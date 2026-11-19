Grand Theft Auto 6 hat bereits vor seiner Freischaltung Verkaufsdimensionen erreicht, für die andere Spiele einen kompletten Lebenszyklus benötigen. Nach einer Schätzung des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower wurden bis zum 18. November 2026 weltweit rund 17,07 Millionen Exemplare vorbestellt.

Die geschätzten Bruttoausgaben belaufen sich auf 1,65 Milliarden US-Dollar. Auf Grundlage des EZB-Referenzkurses vom 18. November 2026 entspricht das etwa 1,50 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich um eine Hochrechnung und nicht um offiziell bestätigte Absatzzahlen von Rockstar Games oder Take-Two Interactive.

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PlayStation 5 dominiert die Vorbestellungen

Besonders deutlich fällt die Verteilung auf die beiden Konsolenplattformen aus. Rund drei Viertel der geschätzten Vorbestellungen entfallen auf die PlayStation 5, während Xbox Series X und Xbox Series S zusammen auf etwa ein Viertel kommen.

PlayStation 5: 75 Prozent der Vorbestellungen und rund 1,12 Milliarden Euro geschätzte Bruttoausgaben

Xbox Series X und Xbox Series S: 25 Prozent der Vorbestellungen und rund 382 Millionen Euro geschätzte Bruttoausgaben

Die starke Position der Sony-Konsole kommt nicht völlig überraschend. Der deutsche PlayStation Blog bezeichnet GTA 6 als das meistvorbestellte Spiel aller Zeiten im PlayStation Store. Auch im Microsoft Store stellte der Titel laut Xbox einen entsprechenden Vorbestellungsrekord auf.

Take-Two selbst nennt keine konkreten Stückzahlen. Im jüngsten Geschäftsbericht spricht der Publisher allerdings von einem bislang beispiellosen Niveau der Vorbestellungen. Der kommerzielle Erfolg ist damit auch unabhängig von den Hochrechnungen klar erkennbar.

GTA 6 übertrifft den damaligen Start von GTA 5

Die Dimensionen werden vor allem im Vergleich mit dem Vorgänger deutlich. GTA 5 erzielte laut Take-Two innerhalb seiner ersten 24 Stunden im Handel einen Umsatz von mehr als 800 Millionen US-Dollar. Die geschätzten Vorbestellungen von GTA 6 liegen bereits deutlich darüber, obwohl die beiden Werte wegen unterschiedlicher Berechnungsmethoden nicht direkt vergleichbar sind.

GTA 5 hat sich seit seiner Veröffentlichung im September 2013 weltweit inzwischen nahezu 235 Millionen Mal verkauft. Nach 13 Jahren Wartezeit startet der Nachfolger daher mit einer gewaltigen bestehenden Fangemeinde und entsprechend hohen Erwartungen.

Der Verkauf hat am 19. November 2026 begonnen

Grand Theft Auto 6 wurde in Deutschland am 19. November 2026 um Mitternacht für PlayStation 5 sowie Xbox Series X und Xbox Series S freigeschaltet. Eine PC-Version ist bislang nicht angekündigt. Rockstar Games schickt Jason und Lucia im neuen Bundesstaat Leonida auf eine gemeinsame Flucht, deren Zentrum das modern interpretierte Vice City bildet.

Auch bei den Branchenpreisen gehört das Spiel schon zum engsten Favoritenkreis. GTA 6 ist bei den The Game Awards 2026 unter anderem für Game of the Year nominiert. Nach dem milliardenschweren Vorverkauf richtet sich der Blick nun darauf, welche Verkaufsrekorde Rockstar Games in den ersten Tagen und Wochen nach dem Launch aufstellen kann.

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