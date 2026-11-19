Ein neuer Datamine zu Pokémon GO deutet auf ein umfangreiches weltweites Event rund um berühmte Orte und Legendäre Pokémon hin. In den Spieldaten wurden 53 Verknüpfungen zwischen Pokémon und realen Sehenswürdigkeiten entdeckt, darunter sogar ein Standort in Deutschland.

Die Angaben stammen aus einem Datamine von The Pokemod Group vom 17. November 2026. Dabei handelt es sich um Dateifunde und nicht um eine angekündigte Veranstaltung. Wie die Zuordnungen im Spiel eingesetzt werden sollen, geht aus den Daten bislang nicht hervor.

53 Pokémon erhalten passende Orte auf der Weltkarte

Die Liste umfasst Legendäre Pokémon und Ultrabestien, die jeweils einem bestimmten Wahrzeichen oder einer Landschaft zugeordnet sind. Viele Kombinationen orientieren sich sichtbar am Typ, Aussehen oder Hintergrund des jeweiligen Pokémon.

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Zu den auffälligsten Beispielen des Datamines gehören:

Mewtu am Times Square in New York City

Zapdos an der Hoover-Talsperre an der Grenze zwischen Nevada und Arizona

Entei an den Silvestri-Kratern des Ätna auf Sizilien

Dialga am Royal Observatory Greenwich in London

Masskito am Venice Beach in Los Angeles

Kyurem auf der Antarktischen Halbinsel

Zekrom im Schwarzwald in Baden-Württemberg

Gerade die Zuordnung von Zekrom zum Schwarzwald macht den Fund für die deutsche Community interessant. Weitere Paarungen führen unter anderem nach Japan, Mexiko, Australien, Nepal, Portugal, Island, Griechenland, Indonesien und in die Schweiz.

Zusätzlich entdeckte The Pokemod Group die Bezeichnung WorldwidePokestop in den Spieldaten. Denkbar wären besondere PokéStops, ortsgebundene Forschungen, Spezialhintergründe oder regionale Raid-Bosse. Diese Möglichkeiten stammen jedoch aus der Interpretation der gefundenen Dateien und sind keine bestätigten Event-Inhalte.

Mewtu zeigt, wie das Konzept funktionieren könnte

Eine der geleakten Kombinationen wurde bereits offiziell eingesetzt. Beim Live-Event am 9. Juli 2026 konnten Teilnehmer am Times Square ein Mewtu mit einem besonderen Times-Square-Hintergrund erhalten. Das Pokémon-GO-Team kündigte später an, dass Mewtu mit diesem Hintergrund zurückkehren soll.

Damit könnten die 53 Standorte weniger für exklusive Pokémon-Arten als vielmehr für sammelbare Varianten mit individuellen Hintergründen vorgesehen sein. Ein solches System würde auch langjährigen Fans einen Anreiz geben, bereits vorhandene Legendäre Pokémon erneut zu fangen.

Fern-Raids wären für ein globales Event entscheidend

Ein ausschließlich ortsgebundenes Konzept würde bei schwer erreichbaren Zielen schnell an praktische Grenzen stoßen. Kyurem auf der Antarktischen Halbinsel ist das deutlichste Beispiel, doch auch viele andere Orte wären für den Großteil der Community nicht ohne Weiteres erreichbar.

Fern-Raids könnten dieses Problem lösen. Während der Pokémon GO-Naturzone: Global am 14. und 15. November 2026 hob das Team das tägliche Limit für Fern-Raids vollständig auf. Zuvor fanden vom 6. bis 8. November 2026 Live-Events in Sendai und Mexiko-Stadt statt.

Ein mögliches Wahrzeichen-Event könnte auf einem ähnlichen Aufbau basieren und lokale Erlebnisse mit weltweiter Teilnahme verbinden. Der Datamine verrät allerdings noch nicht, ob alle 53 Zuordnungen zu einer einzigen großen Veranstaltung gehören oder über mehrere kommende Events verteilt eingesetzt werden.

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