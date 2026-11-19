Die Spielwelt von GTA 6 erstreckt sich über ganz Leonida. Wer von den südlichen Inseln nach Vice City oder in eine der weiter entfernten Regionen Leonidas fahren möchte, kann dafür eine ganze Weile unterwegs sein. Glücklicherweise müsst ihr nicht jede Strecke selbst zurücklegen: Mit Taxis und dem Fahrdienst RydeMe könnt ihr eure Reise deutlich abkürzen.

Anders als in manchen Open-World-Spielen reicht es allerdings nicht, einfach einen Punkt auf der Karte auszuwählen und sich dorthin zu teleportieren. Rockstar hat die Schnellreise in das Verkehrssystem von GTA 6 integriert. Ihr bestellt eine Fahrt, steigt ein und entscheidet anschließend, ob ihr die Strecke normal zurücklegen oder gegen eine Gebühr überspringen möchtet.

Wir erklären euch, wie ihr die Schnellreise bereits zu Beginn des Spiels nutzen könnt, wann RydeMe freigeschaltet wird und was euch eine Fahrt kostet.

PlayCentral Community Wann startet ihr mit GTA 6? Umfrage wird geladen … Direkt um Mitternacht 🌙

Morgen nach Feierabend 🎮

Erst am Wochenende 🛋️

Ich warte noch ⏳ Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Schnellreise in GTA 6: Diese Möglichkeiten gibt es

In GTA 6 stehen euch mehrere Verkehrsmittel zur Verfügung, mit denen ihr längere Strecken zurücklegen könnt. Besonders praktisch sind Paradise Taxi und die Smartphone-App RydeMe.

Verkehrsmittel Verfügbarkeit Besonderheit Paradise Taxi Nach der frühen Mission „Gone Fishing“ Taxi telefonisch bestellen und Fahrt überspringen RydeMe Nach Freischaltung des BuckMe-Kontos Fahrdienst per Smartphone-App buchen Busse und Züge An entsprechenden Haltestellen und Bahnhöfen Öffentliche Verkehrsmittel mit festen Strecken

Die klassische Schnellreise funktioniert über das Überspringen einer bereits gebuchten Fahrt. Dafür müsst ihr zunächst in das entsprechende Fahrzeug einsteigen.

Paradise Taxi: Schnellreise schon im ersten Kapitel nutzen

Unterwegs in Vice City: Lucia im Auto bei Nacht. Bild: Rockstar Games. Das Motiv zeigt kein Paradise Taxi.

Ihr müsst nicht warten, bis ihr die RydeMe-App freigeschaltet habt. Bereits nach der frühen Storymission „Gone Fishing“ könnt ihr den Taxidienst Paradise Taxi nutzen.

Dafür benötigt ihr lediglich euer Smartphone und ausreichend Bargeld.

So bestellt ihr ein Taxi:

Öffnet euer Smartphone mit der oberen Richtungstaste des Steuerkreuzes. Wechselt zu den Kontakten und öffnet die vollständige Kontaktliste. Wählt Paradise Taxi aus und ruft den Dienst an. Setzt auf der Weltkarte einen Wegpunkt für euer gewünschtes Ziel. Wartet, bis das Taxi in eurer Nähe eintrifft. Steigt in das Fahrzeug ein.

Das ankommende Taxi wird durch ein weißes Fahrzeugsymbol auf der Minikarte angezeigt. Falls der Fahrer nicht unmittelbar neben euch anhält, schaut euch an der nächsten erreichbaren Straße um.

Ihr könnt anschließend ganz normal mitfahren oder die Strecke gegen einen Aufpreis überspringen.

So überspringt ihr die Taxifahrt

Sobald ihr im Taxi sitzt, könnt ihr mit dem Fahrer interagieren.

Auf der PlayStation 5 haltet ihr dafür L2 gedrückt und wählt anschließend mit Dreieck die Option zum Überspringen der Fahrt.

Auf Xbox Series X/S verwendet ihr entsprechend LT und Y.

Nach der Bestätigung gelangt ihr direkt an euer gewähltes Reiseziel, ohne die gesamte Strecke abfahren zu müssen.

Das Überspringen kostet zusätzlich 100 Dollar. Die regulären Fahrtkosten fallen weiterhin an.

RydeMe freischalten: So bekommt ihr die App

Im weiteren Verlauf der Geschichte erhaltet ihr Zugriff auf RydeMe. Der Fahrdienst funktioniert ähnlich wie eine moderne Taxi-App und macht das Bestellen einer Fahrt besonders unkompliziert.

Die Freischaltung hängt mit der Storymission „Buck Me“ zusammen. Im Rahmen dieser Mission wird das Bankkonto eingeführt, das ihr für die Bezahlung des Dienstes benötigt.

Anschließend erscheint RydeMe auf eurem Smartphone.

Ihr müsst dafür keine zusätzliche App herunterladen oder einen separaten Auftrag außerhalb der Geschichte abschließen.

Falls RydeMe auf eurem Handy noch nicht verfügbar ist, spielt die Story bis zur Einrichtung des BuckMe-Kontos weiter.

Bis dahin könnt ihr weiterhin Paradise Taxi verwenden.

So funktioniert die Schnellreise mit RydeMe

Sobald RydeMe verfügbar ist, könnt ihr euren Fahrer direkt über die App bestellen.

Geht dafür folgendermaßen vor:

Öffnet euer Smartphone über die obere Richtungstaste. Startet die RydeMe-App. Wählt euer Reiseziel aus. Bestätigt die angezeigten Fahrtkosten. Wartet auf den Fahrer und achtet auf das weiße Fahrzeugsymbol auf der Minikarte. Steigt ein und startet die Fahrt. Haltet L2 beziehungsweise LT gedrückt und verwendet Dreieck beziehungsweise Y, um die Strecke zu überspringen.

Bei der Zielauswahl könnt ihr unter anderem euer aktuelles Versteck, einen bereits gesetzten Kartenmarker oder einen neuen Zielort auf der Weltkarte verwenden.

Gerade für längere Strecken ist das deutlich komfortabler, als selbst durch den gesamten Bundesstaat zu fahren.

Was kostet die Schnellreise in GTA 6?

Die Kosten setzen sich aus dem regulären Fahrpreis und einer zusätzlichen Gebühr für das Überspringen der Strecke zusammen.

Das sofortige Überspringen kostet 100 Dollar zusätzlich zum normalen Fahrpreis.

Der reguläre Fahrpreis hängt unter anderem von der Entfernung ab. Eine längere Fahrt kann deshalb insgesamt teurer sein als eine kurze Strecke innerhalb von Vice City.

Ein wichtiger Unterschied betrifft die Bezahlung:

Paradise Taxi verwendet das Bargeld, das ihr mit euch führt. RydeMe rechnet dagegen über euer BuckMe-Bankkonto ab.

Falls ihr nicht genügend Bargeld besitzt, könnt ihr bei Bedarf an einem Geldautomaten Geld abheben.

Wer noch ganz am Anfang der Geschichte steht, sollte überlegen, ob sich die zusätzliche Gebühr lohnt. Später, wenn ihr regelmäßig größere Beträge verdient, fallen die 100 Dollar deutlich weniger ins Gewicht.

Kann man in unentdeckte Gebiete schnellreisen?

Eine besonders interessante Möglichkeit besteht darin, einen Wegpunkt in einem bislang nicht erkundeten Gebiet zu setzen.

Der Taxidienst kann euch auch zu solchen Zielen bringen, sofern der gewünschte Ort mit dem Fahrzeug erreichbar ist.

Das ist gerade zu Beginn hilfreich, wenn große Teile der Weltkarte noch verdeckt sind und ihr bestimmte Regionen möglichst schnell erreichen möchtet.

Allerdings bedeutet die Fahrt nicht automatisch, dass sämtliche umliegenden Straßen und Gebiete aufgedeckt werden. Die Entdeckung der Spielwelt bleibt ein eigener Bestandteil des Spiels.

Busse und Züge als Alternative

Neben den beiden Fahrdiensten könnt ihr auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen.

Leonida besitzt Bus- und Zugverbindungen, mit denen sich bestimmte Strecken zurücklegen lassen.

Anders als bei Paradise Taxi oder RydeMe bestellt ihr diese Verkehrsmittel nicht einfach an euren aktuellen Standort. Stattdessen müsst ihr eine passende Haltestelle oder einen Bahnhof aufsuchen und auf die nächste Verbindung warten.

Bei unterstützten Verbindungen könnt ihr nach der Zielwahl auch die Fahrt überspringen. Welche Strecken dafür infrage kommen, richtet sich nach dem jeweiligen Liniennetz.

Der Nachteil liegt in den festen Strecken und Haltepunkten. Dafür bietet der öffentliche Nahverkehr eine interessante Alternative, wenn ihr gerade kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung habt.

RydeMe funktioniert nicht: Daran kann es liegen

Manchmal erscheint kein Fahrer oder die bestellte Fahrt wird abgebrochen.

Das kann mehrere Ursachen haben.

Der Fahrer erreicht euren Standort nicht

Wenn ihr euch weit abseits einer Straße oder an einem schwer zugänglichen Ort befindet, kann der Fahrdienst möglicherweise nicht zu euch gelangen.

Begebt euch in diesem Fall an eine erreichbare Straße und versucht es erneut.

RydeMe ist noch nicht freigeschaltet

Falls die App auf eurem Smartphone fehlt, habt ihr die entsprechende Storymission möglicherweise noch nicht abgeschlossen.

Verwendet zunächst Paradise Taxi und setzt die Geschichte fort.

Es ist kein Fahrer verfügbar

Auch wenn RydeMe vorübergehend keinen Fahrer vermitteln kann, müsst ihr nicht unbedingt selbst fahren.

Versucht stattdessen, Paradise Taxi über eure Kontaktliste anzurufen.

Euer RydeMe-Konto wurde gesperrt

Bestimmte kriminelle Handlungen können dazu führen, dass RydeMe euch vorübergehend nicht mehr bedient.

In diesem Fall müsst ihr warten, bis der Dienst wieder verfügbar ist, oder auf eine andere Reisemöglichkeit ausweichen.

Unser Tipp: Nutzt die Schnellreise gezielt

Gerade während der ersten Stunden lohnt es sich, Leonida zunächst selbst zu erkunden. Wer jede Strecke sofort überspringt, verpasst möglicherweise interessante Orte und Aktivitäten am Straßenrand.

Für längere Fahrten zwischen bereits bekannten Regionen ist die Schnellreise dagegen ausgesprochen praktisch.

Besonders dann, wenn ihr nur schnell zu einer Mission, einem bestimmten Geschäft oder einem weit entfernten Kontakt gelangen möchtet, spart ihr mit Paradise Taxi und RydeMe viel Zeit.

Öffnet in einem neuen Tab