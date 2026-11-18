Wer in GTA 6 Sammelkarten sucht, hat einiges vor sich: Nach den bisherigen Übersichten gibt es 18 Kartensets mit zusammen 480 Karten. Drei vollständige Sets sollen euch die Trophäe beziehungsweise das Achievement Don’t Touch My Deck bringen; für 100 Prozent werden 15 Sets genannt. Hier findet ihr alle Sets und die Karten, für die bereits konkrete Suchhinweise vorliegen.
Für 58 Karten kennen wir bereits Namen und Fundorte. Zu den übrigen fehlen noch verlässliche Einzelangaben.
Wie funktionieren die Sammelkarten in GTA 6?
Euren Fortschritt könnt ihr nach den bisherigen Angaben im Spiel unter Progress → Collections → Collectible Cards verfolgen. Sucht drinnen und draußen: Karten liegen etwa in Wandkästen, auf Tischen oder in Garagen.
Nach den bisherigen Angaben könnt ihr gefundene Karten bei Pfandhäusern verkaufen, ohne euren Sammlungsfortschritt zu verlieren. Eine zusätzliche Belohnung für einzelne komplette Sets ist bislang nicht verlässlich bekannt. Prüft nach jedem Fund den Zähler im Spiel, bevor ihr eine Route abhakt.
Alle 18 Kartensets im Überblick
Die Tabelle zeigt die bisher genannten Setgrößen. Rechts seht ihr, für wie viele Karten wir bereits einen Namen und einen Suchhinweis haben.
|Kartenset
|Karten laut Übersicht
|Dokumentierte Funde
|Vice City Flamingos
|24
|3
|Vice City Narcos
|24
|1
|Vice City Manatees
|24
|2
|Vice City Club De Fútbol
|30
|4
|Liberty City Swingers
|24
|3
|Liberty City Penetrators
|24
|5
|Liberty City Wrath
|24
|3
|Los Santos Corkers
|24
|4
|Los Santos Panic
|24
|4
|Los Santos Pounders
|24
|3
|Backyard Wrestling
|12
|1
|America’s Next Top Hooker
|24
|3
|Delights Dancers
|18
|5
|Jack of Hearts Dancers
|36
|5
|Nine1Nine Dancers
|36
|1
|The Legends of Ratface
|36
|4
|Right Wing: America’s Hero
|36
|3
|Ed Comics Universe
|36
|4
|Gesamt
|480
|58
Bei Vice City Manatees gibt es eine Abweichung: Die Setübersicht nennt 24 Karten, die Einzelliste zeigt 30 Positionen. Ob die sechs zusätzlichen, noch unbenannten Positionen tatsächlich weitere Karten sind, ist offen. Deshalb zählen wir sie nicht dazu; auch die Gesamtzahl von 480 ist bis zur Klärung noch nicht endgültig gesichert.
Bekannte Sammelkarten und Fundorte
Für 58 Sammelkarten kennen wir bereits konkrete Fundorte. Die folgenden Tabellen zeigen euch, wo ihr danach suchen müsst. Genaue Kartenkoordinaten liegen uns nicht vor. Wo ihr für einen Fund ein bestimmtes Werkzeug oder einen Storyfortschritt braucht, steht der Hinweis direkt bei der Karte.
Vice City Flamingos
Die drei bislang bekannten Karten führen euch in verschiedene Stadtteile von Vice City. Für einen Fund müsst ihr mit dem Aufzug aufs Dach.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Julian Cruz (Gold)
|Vice City > Little Cuba
|Bürotafel im Gebäude südlich von Yasmanis Laden.
|Mateo Caballero (Silver)
|Vice City > La Perle
|Schlafzimmer im Haus nördlich von Zenon’s Pawn Shop.
|Ulysses Whitlock (Silver)
|Vice City > Tequesta
|Hubschrauberlandeplatz östlich des Grand Majestic Gym; der Aufzug führt aufs Dach.
Vice City Narcos
In Bayside lohnt sich ein Blick ins Fitnessstudio: Dort liegt die einzige Karte dieses Sets, für die wir bislang einen konkreten Fundort kennen.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Kyle Lewicki
|Vice City > Bayside
|Hinterer Flur von Dynamix Fitness, auf einer Bank.
Vice City Manatees
Die beiden bislang bekannten Fundorte führen euch nach Belville und Tequesta. Die abweichende Setgröße haben wir oben erklärt.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Delord Nathan Alford
|Leonard County > Belville
|Hinterraum des verlassenen Waschsalons südlich von The Thirsty Wolf; Zugang über das Dach.
|Tusi Taufua
|Vice City > Tequesta
|Küche auf der Etage des Grand Majestic Gym.
Vice City Club De Fútbol
Für dieses Set geht es vom Ocean Beach bis zum Mount Kalaga. An einem der Fundorte solltet ihr ein Schneidwerkzeug dabeihaben.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Ayokunumi Kasimu
|Vice City > Decor District
|Gelber SCOOP-Container westlich von Roval Jewelry; für den Zugang wird ein Cut-off Tool genannt.
|Ian Harris (Silver)
|Vice Beach > Ocean Beach
|Orangefarbener Rettungsschwimmerstand am Ocean Beach.
|Ian Harris (Pink)
|Vice Beach > Ocean Beach
|Wohnung im obersten Stock südwestlich von WHS – Ocean Beach.
|Badge (Silver)
|Lummox County > Mount Kalaga National Park
|Oberer Bereich einer Hütte nahe dem Gipfel des Mount Kalaga.
Liberty City Swingers
Hier lohnt sich ein Blick an ganz unterschiedliche Orte: zum Telefonkasten am Lagerhaus, auf eine Baseballtribüne und in eine Hausgarage.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Garth Buxton
|Leonard County > Belville
|Telefonkasten hinter dem Cellerica-Lagerhaus östlich von Brilliant Cuts.
|Seo-Jun Kim
|Vice Beach > Ocean Beach
|Baseballtribüne in der Nordwestecke des Parks am Ocean Beach.
|Lalo Velasco (Gold)
|Mariana County > Capri
|Garage des ersten Hauses östlich des Strands von Capri.
Liberty City Penetrators
Die fünf bislang bekannten Varianten findet ihr vor allem in Läden, Wohnungen und Garagen.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Alexander Avain (Silver)
|Vice City > Crosstown
|Wohnung im dritten Stock westlich von Jack of Hearts in Crosstown.
|Alexander Avain (Blue)
|Vice-Dale County > Hamlet
|Hinterraum des LTD Food Mart – Hamlet.
|Remy Herbert (Silver)
|Vice City > Little Cuba
|Wohnung im zweiten Stock östlich des Pfandhauses Fast Cash.
|Rion Yapa (Silver)
|Vice City > Crosstown
|Garage mit Schuhkartons unter der Hochstraße westlich von Down Town Pawn.
|Demario Richardson (Gold)
|Kelly County > Port Gellhorn
|Hinterraum von Buck’s Jewelry & Pawn.
Liberty City Wrath
Einige Karten liegen in oberen Stockwerken, eine führt euch durch ein Fitnessstudio. Schaut vor der Anfahrt, ob ihr in die Gebäude gelangt.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Alvin Orlowski
|Vice City > La Perle
|Wohnung im obersten Stock östlich von Drip Drops.
|Anthony Poke II (Red)
|Vice Beach > Washington Beach (Oldby Island)
|Oberer Flur des Ajax Gym; Zugang laut Fundortliste über das Dach oder das Gebäude.
|Robbie Stine (Silver)
|Lummox County > Mount Kalaga National Park
|Büro im oberen Bereich des Gebäudes südlich von 247 Gas – West Kalaga.
Los Santos Corkers
Achtet besonders auf Victor Maravilla im Starlet Motel: Diese Karte könnte nach Kapitel 2 verpassbar sein. Die übrigen bekannten Fundorte liegen in der Stadt und in Belville.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Aoi Watanabe
|Vice City > Peacock Bay
|Dachturm der Mall in Peacock Bay bei Nola.
|Victor Maravilla MISSABLE
|Kelly County > Gellhorn
|Kühlschrank in der Küche des Starlet Motel; laut Fundortliste nach Kapitel 2 nicht mehr zugänglich.
|Franklin Turner (Bronze)
|Leonard County > Belville
|Aufbrechbare Garage in der nördlichen Häuserreihe von Belville.
|Carlos Larios (Bronze)
|Vice Beach > Ocean Beach
|Westliche Spielerbank des Baseballfelds am Ocean Beach.
Los Santos Panic
Terrance Ericks taucht hier in zwei Farbvarianten auf. Achtet beim Sammeln darauf: Jede Variante zählt als eigener Eintrag.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Marquise Bernard
|Mariana County > Key Lento
|Fass vor Kenton’s Shop.
|Nikkander Orlov (Silver)
|Mariana County > Watson Bay
|Überdachtes Regal nahe einem Haus am Ostrand von Watson Bay.
|Terrance Ericks (Bronze)
|Vice City > La Perle
|Verschlossenes Gebäude nordwestlich von Aunt Zola’s Soul Food.
|Terrance Ericks (Silver)
|Vice City > Decor District
|Büro in einem leeren Gebäude westlich von Roval Jewelry.
Los Santos Pounders
Am Cottonmouth Lake soll eine Karte in einem Safe liegen. Den dafür genannten Code findet ihr direkt in der Tabelle.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Sione Apa (Red)
|Vice City > Tequesta
|Südliche Umkleide des Vice Seven Condominiums Gym.
|Maximus Goldbart (Yellow)
|Leonard County > Waning Sands
|Garage der Villa östlich von Pay ‘n’ Spray – Waning Sands.
|Laki Maivia (Bronze)
|Mariana County > Grassrivers (Cottonmouth Lake)
|Safe in einem Wohnwagen am Südwestufer des Cottonmouth Lake; der dokumentierte Hinweis nennt Code 44017.
Backyard Wrestling
Mit zwölf Karten ist Backyard Wrestling nach der bisherigen Übersicht das kleinste Set. Für eine Karte kennen wir einen Fundort und eine mögliche Alternative.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|J.D. Wild
|South West Lummox County > Grayson
|Gelber Kasten auf einer Terrasse nördlich von Pay ‘n’ Spray – Grayson; ein alternativer Fund wird für Grassrivers genannt.
America’s Next Top Hooker
Bei diesem Set lohnt sich die Suche auf einem Dach und in einer Garage. Für eine weitere Karte führt euch der Weg an einen Steg bei Bonanza.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Kalvyn
|Vice City > Crosstown
|Telefonkasten auf dem Dach von Big House Storage Inc; ein alternativer Kasten wird bei Roval Jewelry genannt.
|Chastity
|Vice City > Decor District
|Tisch im hinteren Bereich der neonbeleuchteten Garage nordöstlich von Stockyard Speedshop.
|Kalisha (Silver)
|Lummox County > Bonanza
|Steg südwestlich von Bonanza.
Delights Dancers
Holt Vicki im Starlet Motel vorsichtshalber schon in Kapitel 2. Für Amber ist neben dem Fundort in der Tabelle noch ein zweiter Suchort genannt.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Vicki
|Kelly County > Gellhorn
|Bürobad des Starlet Motel; laut Fundortliste nach Kapitel 2 nicht mehr zugänglich.
|Harley
|Kelly County > Port Gellhorn
|Sitznische an der Ostwand im Delights.
|Amber
|Kelly County > Draper Island
|Gelber Wandkasten am Südrand von Draper Island; ein alternativer Kasten wird auf einem Dach am Ocean Beach genannt.
|Tracy
|Vice City > Salton
|Oberer Raum im Gebäude östlich des Hit ‘n’ Run VC-Rennstarts.
|Nevaeh
|Lummox County > Bonanza
|Gebäude südlich von Bonanza am Klippenrand.
Jack of Hearts Dancers
Die fünf bekannten Karten führen euch unter anderem zu einem Wohnwagen beim VCIA und auf eine kleine Insel in Pelican Valley.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Kadisha (Pink)
|Vice-Dale County > VCIA
|Begehbarer Wohnwagen südwestlich von Pawn City.
|Kelly (Purple)
|Vice City > Tequesta
|Auf Containern westlich der Vice Seven Condominiums.
|Christel (Red)
|Vice City > La Perle
|Südwestlicher Dachbereich des Gebäudes bei Tyrone.
|Brianna Blue (Red)
|Mariana County > Grassrivers
|Regal in einem Gebäude auf einer kleinen Insel in Gullet Marsh/Pelican Valley.
|Malena (Red)
|Leonard County > Belville
|Schreibtisch in einem aufbrechbaren Haus der nördlichen Häuserreihe von Belville.
Nine1Nine Dancers
Bislang kennen wir nur für Serena (Gold) einen konkreten Fundort.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Serena (Gold)
|Vice City > Peacock Estates
|Garage des südlichen Anwesens in Peacock Estates.
The Legends of Ratface
Für die vier bekannten Karten müsst ihr nach Belville, La Perle, Buckskin Swamp und Key Lento.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Illuminaughty (Purple)
|Leonard County > Belville
|Tafel in einer aufbrechbaren Garage der nördlichen Häuserreihe von Belville.
|Captain Kreuks (Blue)
|Vice City > La Perle
|Oberstes Geschoss des Rohbaus nördlich von TWA Ponya Tattoo.
|The Ratster (Purple)
|Kelly County > Buckskin Swamp
|Wachturm in der Mitte des Buckskin Swamp.
|Wokester (Blue)
|Mariana County > Key Lento
|Bank nordöstlich des Bekleidungsladens The Wonder Whale.
Right Wing: America’s Hero
Die bislang bekannten Karten sind über verschiedene Gebäude verteilt. Einen eigenen Sammelort für das Set gibt es in diesen Hinweisen nicht.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Flamer (Red)
|South West Lummox County > Grayson
|Oberer Laubengang des Williams Guest House im Zentrum von Grayson.
|Flamer (White)
|Mariana County > Watson Bay
|Tafel am Sanitärgebäude des Campingplatzes von Watson Bay.
|Right Wing (Red)
|Vice City > Bayside
|Kleiner Tisch in der Lobby der Bayside Apartments.
Ed Comics Universe
Die vier bekannten Varianten findet ihr in Innenräumen bei Port Gellhorn, La Perle und dem VCIA.
|Karte
|Region
|Suchhinweis
|Side Effect (Blue)
|Kelly County > Port Gellhorn
|Schlafzimmer eines begehbaren Wohnwagens nordwestlich von Dunk’s Trailer.
|Dr. Placebo (Blue)
|Vice City > La Perle
|Erdgeschossraum südwestlich von Pay ‘n’ Spray – La Perle.
|Femi-Nemesis (Silver)
|Vice-Dale County > VCIA
|Kommode in einem Wohnwagen südwestlich von Pawn City.
|Ratface (Bronze)
|Vice City > La Perle
|Sofa im Lagerhaus westlich von Pay ‘n’ Spray – La Perle.
Möglicherweise verpassbare Karten
Zwei Karten solltet ihr vorsichtshalber schon in Kapitel 2 holen: Victor Maravilla aus Los Santos Corkers liegt laut Fundortliste in der Küche des Starlet Motel, Vicki aus Delights Dancers im Bürobad. Die Liste beschreibt beide Räume nach Kapitel 2 als nicht mehr zugänglich. Ob ihr die Karten später auf anderem Weg bekommen könnt, ist derzeit nicht bekannt. Wer die Sets vervollständigen will, sollte beide Orte früh prüfen und einen manuellen Spielstand behalten.
Für J.D. Wild, Kalvyn und Amber wird jeweils ein zweiter Suchort genannt; ihr findet ihn direkt in der Tabelle. Das bedeutet allerdings nicht, dass jede möglicherweise verpasste Karte später noch einmal auftaucht.
Drei Sets für die Trophäe, 15 Sets für 100 Prozent
Für Don’t Touch My Deck nennt die Trophäenliste drei vollständig abgeschlossene Sets. Die bisherige 100-%-Checkliste sieht 15 von 18 Sets vor. Stimmen die angegebenen Setgrößen, braucht ihr dafür rechnerisch mindestens 372 einzelne Karten: Die drei größten Sets mit je 36 Karten könntet ihr auslassen. Das ist allerdings nicht automatisch die schnellste Route im Spiel, denn viele Fundorte sind noch unbekannt.
Wie die Kartensets zum vollständigen Spielabschluss beitragen, zeigen wir in unserem GTA-6-Guide zu 100 Prozent. Die übrigen Erfolge stehen im Trophäen- und Platin-Guide. Für weitere Infos zur Spielwelt findet ihr unseren GTA-6-Bereich. Exakte Kartenmarker gibt es für diese Fundhinweise noch nicht.
So sammelt ihr systematisch
- Öffnet nach jedem Fund den Sammlungszähler und prüft den Setnamen und die Farbvariante. Gleichnamige Figuren in anderer Farbe sind eigene Einträge.
- Erledigt die beiden als kapitelgebunden gemeldeten Starlet-Motel-Funde frühzeitig, falls ihr gerade in Kapitel 2 seid.
- Bündelt bekannte Fundorte nach Region: Mehrere Karten liegen etwa in La Perle, Ocean Beach, Tequesta und Belville.
- Plant für das 100-%-Ziel zunächst drei gut erreichbare komplette Sets und danach zwölf weitere. Die bislang bekannten 58 Karten reichen allein noch nicht für eine vollständige Route durch 15 Sets.
Häufige Fragen
Muss ich alle 480 Karten finden?
Nach der bisherigen 100-%-Checkliste genügen 15 von 18 vollständigen Sets. Welche Karten ihr auslassen könnt, hängt davon ab, welche drei Sets ihr nicht vervollständigt.
Sind alle Fundorte bereits bekannt?
Nein. Für 58 Karten kennen wir derzeit Namen und Fundorte. Wo die übrigen liegen und warum die Angaben zum Manatees-Set voneinander abweichen, ist noch offen.Öffnet in einem neuen Tab
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