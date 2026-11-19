Geld spielt in GTA 6 eine wichtige Rolle. Ob neue Waffen, Fahrzeuge, Kleidung oder andere Anschaffungen: Wer in Leonida etwas erleben möchte, braucht früher oder später einen gut gefüllten Geldbeutel. Glücklicherweise gibt es abseits der Storymissionen zahlreiche Möglichkeiten, an Bargeld zu kommen.

Allerdings lohnt sich nicht jede Aktivität gleichermaßen. Während ihr zu Beginn vor allem kleinere Beträge verdient, eröffnen sich im weiteren Spielverlauf deutlich lukrativere Möglichkeiten. Besonders gestohlene Fahrzeuge, Schmucküberfälle und später Banktresore können viel Geld einbringen.

Wir zeigen euch, mit welchen Aktivitäten ihr in GTA 6 Geld verdienen könnt, wann sich die jeweiligen Möglichkeiten freischalten und worauf ihr dabei achten solltet.

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Geld verdienen in GTA 6: Die besten Methoden im Überblick

Welche Methode sich am meisten lohnt, hängt vor allem davon ab, wie weit ihr in der Geschichte bereits vorangeschritten seid.

Methode Verfügbarkeit Möglicher Verdienst Beute von anderen Kriminellen erbeuten Frühe Spielphase Etwa 1.000 bis 15.000 Dollar Versunkene Schätze bergen Nach Kentons Auftrag in Kapitel 1 Auszahlung nach Abgabe der Funde Gestohlene Fahrzeuge an Moses verkaufen Nach der Moses-Mission in Kapitel 2 Ab etwa 1.000 Dollar Autos bei Pay ’n’ Spray verkaufen Früh möglich, später auch Standard-Tracker Vom Modell abhängig Demolition Derby Nach Freischaltung Etwa 3.800 bis 6.300 Dollar pro Sieg Schmuckgeschäfte überfallen Nach Freischaltung der Juwelieraufträge in Kapitel 3 Etwa 10.000 bis 25.000 Dollar Hochwertige Fahrzeuge an Randy liefern Nach Randys Auftrag in Kapitel 3 Teilweise mehr als 30.000 Dollar Große Banktresore ausrauben Ende von Kapitel 4 Im Idealfall bis zu 205.000 Dollar

Die Beträge sind Richtwerte, keine garantierten Auszahlungen; Fahrzeugzustand und erfolgreiches Entkommen beeinflussen den Ertrag.

Kapitel 1: Warum ihr zunächst nicht stundenlang Geld farmen solltet

Zu Beginn bringen Ladenüberfälle, Rennen und gefundene Beute zwar Geld. Stundenlanges Farmen lohnt sich dennoch kaum: Am Ende des ersten Kapitels wirkt sich ein Story-Ereignis auf das zuvor verdiente Geld aus. Die Einzelheiten lassen wir aus Spoilergründen offen.

Spielt die frühen Missionen weiter und nehmt Einnahmen mit, die auf dem Weg liegen. Wer trotzdem Geld für die nächste Aufgabe braucht, kann kleine Läden überfallen oder kriminelle Operationen aufsuchen. Im zweiten Kapitel wird der Verkauf gestohlener Autos zur regelmäßig nutzbaren Einnahmequelle.

Andere Kriminelle ausrauben und ihre Beute übernehmen

Eine der interessantesten Möglichkeiten besteht darin, anderen Kriminellen ihre Beute abzunehmen.

In Leonida sind verschiedene Gangs und andere zwielichtige Gestalten unterwegs. Bei bestimmten Begegnungen könnt ihr Bargeld oder Wertgegenstände erbeuten, ohne selbst einen gewöhnlichen Laden überfallen zu müssen.

Je nach Situation sind dabei kleinere Beträge oder auch mehrere Tausend Dollar möglich.

Besonders interessant sind entsprechende Zufallsereignisse und kriminelle Operationen. Allerdings ist die Beute nicht immer sofort als Bargeld verfügbar. Manche Gegenstände müssen zunächst an einen geeigneten Abnehmer verkauft werden.

Achtet außerdem darauf, dass solche Aktionen schnell die Polizei oder weitere Gegner auf euch aufmerksam machen können.

Versunkene Schätze finden

Kenton führt euch im ersten Kapitel an die Schatzsuche unter Wasser heran. Rund um Key Lento könnt ihr später nach Wracks und Wertgegenständen tauchen. Die Funde bringt ihr zu Kenton; das Geld kommt erst, nachdem er die Beute verkauft hat.

Rechnet deshalb nicht mit sofortigem Bargeld für die nächste Anschaffung. Die Tauchgänge passen besser zwischen andere Aufträge, wenn ihr ohnehin die Küste erkundet. Einen festen Betrag pro Fund können wir nicht verlässlich angeben.

Kapitel 2: Gestohlene Autos verkaufen

Mit dem Slim Jim lassen sich geeignete Autos für den Verkauf öffnen. Bild: Rockstar Games.

Sobald ihr den entsprechenden Kontakt freigeschaltet habt, wird der Verkauf gestohlener Fahrzeuge zu einer der unkompliziertesten Einnahmequellen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei Moses, der Fahrzeuge gegen Bargeld annimmt.

Nach der Moses-Mission könnt ihr geeignete, nicht getrackte Autos zu seiner Werkstatt in Port Gellhorn bringen und dort verkaufen.

Allerdings wird nicht jedes Fahrzeug angenommen. Moses nimmt in diesem Stadium keine Fahrzeuge mit Tracker an. Auch Wagen, die unmittelbar neben seiner Werkstatt gestohlen wurden, kann er zurückweisen.

Zwischen zwei Verkäufen ist eine kurze Wartezeit möglich. Schon ein durchschnittlicher geeigneter Wagen kann einige Tausend Dollar einbringen.

Welche Autos lohnen sich?

Achtet zuerst darauf, ob Moses den Wagen überhaupt annimmt. Für Moses sind zunächst eher unauffällige Fahrzeuge ohne Tracker geeignet. Hochwertige Sportwagen werden erst mit Randy in Kapitel 3 interessant.

Allerdings gilt: Nicht jedes auffällige Auto ist automatisch eine gute Einnahmequelle.

Wenn ihr erst lange nach einem passenden Fahrzeug suchen müsst oder auf dem Weg zum Abnehmer in eine ausgedehnte Verfolgungsjagd geratet, sinkt der praktische Nutzen.

Für regelmäßige Einnahmen ist deshalb eine Kombination aus kurzen Wegen, geeigneten Fahrzeugen und möglichst wenig Polizeiaufmerksamkeit sinnvoll.

Pay ’n’ Spray und Fahrzeugtracker

Auch Pay ’n’ Spray kauft gestohlene Fahrzeuge an. Dort gilt ein Limit von drei Verkäufen pro Spieltag. In Kapitel 3 erweitert sich der Verkauf auf Fahrzeuge mit Standard-Tracker; besonders hochwertige Wagen mit fortgeschrittenem Tracker bleiben für Randy relevant.

Prüft die Tracker-Anzeige vor einer langen Fahrt. Ein getracktes Auto kann schon auf dem Weg zur Werkstatt für Polizeiaufmerksamkeit sorgen. Die genauen Verkaufspreise hängen vom Wagen ab.

Demolition Derby: Geld mit Autorennen und Crashs verdienen

Wer lieber selbst hinter dem Steuer sitzt, sollte sich die Demolition-Derby-Aktivitäten ansehen.

Auf der Ambrosia Raceway geht es nicht darum, ein möglichst unbeschädigtes Fahrzeug abzuliefern. Stattdessen stehen spektakuläre Zusammenstöße und der Kampf gegen andere Fahrer im Mittelpunkt.

Für Siege sind etwa 3.800 bis 6.300 Dollar möglich. Die Veranstaltungen lassen sich wiederholen; ein Mietwagen kostet allerdings eine Gebühr.

Damit kann das Demolition Derby eine unterhaltsame Alternative zum gewöhnlichen Autoverkauf sein.

Besonders interessant ist die Aktivität für Spieler, die ohnehin gerne Rennen fahren und sich mit dem Fahrverhalten der Fahrzeuge beschäftigen.

Kapitel 3: Schmuckgeschäfte überfallen

Im weiteren Spielverlauf werden größere Überfälle zunehmend interessant.

Schmuckgeschäfte gehören dabei zu den lukrativeren Zielen. Anders als bei einem kleinen Ladenüberfall geht es hier nicht nur um etwas Bargeld aus der Kasse.

Je nach Geschäft könnt ihr wertvolle Gegenstände erbeuten und möglicherweise zusätzliche Beute aus einem Tresor mitnehmen.

Ein gelungener Überfall kann ungefähr 10.000 bis 25.000 Dollar einbringen. Die Beute muss erst zu einem Hehler gebracht werden.

Allerdings steigt damit auch das Risiko. Ein schlecht vorbereiteter Überfall kann schnell in einer Verfolgungsjagd enden.

Wer möglichst viel verdienen möchte, sollte deshalb nicht nur auf die Beute achten, sondern auch die anschließende Flucht berücksichtigen.

Hochwertige Autos für Randy beschaffen

Eine weitere besonders lukrative Möglichkeit eröffnet sich über Randy.

Im Verlauf der Geschichte wird eine Liste mit bestimmten Fahrzeugen relevant, die ihr beschaffen und abliefern könnt.

Dabei handelt es sich nicht um gewöhnliche Autoverkäufe. Gesucht werden ausgewählte Modelle, darunter auch hochwertige Sportwagen.

Für besonders wertvolle Fahrzeuge sind Auszahlungen von mehr als 30.000 Dollar möglich.

Entscheidend ist allerdings der Zustand des Fahrzeugs.

Wer einen teuren Wagen auf dem Weg zum Ziel mehrfach gegen Leitplanken setzt, muss unter Umständen mit einem geringeren Erlös rechnen.

Unser Tipp für die Fahrzeugbeschaffung

Sobald ihr die entsprechenden Aufträge freigeschaltet habt, lohnt es sich, die gesuchten Modelle im Auge zu behalten.

Wenn ihr ohnehin durch Vice City oder andere Regionen von Leonida fahrt, könnt ihr nach passenden Fahrzeugen Ausschau halten.

So verbindet ihr die Erkundung der Spielwelt mit einer potenziell lukrativen Einnahmequelle.

Die Liste umfasst 18 gesuchte Sportwagen.

Später im Spiel: Mit Banküberfällen richtig viel Geld verdienen

Die größten Beträge werden erst deutlich später in der Geschichte möglich.

Besonders interessant sind größere Banküberfälle, bei denen ihr nicht nur Bargeld aus dem Schalterbereich erbeutet, sondern auch an die Tresore gelangt.

Bei entsprechend erfolgreichen Überfällen sind sechsstellige Einnahmen möglich.

Große Banktresore werden nach einem optionalen Auftrag gegen Ende von Kapitel 4 zugänglich. Der Überfall löst sofort eine hohe Fahndungsstufe aus; plant eine Fluchtmöglichkeit ein.

Wer noch am Anfang der Geschichte steht, sollte deshalb nicht versuchen, möglichst früh jeden Banktresor in Leonida zu knacken.

Geld nicht nur verdienen, sondern auch sichern

Nach der BuckMe-Einführung könnt ihr Bargeld am Geldautomaten einzahlen. Das ist für riskante Touren sinnvoll: Beim Tod kann mitgeführtes Bargeld verloren gehen. Auch vom Giroguthaben kann ein kleinerer Teil verloren gehen.

BuckMe trennt Girokonto und „Family Savings“. Beträge in den Familiensparplan lassen sich nicht wieder abheben. Prüft diese Entscheidung daher vor einer Überweisung. Das anfängliche Limit des Girokontos steigt mit den freigeschalteten Sparstufen; wer die Grenze erreicht, muss erst Platz schaffen, bevor weitere Zahlungen gutgeschrieben werden.

Welche Methode lohnt sich am meisten?

Für die ersten Spielstunden empfehlen wir, zunächst die Geschichte voranzutreiben und kleinere Gelegenheiten mitzunehmen.

Ab Kapitel 2 wird der Verkauf geeigneter Fahrzeuge zunehmend interessant. Wer lieber aktiv an Wettbewerben teilnimmt, kann sich außerdem mit dem Demolition Derby beschäftigen.

Im weiteren Spielverlauf bieten Schmucküberfälle und die Beschaffung hochwertiger Fahrzeuge deutlich größere Einnahmemöglichkeiten.

Die höchsten möglichen Auszahlungen stammen schließlich aus größeren Banküberfällen.

Wer möglichst effizient Geld verdienen möchte, sollte seine Methode deshalb regelmäßig an den eigenen Story-Fortschritt anpassen.

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