denselben manuellen Platz überschreiben.

Mit viel Bargeld in den nächsten gefährlichen Auftrag starten.

Das Giroguthaben einer Figur mit dem verfügbaren Geld der anderen verwechseln.

Family Savings als jederzeit abhebbares Notfallbudget behandeln.

Nach einer Einzahlung sofort aufhören, ohne den neuen Fortschritt zu sichern.

Für eine kurze Routine vor dem nächsten Einsatz genügen drei Schritte: Geldbestand prüfen und überschüssiges Bargeld ablegen oder einzahlen, einen passenden manuellen Speicherplatz wählen und den neuen Eintrag kontrollieren. Nach einem erfolgreichen Auftrag wiederholt ihr das mit einem anderen aktuellen Platz. So habt ihr einen nachvollziehbaren Rückkehrpunkt und weniger Geld unmittelbar im Risiko.

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