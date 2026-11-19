Knapp zwei Wochen nach dem Start von World of Warcraft: Forever zeichnet sich bei der Charaktererstellung ein deutlicher Favorit ab. Der Untoten-Paladin ist die meistgewählte Klassen-Völker-Kombination des neuen MMORPG-Ablegers.

Grundlage ist die laufend aktualisierte Bevölkerungsstatistik von Raider.IO. Am 19. November 2026 umfasste sie mehr als sechs Millionen Charaktere aus allen Regionen und Regelsets. Dabei handelt es sich nicht um einzelne Nutzer: Ein Account kann mehrere Charaktere besitzen, außerdem berücksichtigt die Erhebung keine Figuren unter Stufe 10.

Untoten-Paladine führen die Rangliste an

6,8 Prozent aller erfassten Charaktere sind Untoten-Paladine. Dahinter folgen Menschen-Paladine mit 5,2 Prozent, während Tauren-Druiden mit 4,2 Prozent den dritten Rang belegen.

PlayCentral Community Wann startet ihr mit GTA 6? Umfrage wird geladen … Direkt um Mitternacht 🌙

Morgen nach Feierabend 🎮

Erst am Wochenende 🛋️

Ich warte noch ⏳ Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Platz Volk und Klasse Anteil 1 Untoten-Paladin 6,8 Prozent 2 Menschen-Paladin 5,2 Prozent 3 Tauren-Druide 4,2 Prozent 4 Nachtelfen-Druide 4,1 Prozent 5 Zwergen-Schamane 4,0 Prozent 6 Untoten-Priester 3,4 Prozent 7 Nachtelfen-Jäger 3,3 Prozent 8 Untoten-Hexenmeister 2,9 Prozent 9 Menschen-Hexenmeister 2,8 Prozent 10 Orc-Jäger 2,7 Prozent

Interessant ist dabei, dass der Jäger mit 14,8 Prozent insgesamt die meistgespielte Klasse darstellt. Paladine kommen auf 13,7 Prozent, profitieren in der kombinierten Rangliste jedoch stark von ihrer Popularität bei Menschen und Untoten.

Neue Kombinationen prägen World of Warcraft: Forever

Der Erfolg des Untoten-Paladins dürfte vor allem mit seinem Neuheitswert zusammenhängen. Blizzard hat für World of Warcraft: Forever insgesamt sechs zusätzliche Klassen-Völker-Kombinationen eingeführt, darunter Untoten-Paladine und Zwergen-Schamanen. Ebenfalls neu sind Orc-Magier, Troll-Hexenmeister, Menschen-Jäger und Gnom-Priester.

Fast jeder zweite erfasste Paladin ist ein Untoter. Der Anteil liegt aktuell bei 49,7 Prozent. Zwergen-Schamanen stellen wiederum 39,5 Prozent aller Schamanen, was zeigt, dass auch die neue Klassenoption der Allianz auf großes Interesse stößt.

Das neue Volk der Himmelsgeborenen kommt über beide Fraktionen hinweg auf einen Anteil von 10,7 Prozent. Trotzdem setzen viele Fans zunächst auf bekannte Völker mit Klassen, die ihnen in dieser Form bislang nicht zur Verfügung standen.

Auch das Verhältnis zwischen den Fraktionen ist nahezu ausgeglichen. Die Horde liegt mit 50,1 Prozent nur knapp vor der Allianz mit 49,9 Prozent. Innerhalb der Horde dominieren die Untoten besonders deutlich: Sie machen 38,2 Prozent aller dort erfassten Charaktere aus, während Orcs mit 19,2 Prozent auf dem zweiten Platz folgen.

Öffnet in einem neuen Tab