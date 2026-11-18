Wer in GTA 6 Sammelkarten sucht, hat einiges vor sich: Nach den bisherigen Übersichten gibt es 18 Kartensets mit zusammen 480 Karten. Drei vollständige Sets sollen euch die Trophäe beziehungsweise das Achievement Don’t Touch My Deck bringen; für 100 Prozent werden 15 Sets genannt. Hier findet ihr alle Sets und die Karten, für die bereits konkrete Suchhinweise vorliegen.

Für 58 Karten kennen wir bereits Namen und Fundorte. Zu den übrigen fehlen noch verlässliche Einzelangaben.

Wie funktionieren die Sammelkarten in GTA 6?

Euren Fortschritt könnt ihr nach den bisherigen Angaben im Spiel unter Progress → Collections → Collectible Cards verfolgen. Sucht drinnen und draußen: Karten liegen etwa in Wandkästen, auf Tischen oder in Garagen.

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Nach den bisherigen Angaben könnt ihr gefundene Karten bei Pfandhäusern verkaufen, ohne euren Sammlungsfortschritt zu verlieren. Eine zusätzliche Belohnung für einzelne komplette Sets ist bislang nicht verlässlich bekannt. Prüft nach jedem Fund den Zähler im Spiel, bevor ihr eine Route abhakt.

Alle 18 Kartensets im Überblick

Die Tabelle zeigt die bisher genannten Setgrößen. Rechts seht ihr, für wie viele Karten wir bereits einen Namen und einen Suchhinweis haben.

Kartenset Karten laut Übersicht Dokumentierte Funde Vice City Flamingos 24 3 Vice City Narcos 24 1 Vice City Manatees 24 2 Vice City Club De Fútbol 30 4 Liberty City Swingers 24 3 Liberty City Penetrators 24 5 Liberty City Wrath 24 3 Los Santos Corkers 24 4 Los Santos Panic 24 4 Los Santos Pounders 24 3 Backyard Wrestling 12 1 America’s Next Top Hooker 24 3 Delights Dancers 18 5 Jack of Hearts Dancers 36 5 Nine1Nine Dancers 36 1 The Legends of Ratface 36 4 Right Wing: America’s Hero 36 3 Ed Comics Universe 36 4 Gesamt 480 58

Bei Vice City Manatees gibt es eine Abweichung: Die Setübersicht nennt 24 Karten, die Einzelliste zeigt 30 Positionen. Ob die sechs zusätzlichen, noch unbenannten Positionen tatsächlich weitere Karten sind, ist offen. Deshalb zählen wir sie nicht dazu; auch die Gesamtzahl von 480 ist bis zur Klärung noch nicht endgültig gesichert.

Bekannte Sammelkarten und Fundorte

Für 58 Sammelkarten kennen wir bereits konkrete Fundorte. Die folgenden Tabellen zeigen euch, wo ihr danach suchen müsst. Genaue Kartenkoordinaten liegen uns nicht vor. Wo ihr für einen Fund ein bestimmtes Werkzeug oder einen Storyfortschritt braucht, steht der Hinweis direkt bei der Karte.

Vice City Flamingos

Die drei bislang bekannten Karten führen euch in verschiedene Stadtteile von Vice City. Für einen Fund müsst ihr mit dem Aufzug aufs Dach.

Karte Region Suchhinweis Julian Cruz (Gold) Vice City > Little Cuba Bürotafel im Gebäude südlich von Yasmanis Laden. Mateo Caballero (Silver) Vice City > La Perle Schlafzimmer im Haus nördlich von Zenon’s Pawn Shop. Ulysses Whitlock (Silver) Vice City > Tequesta Hubschrauberlandeplatz östlich des Grand Majestic Gym; der Aufzug führt aufs Dach.

Vice City Narcos

In Bayside lohnt sich ein Blick ins Fitnessstudio: Dort liegt die einzige Karte dieses Sets, für die wir bislang einen konkreten Fundort kennen.

Karte Region Suchhinweis Kyle Lewicki Vice City > Bayside Hinterer Flur von Dynamix Fitness, auf einer Bank.

Vice City Manatees

Die beiden bislang bekannten Fundorte führen euch nach Belville und Tequesta. Die abweichende Setgröße haben wir oben erklärt.

Karte Region Suchhinweis Delord Nathan Alford Leonard County > Belville Hinterraum des verlassenen Waschsalons südlich von The Thirsty Wolf; Zugang über das Dach. Tusi Taufua Vice City > Tequesta Küche auf der Etage des Grand Majestic Gym.

Vice City Club De Fútbol

Für dieses Set geht es vom Ocean Beach bis zum Mount Kalaga. An einem der Fundorte solltet ihr ein Schneidwerkzeug dabeihaben.

Karte Region Suchhinweis Ayokunumi Kasimu Vice City > Decor District Gelber SCOOP-Container westlich von Roval Jewelry; für den Zugang wird ein Cut-off Tool genannt. Ian Harris (Silver) Vice Beach > Ocean Beach Orangefarbener Rettungsschwimmerstand am Ocean Beach. Ian Harris (Pink) Vice Beach > Ocean Beach Wohnung im obersten Stock südwestlich von WHS – Ocean Beach. Badge (Silver) Lummox County > Mount Kalaga National Park Oberer Bereich einer Hütte nahe dem Gipfel des Mount Kalaga.

Liberty City Swingers

Hier lohnt sich ein Blick an ganz unterschiedliche Orte: zum Telefonkasten am Lagerhaus, auf eine Baseballtribüne und in eine Hausgarage.

Karte Region Suchhinweis Garth Buxton Leonard County > Belville Telefonkasten hinter dem Cellerica-Lagerhaus östlich von Brilliant Cuts. Seo-Jun Kim Vice Beach > Ocean Beach Baseballtribüne in der Nordwestecke des Parks am Ocean Beach. Lalo Velasco (Gold) Mariana County > Capri Garage des ersten Hauses östlich des Strands von Capri.

Liberty City Penetrators

Die fünf bislang bekannten Varianten findet ihr vor allem in Läden, Wohnungen und Garagen.

Karte Region Suchhinweis Alexander Avain (Silver) Vice City > Crosstown Wohnung im dritten Stock westlich von Jack of Hearts in Crosstown. Alexander Avain (Blue) Vice-Dale County > Hamlet Hinterraum des LTD Food Mart – Hamlet. Remy Herbert (Silver) Vice City > Little Cuba Wohnung im zweiten Stock östlich des Pfandhauses Fast Cash. Rion Yapa (Silver) Vice City > Crosstown Garage mit Schuhkartons unter der Hochstraße westlich von Down Town Pawn. Demario Richardson (Gold) Kelly County > Port Gellhorn Hinterraum von Buck’s Jewelry & Pawn.

Liberty City Wrath

Einige Karten liegen in oberen Stockwerken, eine führt euch durch ein Fitnessstudio. Schaut vor der Anfahrt, ob ihr in die Gebäude gelangt.

Karte Region Suchhinweis Alvin Orlowski Vice City > La Perle Wohnung im obersten Stock östlich von Drip Drops. Anthony Poke II (Red) Vice Beach > Washington Beach (Oldby Island) Oberer Flur des Ajax Gym; Zugang laut Fundortliste über das Dach oder das Gebäude. Robbie Stine (Silver) Lummox County > Mount Kalaga National Park Büro im oberen Bereich des Gebäudes südlich von 247 Gas – West Kalaga.

Los Santos Corkers

Achtet besonders auf Victor Maravilla im Starlet Motel: Diese Karte könnte nach Kapitel 2 verpassbar sein. Die übrigen bekannten Fundorte liegen in der Stadt und in Belville.

Karte Region Suchhinweis Aoi Watanabe Vice City > Peacock Bay Dachturm der Mall in Peacock Bay bei Nola. Victor Maravilla MISSABLE Kelly County > Gellhorn Kühlschrank in der Küche des Starlet Motel; laut Fundortliste nach Kapitel 2 nicht mehr zugänglich. Franklin Turner (Bronze) Leonard County > Belville Aufbrechbare Garage in der nördlichen Häuserreihe von Belville. Carlos Larios (Bronze) Vice Beach > Ocean Beach Westliche Spielerbank des Baseballfelds am Ocean Beach.

Los Santos Panic

Terrance Ericks taucht hier in zwei Farbvarianten auf. Achtet beim Sammeln darauf: Jede Variante zählt als eigener Eintrag.

Karte Region Suchhinweis Marquise Bernard Mariana County > Key Lento Fass vor Kenton’s Shop. Nikkander Orlov (Silver) Mariana County > Watson Bay Überdachtes Regal nahe einem Haus am Ostrand von Watson Bay. Terrance Ericks (Bronze) Vice City > La Perle Verschlossenes Gebäude nordwestlich von Aunt Zola’s Soul Food. Terrance Ericks (Silver) Vice City > Decor District Büro in einem leeren Gebäude westlich von Roval Jewelry.

Los Santos Pounders

Am Cottonmouth Lake soll eine Karte in einem Safe liegen. Den dafür genannten Code findet ihr direkt in der Tabelle.

Karte Region Suchhinweis Sione Apa (Red) Vice City > Tequesta Südliche Umkleide des Vice Seven Condominiums Gym. Maximus Goldbart (Yellow) Leonard County > Waning Sands Garage der Villa östlich von Pay ‘n’ Spray – Waning Sands. Laki Maivia (Bronze) Mariana County > Grassrivers (Cottonmouth Lake) Safe in einem Wohnwagen am Südwestufer des Cottonmouth Lake; der dokumentierte Hinweis nennt Code 44017.

Backyard Wrestling

Mit zwölf Karten ist Backyard Wrestling nach der bisherigen Übersicht das kleinste Set. Für eine Karte kennen wir einen Fundort und eine mögliche Alternative.

Karte Region Suchhinweis J.D. Wild South West Lummox County > Grayson Gelber Kasten auf einer Terrasse nördlich von Pay ‘n’ Spray – Grayson; ein alternativer Fund wird für Grassrivers genannt.

America’s Next Top Hooker

Bei diesem Set lohnt sich die Suche auf einem Dach und in einer Garage. Für eine weitere Karte führt euch der Weg an einen Steg bei Bonanza.

Karte Region Suchhinweis Kalvyn Vice City > Crosstown Telefonkasten auf dem Dach von Big House Storage Inc; ein alternativer Kasten wird bei Roval Jewelry genannt. Chastity Vice City > Decor District Tisch im hinteren Bereich der neonbeleuchteten Garage nordöstlich von Stockyard Speedshop. Kalisha (Silver) Lummox County > Bonanza Steg südwestlich von Bonanza.

Delights Dancers

Holt Vicki im Starlet Motel vorsichtshalber schon in Kapitel 2. Für Amber ist neben dem Fundort in der Tabelle noch ein zweiter Suchort genannt.

Karte Region Suchhinweis Vicki Kelly County > Gellhorn Bürobad des Starlet Motel; laut Fundortliste nach Kapitel 2 nicht mehr zugänglich. Harley Kelly County > Port Gellhorn Sitznische an der Ostwand im Delights. Amber Kelly County > Draper Island Gelber Wandkasten am Südrand von Draper Island; ein alternativer Kasten wird auf einem Dach am Ocean Beach genannt. Tracy Vice City > Salton Oberer Raum im Gebäude östlich des Hit ‘n’ Run VC-Rennstarts. Nevaeh Lummox County > Bonanza Gebäude südlich von Bonanza am Klippenrand.

Jack of Hearts Dancers

Die fünf bekannten Karten führen euch unter anderem zu einem Wohnwagen beim VCIA und auf eine kleine Insel in Pelican Valley.

Karte Region Suchhinweis Kadisha (Pink) Vice-Dale County > VCIA Begehbarer Wohnwagen südwestlich von Pawn City. Kelly (Purple) Vice City > Tequesta Auf Containern westlich der Vice Seven Condominiums. Christel (Red) Vice City > La Perle Südwestlicher Dachbereich des Gebäudes bei Tyrone. Brianna Blue (Red) Mariana County > Grassrivers Regal in einem Gebäude auf einer kleinen Insel in Gullet Marsh/Pelican Valley. Malena (Red) Leonard County > Belville Schreibtisch in einem aufbrechbaren Haus der nördlichen Häuserreihe von Belville.

Nine1Nine Dancers

Bislang kennen wir nur für Serena (Gold) einen konkreten Fundort.

Karte Region Suchhinweis Serena (Gold) Vice City > Peacock Estates Garage des südlichen Anwesens in Peacock Estates.

The Legends of Ratface

Für die vier bekannten Karten müsst ihr nach Belville, La Perle, Buckskin Swamp und Key Lento.

Karte Region Suchhinweis Illuminaughty (Purple) Leonard County > Belville Tafel in einer aufbrechbaren Garage der nördlichen Häuserreihe von Belville. Captain Kreuks (Blue) Vice City > La Perle Oberstes Geschoss des Rohbaus nördlich von TWA Ponya Tattoo. The Ratster (Purple) Kelly County > Buckskin Swamp Wachturm in der Mitte des Buckskin Swamp. Wokester (Blue) Mariana County > Key Lento Bank nordöstlich des Bekleidungsladens The Wonder Whale.

Right Wing: America’s Hero

Die bislang bekannten Karten sind über verschiedene Gebäude verteilt. Einen eigenen Sammelort für das Set gibt es in diesen Hinweisen nicht.

Karte Region Suchhinweis Flamer (Red) South West Lummox County > Grayson Oberer Laubengang des Williams Guest House im Zentrum von Grayson. Flamer (White) Mariana County > Watson Bay Tafel am Sanitärgebäude des Campingplatzes von Watson Bay. Right Wing (Red) Vice City > Bayside Kleiner Tisch in der Lobby der Bayside Apartments.

Ed Comics Universe

Die vier bekannten Varianten findet ihr in Innenräumen bei Port Gellhorn, La Perle und dem VCIA.

Karte Region Suchhinweis Side Effect (Blue) Kelly County > Port Gellhorn Schlafzimmer eines begehbaren Wohnwagens nordwestlich von Dunk’s Trailer. Dr. Placebo (Blue) Vice City > La Perle Erdgeschossraum südwestlich von Pay ‘n’ Spray – La Perle. Femi-Nemesis (Silver) Vice-Dale County > VCIA Kommode in einem Wohnwagen südwestlich von Pawn City. Ratface (Bronze) Vice City > La Perle Sofa im Lagerhaus westlich von Pay ‘n’ Spray – La Perle.

Möglicherweise verpassbare Karten

Zwei Karten solltet ihr vorsichtshalber schon in Kapitel 2 holen: Victor Maravilla aus Los Santos Corkers liegt laut Fundortliste in der Küche des Starlet Motel, Vicki aus Delights Dancers im Bürobad. Die Liste beschreibt beide Räume nach Kapitel 2 als nicht mehr zugänglich. Ob ihr die Karten später auf anderem Weg bekommen könnt, ist derzeit nicht bekannt. Wer die Sets vervollständigen will, sollte beide Orte früh prüfen und einen manuellen Spielstand behalten.

Für J.D. Wild, Kalvyn und Amber wird jeweils ein zweiter Suchort genannt; ihr findet ihn direkt in der Tabelle. Das bedeutet allerdings nicht, dass jede möglicherweise verpasste Karte später noch einmal auftaucht.

Drei Sets für die Trophäe, 15 Sets für 100 Prozent

Für Don’t Touch My Deck nennt die Trophäenliste drei vollständig abgeschlossene Sets. Die bisherige 100-%-Checkliste sieht 15 von 18 Sets vor. Stimmen die angegebenen Setgrößen, braucht ihr dafür rechnerisch mindestens 372 einzelne Karten: Die drei größten Sets mit je 36 Karten könntet ihr auslassen. Das ist allerdings nicht automatisch die schnellste Route im Spiel, denn viele Fundorte sind noch unbekannt.

Wie die Kartensets zum vollständigen Spielabschluss beitragen, zeigen wir in unserem GTA-6-Guide zu 100 Prozent. Die übrigen Erfolge stehen im Trophäen- und Platin-Guide. Für weitere Infos zur Spielwelt findet ihr unseren GTA-6-Bereich. Exakte Kartenmarker gibt es für diese Fundhinweise noch nicht.

So sammelt ihr systematisch

Öffnet nach jedem Fund den Sammlungszähler und prüft den Setnamen und die Farbvariante. Gleichnamige Figuren in anderer Farbe sind eigene Einträge. Erledigt die beiden als kapitelgebunden gemeldeten Starlet-Motel-Funde frühzeitig, falls ihr gerade in Kapitel 2 seid. Bündelt bekannte Fundorte nach Region: Mehrere Karten liegen etwa in La Perle, Ocean Beach, Tequesta und Belville. Plant für das 100-%-Ziel zunächst drei gut erreichbare komplette Sets und danach zwölf weitere. Die bislang bekannten 58 Karten reichen allein noch nicht für eine vollständige Route durch 15 Sets.

Häufige Fragen

Muss ich alle 480 Karten finden?

Nach der bisherigen 100-%-Checkliste genügen 15 von 18 vollständigen Sets. Welche Karten ihr auslassen könnt, hängt davon ab, welche drei Sets ihr nicht vervollständigt.

Sind alle Fundorte bereits bekannt?

Nein. Für 58 Karten kennen wir derzeit Namen und Fundorte. Wo die übrigen liegen und warum die Angaben zum Manatees-Set voneinander abweichen, ist noch offen.

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