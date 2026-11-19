Grand Theft Auto 6 ist am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen und beeindruckt nicht nur mit seiner offenen Spielwelt. Besonders aufwendig fällt offenbar die Bevölkerung von Vice City aus, denn Rockstar Games soll mehr als 33.000 einzigartige NPCs für das Open-World-Abenteuer erschaffen haben.

Die Zahl stammt aus dem Test von Gene Park. Der Journalist beschreibt eine Spielwelt, in der Passanten nicht nur als austauschbare Kulisse dienen, sondern mit eigenem Aussehen, unterschiedlichen Verhaltensweisen und umfangreichen Dialogen auftreten.

33.000 NPCs mit eigenen Dialogen und Reaktionen

Rockstar Games errichtete dem Bericht zufolge einen kompletten Standort in Los Angeles, dessen Team sich auf die Dialoge der mehr als 33.000 NPCs konzentrierte. Zusätzlich kamen Stylisten aus Miami zum Einsatz, um die Bewohner von Vice City passend zu ihrer Herkunft, ihrem Beruf und ihrem sozialen Umfeld einzukleiden.

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Der große Unterschied zu vielen anderen Open-World-Spielen soll jedoch im Verhalten der Figuren liegen. NPCs reagieren nicht nur auf eine einzelne Aktion, sondern können Gespräche und Konfrontationen selbstständig fortsetzen. Eine zunächst harmlose Begegnung kann dadurch eskalieren, während sich eine angespannte Situation abhängig vom Temperament der beteiligten Person ebenso wieder beruhigen kann.

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Selbst alltägliche Aktionen wie riskantes Fahren können Streit oder einen Fall von aggressivem Verhalten im Straßenverkehr auslösen. Dabei entscheidet nicht allein der Protagonist, wann eine Unterhaltung oder Auseinandersetzung endet. Die Bewohner können nachhaken, die Situation verlassen oder weitere Personen einbeziehen.

600.000 Animationen beleben Vice City

Die Zahl der unterschiedlichen Figuren wird durch einen enormen Animationsaufwand ergänzt. Laut Rockstar Games umfasst Grand Theft Auto 6 rund 600.000 Animationen. Zum Vergleich: Für Grand Theft Auto 5 waren es etwa 55.000 Animationen.

Die Bevölkerung wurde außerdem entsprechend realer demografischer Strukturen auf Vice City und die umliegenden Gebiete verteilt. Dadurch sollen bestimmte Kleidungsstile, Berufe und Verhaltensweisen nicht zufällig überall auftauchen, sondern zur jeweiligen Region und ihrem gesellschaftlichen Umfeld passen.

Gene Park hebt in seinem Test besonders hervor, wie schwer die Reaktionen der virtuellen Bewohner vorherzusagen sind. Die Kombination aus Dialogen, Charaktereigenschaften und situativen Entscheidungen sorgt demnach dafür, dass selbst gewöhnliche Begegnungen eigene kleine Geschichten hervorbringen können.

Rockstar setzt einen neuen Schwerpunkt

Mit diesem System verschiebt Rockstar Games den Fokus deutlich über klassische Missionen und Verfolgungsjagden hinaus. Die NPCs sollen Entscheidungen während Überfällen, Gesprächen und zufälligen Ereignissen beeinflussen, wodurch vergleichbare Situationen unterschiedlich verlaufen können.

Grand Theft Auto 6 ist laut Rockstar Games seit dem 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Die 33.000 individuell gestalteten NPCs zählen dabei zu den bislang außergewöhnlichsten technischen Eckdaten des neuen Vice City.

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