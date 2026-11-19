Was gibt es schöneres, als nach einem anstrengenden Tag seine Angelrute ins Wasser zu werfen und beim Fischen zu entspannen? In GTA 6 könnt ihr eure Verbrecherkarriere jederzeit für eine kleine Auszeit unterbrechen. Wir verraten euch, wo ihr Barrakuda und Co. an Land ziehen könnt.

In der riesigen Spielwelt von „GTA 6“ sind viele Collectibles und Objekte versteckt, mit denen ihr interagieren könnt. Unter ihnen finden sich auch Bücher und Fachzeitschriften, bei denen sich ein genauer Blick hinein durchaus lohnt.

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So finden wir gleich zu Beginn des Spiels in Jasons Haus ein Angelmagazin, das uns wertvolle Tipps für den großen Fang mit auf den Weg gibt. Basierend auf den Tipps von Experte Kieran Leaper, bekommen wir eine Übersicht zu den Gewässern in Leonidas und die wichtigsten Mechaniken für das Fischen in „GTA 6“.

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Die 5 Grundregeln für den großen Fang

Der richtige Köder: Einfache Fische wie Meerbrassen beißen bei jeder Anfängerrute. Größere Exemplare wie Barrakudas verlangen jedoch nach einem geeigneten Köder. Süßwasser und Salzwasser: Es gibt keine Universalausrüstung. Ihr müsst die Köder passend zum Gewässer auswählen. Mit einem großen Salzwasserköder werdet ihr zum Beispiel einen Felsenbarsch fangen können. Auf den Biss eines Süßwasserhechts wartet ihr mit diesem Köder hingegen vergeblich. Freilich gilt dies auch umgekehrt. Auf die Körpergröße achten: Auch die Größe des Köders bestimmt, welche Fischarten anbeißen. Daher lohnt es sich, eine entsprechend vielseitige Sammlung im Inventar zu haben. Mittelgroße Salzwasserköder sind ideal für kleinere Arten, wie Rotfeuerfisch. Große Köder sind notwendig für profitablere Fänge, wie etwa den Gelbflossen-Thun. Wetter und Tageszeit: Selbst die beste Ausrüstung und der perfekte Spot nützen euch nichts, wenn die Umweltbedingungen nicht passen. Bei schlechtem Wetter oder zur falschen Tageszeit beißen die Fische nicht. Spezialköder für legendäre und seltene Fische: Bestimmte Fische in Leonida ignorieren herkömmliche Köder komplett. Um wirklich jede Art im Bundesstaat zu fangen, müsst ihr euch einen Spezialköder besorgen.

Die besten Angelspots in GTA 6

Ähnlich wie im Nachtleben von Vice City gibt es auch beim Angeln echte Hotspots. Freilich gibt es nie eine Garantie auf den Fang des Lebens. Dennoch es lohnt sich immer zu wissen, wo ihr eure Rute auswerfen solltet.

Ort / Gewässer Genaue Position & Bedingungen Zielfische Empfohlene Vorbereitung / Köder Lake Leonida Einer der saubersten Seen des Countys Süßwasserfische und seltene Arten verschiedene Süßwasserköder, sowie Spezialköder für besondere Fänge Key Lento Gewässer östlich von Key Lento (kühle Verstecke) Starke Barrakudas Spezifische Köder für große Raubfische Belpoint Südlich von Belpoint (in tiefen Gewässern, wenn die Fische aktiv sind) Gelbflossen-Thun (Trophäenfisch) Großer Salzwasserköder Goose Key Entlang der Riffe südwestlich von Goose Key (Meeresseite, jenseits der Untiefen) Gemeine Goldmakrele Hochsee-/Salzwasserausrüstung Draper Island direkt unterhalb der Draper-Island-Brücke Tarpune Angepasste Köder für Küsten-/Brückengewässer

Tipps und Tricks zum Angeln in GTA 6

Zu Beginn des Spiels besitzt ihr lediglich einen kleinen Salzwasserköder. Um euer Equipment etwas aufzurüsten und die passenden Köder zu besorgen, müsst ihr eines der passenden Geschäfte aufsuchen. Zum Beispiel den Waffenladen Chuck´s Tackle and Shot, den ihr bereits in der ersten Mission kennengelernt habt. Köder finden sich hier auf der linken Seite des Geschäfts.

Angelruten liegen überall in der Nähe von Gewässern. So auch am Ende des Stegs von Jasons Haus. Weitere Angelruten befinden sich außerdem im Boot, das an selbigem Steg festgemacht ist. Ihr könnt also direkt damit raus fahren.

Step by Step zum ersten Fisch

Wie genau das Angeln funktioniert, wird euch während der Aktion am rechten Bildschirmrand angezeigt. Sobald ihr die Angelrute ausgerüstet habt, ist der kleine Köder bereits daran befestigt. Über die Richtungstasten könnt ihr bei Bedarf einen anderen Köder wählen.

Nun geht es darum, die Fische aufzuspüren. Dies gelingt euch, indem ihr L2 (PlayStation) bzw. RT (Xbox) drückt. Ihr dürft die Schultertaste während des gesamten Vorgangs nicht loslassen, da sie für weitere Interaktionen benötigt wird. Drückt anschließend R2 (PS) bzw RT (Xbox), um die Rute auszuwerfen. Je länger ihr die Taste gedrückt haltet. desto weiter fliegt die Schnur. Passt die Wurfweite an die Entfernung der Fische an.

Ist der Köder im Wasser, müsst ihr die Fische anlocken. Haltet dafür L2/LT gedrückt und dreht den rechten Stick langsam, um den Köder einzuholen. Das Vibrieren des Controllers zeigt euch an, dass ein Fisch angebissen hat. Hier ist Timing wichtig! Drückt im richtigen Moment R2/RT, um den Fisch an den Haken zu nehmen.

Mit Feingefühl zum erfolgreichen Fang

Kontrolliert den Fisch mit einer Kombination aus rechtem und linken Stick. Bewegt beide Sticks hin und her, und behaltet dabei die Kontrolle über eure potentielle Beute. Gelingt es euch, den Fang an Land zu ziehen, werden Name und Größe angezeigt. Gegebenenfalls erscheint auch ein Hinweis auf einen neuen Größenrekord. Anschließend könnt ihr das Tier wieder ins Wasser zurückwerfen.

Natürlich kann der Fangversuch auch jederzeit abgebrochen werden. Wenn ihr merkt, dass keine Fische beißen oder der Wurf daneben ging, drückt ihr hierfür den Kreis (PS) bzw. B (Xbox). Die Schnur wird eingeholt und ihr könnt den Wurf neu ansetzen.

Mit der richtigen Mischung aus Süß- und Salzwasserködern im Gepäck sowie einem guten Gespür für Wetter und Tageszeit steht deinem nächsten Trophäenfang in Leonida nichts mehr im Weg. Schnappt euch eure Rute, steuert die Hotspots an und zieht die größten Exemplare des Bundesstaates an Land. Petri Heil!

Hinweis: Wir werden diesen Guide fortlaufend aktualisieren. Schaut also gern in regelmäßigen Abständen wieder vorbei. Hier findet ihr außerdem die Komplettlösung für GTA 6.

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