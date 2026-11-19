GTA 6 schickt euch in eine offene Spielwelt, in der es weit mehr zu entdecken gibt als die Straßen von Vice City. Zwischen den Sümpfen von Leonida, den südlichen Inseln und dicht bebauten Stadtvierteln warten Aktivitäten, versteckte Räume und zufällige Begegnungen. Wer nur der nächsten Missionsmarkierung hinterherfährt, übersieht dabei schnell nützliche Funktionen.

Gerade anfangs greifen viele Systeme ineinander: Euer Bargeld ist noch knapp, neue Kontakte schalten zusätzliche Möglichkeiten frei, und Jason und Lucia müssen beide für ihre Einsätze ausgerüstet sein. Dazu kommen Fahrzeuge mit eigenen Schwächen, ein aufmerksames Fahndungssystem und körperliche Werte, die Pflege brauchen.

Diese 20 Anfänger-Tipps helfen euch beim Einstieg, ohne wichtige Ereignisse der Handlung vorwegzunehmen. Die Bedienhinweise beziehen sich auf die Standardbelegung der Konsolenfassung zum Launch. Habt ihr eure Steuerung verändert, gelten die angezeigten Eingabehinweise im Spiel.

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1. Passt die Einstellungen direkt zu Beginn an

Bevor ihr den ersten längeren Ausflug plant, öffnet die Einstellungen und prüft Steuerung, Zielhilfe und Benutzeroberfläche. Eine passende Empfindlichkeit beim Zielen spart euch später mehr Frust als der Versuch, euch während einer hektischen Schießerei an ungewohnte Bewegungen zu gewöhnen.

Wenn die Minikarte für euren Geschmack zu häufig verschwindet, könnt ihr ihre dauerhafte Anzeige einstellen. Prüft außerdem die Maßeinheiten für Entfernungen, Temperaturen und Gewichte. Vertraute Einheiten helfen dabei, eine Strecke oder einen Hinweis sofort richtig einzuschätzen.

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Schaut euch auch die Sprintsteuerung an, statt automatisch dieselbe Bedienung wie in GTA 5 vorauszusetzen. Testet anschließend zu Fuß und in einem Fahrzeug, ob euch die gewählte Belegung liegt. Ändert möglichst nur wenige Optionen gleichzeitig, damit ihr nachvollziehen könnt, welche Anpassung tatsächlich hilft. Ihr müsst die perfekte Konfiguration nicht sofort finden; ein verständlicher Ausgangspunkt genügt.

2. Erstellt regelmäßig manuelle Spielstände

Verlasst euch nicht nur auf die automatische Speicherung. Im freien Spiel könnt ihr über das Pausenmenü unter „Game“ und „Save Game“ manuell sichern. Während einer laufenden Mission steht die Funktion normalerweise nicht zur Verfügung. Speichert deshalb vor dem Start eines größeren Auftrags.

Zum Launch gibt es 15 manuelle Speicherplätze. Eine klassische Auswahl zum erneuten Spielen abgeschlossener Storymissionen fehlt. Wer später noch einmal an einen früheren Abschnitt zurückkehren möchte, braucht einen passenden Spielstand.

Überschreibt daher nicht bei jeder Gelegenheit dieselbe Datei. Behält beispielsweise einen älteren Stand als Rückkehrpunkt und verwendet mehrere andere Plätze abwechselnd für euren aktuellen Fortschritt. Achtung: Auch das Laden eines alten Spielstands kann den anschließend verwendeten Autosave ersetzen. Sichert euren aktuellen Lauf separat, bevor ihr zum Ausprobieren weit zurückspringt. So bleibt eine Erkundungstour ein überschaubares Experiment.

3. Sichert euer Bargeld, bevor ihr Ärger bekommt

In den ersten Stunden können schon überschaubare Verluste wehtun. Tragt deshalb nicht ständig eure gesamten Ersparnisse bei euch. Bevor das Banksystem zugänglich ist, könnt ihr Bargeld im Schlafzimmer von Jasons Zuhause unter den losen Bodendielen verstecken. Achtet dort auf die Interaktionsmöglichkeit.

Die frühe Mission „Buck Me“ schaltet die BuckMe-App frei. Danach könnt ihr über einen Geldautomaten Bargeld einzahlen; die App hilft bei der Suche nach einem Automaten. Das Girokonto ist allerdings keine Garantie gegen jeden Verlust beim Tod. Die sichere Gewohnheit lautet deshalb: Vor einem riskanten Vorhaben Geld verwalten und den Kontostand kontrollieren.

Unterscheidet außerdem das verfügbare Giroguthaben von „Family Savings“. Überweisungen in diesen Familiensparplan lassen sich nicht wieder abheben. Legt dort nur Geld an, auf das ihr für die nächsten Einkäufe verzichten könnt. Ein gefüllter Sparplan ersetzt kein verfügbares Budget für Vorräte.

4. Konzentriert euch anfangs nicht ausschließlich aufs Geldverdienen

Kleine Ladenüberfälle und gefundene Wertgegenstände können frühe Ausgaben finanzieren. Trotzdem müsst ihr nicht sofort jede erreichbare Einnahmequelle wiederholen, bis ein großer Betrag zusammenkommt. Viele der lukrativeren Möglichkeiten werden erst mit neuen Kontakten und weiterem Storyfortschritt zugänglich.

Spielt zunächst genügend Missionen, um die Grundsysteme kennenzulernen, und nehmt passende Gelegenheiten auf euren Wegen mit. Der Verkauf geeigneter gestohlener Autos wird später ebenso interessant wie größere Überfälle und besondere Fahrzeugaufträge. Eine Methode, die zu Beginn umständlich wirkt, ist deshalb nicht automatisch eure beste Lösung für das gesamte Spiel.

Plant mit dem Geld, das ihr tatsächlich braucht: Munition, Heilmittel und eine notwendige Fahrt haben anfangs oft mehr Nutzen als eine teure Anschaffung auf Vorrat. Unser Geld-Guide für GTA 6 erklärt die Methoden und ihre Freischaltungen genauer. Er hilft euch auch dabei, spätere Möglichkeiten nicht schon am Anfang vorauszusetzen.

5. Nutzt die Schnellreise für lange Rückwege

Leonida ist groß, und nicht jede Fahrt muss ein eigener Roadtrip werden. Nach dem frühen Einstieg könnt ihr Paradise Taxi über die Kontakte im Smartphone anrufen. Setzt euer Ziel auf der Karte und wartet auf das bestellte Fahrzeug. Ab Kapitel 2 kommt die RydeMe-App als weitere Möglichkeit hinzu.

Um eine Fahrt zu überspringen, steigt ein und sprecht den Fahrer an: Bei Standardsteuerung haltet ihr L2 auf PS5 beziehungsweise LT auf Xbox und wählt mit Dreieck beziehungsweise Y die Schnellreise. Die 100 Dollar dafür kommen zum normalen Fahrpreis hinzu. Es handelt sich also nicht um einen pauschalen Gesamtpreis für jede Strecke.

Hebt euch diese Ausgabe vor allem für lange Rückwege auf. Unbekannte Gegenden selbst zu durchfahren bleibt sinnvoll, wenn ihr unterwegs Gebäude, Fahrzeuge und Begegnungen entdecken möchtet. Weitere Einzelheiten findet ihr im Schnellreise-Guide zu Taxi und RydeMe.

6. Erkennt mögliche Innenräume an der Kartenfarbe

Wenn ihr ein Viertel erkundet, lohnt sich ein genauer Blick auf die Gebäudeflächen der Weltkarte. Dunkelblaue Gebäude kennzeichnen nach den Launch-Berichten Bauten mit einem Zugang oder Innenbereich. Hellblaue Flächen weisen dagegen auf Gebäude hin, die ihr normalerweise nicht betreten könnt.

Das ist eine Orientierungshilfe für die Suche nach interessanten Orten, aber keine Zusage, dass jede Tür jederzeit offen steht. Ein erkennbarer Innenraum und ein unmittelbar benutzbarer Eingang sind zwei unterschiedliche Dinge. Schaut euch vor Ort an, wo ihr tatsächlich hineinkommt und ob eine Interaktion angeboten wird.

So könnt ihr eure Erkundung gezielter planen: Untersucht beispielsweise einen dunkel markierten Bau an eurer Route, bevor ihr mehrere Minuten wahllos an verschlossenen Fassaden entlanglauft. Die Karte hilft bei der Vorauswahl; die konkrete Situation am Eingang entscheidet über den nächsten Schritt.

7. Prüft in Geschäften auch die hinteren Räume

Nach dem Betreten eines Geschäfts zeigt die Minikarte zunächst vor allem den Bereich, in dem ihr euch befindet. Nähert ihr euch weiteren Türen, können zusätzliche Räume oder Treppen sichtbar werden. Damit lässt sich besser einschätzen, ob hinter dem Verkaufsraum noch etwas liegt.

Lauft deshalb nicht bei jedem Besuch direkt zur Kasse und sofort wieder hinaus. Ein kurzer Rundgang an öffentlich zugänglichen Stellen kann genügen, um den Grundriss besser zu verstehen. Das lohnt sich besonders bei Gebäuden, die ihr später erneut aufsuchen möchtet.

Eine eingezeichnete Fläche bedeutet allerdings nicht, dass ihr dort unbemerkt oder ohne Hilfsmittel hineinkommt. Achtet weiterhin auf verschlossene Türen und Warnhinweise. Verbindet die Minikarte mit einem Blick auf die tatsächliche Umgebung, statt aus einer zusätzlichen Linie sofort auf einen freien Durchgang zu schließen. So wird aus dem Kartendetail eine brauchbare Orientierung für euren nächsten Besuch.

8. Verwendet Focus Mode schon vor einem Einbruch

Focus Mode hilft euch nicht nur beim Zielen im Kampf. Er unterstützt auch das Prüfen einer Umgebung. Bei der Standardbelegung aktiviert ihr ihn, indem ihr beide Analogsticks gleichzeitig drückt: L3 und R3 auf PS5 beziehungsweise die beiden Stick-Tasten auf Xbox.

Achtet beim Untersuchen eines Gebäudes auf hervorgehobene Türen und andere relevante Elemente. Rot markierte Türen können auf einen Alarm hinweisen. Prüft einen Zugang deshalb möglichst, bevor ihr ihn gewaltsam öffnet und eine eigentlich überschaubare Situation unnötig eskaliert.

Die Funktion nimmt euch die Planung nicht ab. Überlegt weiterhin, wo sich Personen aufhalten, wie ihr das Gebäude wieder verlassen könnt und ob ihr die nötige Ausrüstung besitzt. Besonders am Anfang ist ein kurzer Blick aus sicherer Entfernung sinnvoller als ein überstürzter Versuch. Wenn ein Zugang problematisch wirkt, könnt ihr ihn zunächst in Ruhe untersuchen und eure weitere Erkundung daran anpassen.

9. Haltet bei ungewöhnlichen Geräuschen kurz an

Nicht jede Begegnung wartet mit einem deutlichen Symbol auf der Weltkarte auf euch. Schreie, Streit oder Sirenen können Hinweise auf etwas sein, das gerade in der Nähe passiert. Wer mit hohem Tempo vorbeifährt, bekommt davon oft nur den Anfang mit.

Hört ihr etwas Auffälliges, haltet an einer geeigneten Stelle und schaut euch um. Focus Mode kann dabei helfen, die Richtung des Geräuschs einzugrenzen. Geht anschließend vorsichtig näher, statt direkt in eine unklare Situation hineinzufahren.

Ihr müsst nicht auf jeden Zwischenfall reagieren. Überlegt, ob ihr gerade ausgerüstet seid und ob ihr eine andere Aufgabe unterbrechen möchtet. Der Nutzen dieses Tipps liegt vor allem darin, interessante Ereignisse überhaupt wahrzunehmen. Eine kurze Pause nach einem Hilferuf oder einer ungewöhnlichen Auseinandersetzung kann euch einen Teil von Leonida zeigen, den ihr mit ausschließlicher GPS-Navigation übersehen hättet.

10. Prüft euer Smartphone und die Partnerkommandos

Das Smartphone ist mehr als eine Liste zum Anrufen des nächsten Auftraggebers. Kontrolliert regelmäßig Nachrichten und Erinnerungen. Sie helfen euch dabei, offene Gespräche, Rückmeldungen und Kontakte nicht zwischen mehreren Aktivitäten aus den Augen zu verlieren.

Wechselt sinnvoll zwischen freier Erkundung und den Aufgaben, auf die euch das Telefon hinweist. Wenn gerade keine Fortsetzung auftaucht, lohnt sich eine andere Tätigkeit mehr als das wiederholte Öffnen derselben Nachricht. Manche Dinge entwickeln sich erst mit weiterem Spielen.

Wenn Jason und Lucia zusammen unterwegs sind, haltet außerdem Steuerkreuz rechts, um die situationsabhängigen Partneroptionen anzusehen. Bei passender Gelegenheit könnt ihr Unterstützung anfordern oder eine Beutetasche übergeben. Welche Auswahl verfügbar ist, hängt von der Situation ab. Seht dieses Menü als Werkzeug für Zusammenarbeit an: Es ersetzt weder die getrennte Ausrüstung beider Figuren noch die Prüfung, was der Partner gerade tatsächlich übernehmen kann.

11. Scannt neue Fahrzeuge mit Waink

Vor einem Autodiebstahl lohnt sich ein Blick auf das Fahrzeug und seine Sicherung. Bild: Rockstar Games.

Mit Waink könnt ihr Fahrzeuge erfassen, statt euch nur das Modell zu merken, das euch gerade gefällt. Bei Standardsteuerung öffnet langes Drücken auf Steuerkreuz oben den schnellen Zugriff; einen passenden Scan führt ihr mit R1 beziehungsweise RB aus.

Scans helfen bei der Fahrzeugübersicht und beim Prüfen von Eigenschaften wie einem Ortungssystem. Gerade vor einem Diebstahl solltet ihr euch nicht ausschließlich von der Optik oder dem vermuteten Wert eines Autos leiten lassen. Ein Fahrzeug mit Tracker kann euch zusätzlichen Ärger bereiten, solange die passenden Gegenmaßnahmen fehlen.

Macht aus dem Scannen eine kurze Gewohnheit, wenn ihr ohnehin an einem interessanten Fahrzeug vorbeikommt. Boote und Flugzeuge sind ebenfalls einen Blick wert. Für die 100-Prozent-Liste zählen 200 gescannte Basismodelle; die vollständige Sammlung aller Varianten ist dafür nicht nötig. Unsere Fahrzeugübersicht zu GTA 6 hilft bei der weiteren Orientierung.

12. Beobachtet Tiere mit dem Fernglas

Bei Begegnungen mit der Tierwelt müsst ihr nicht sofort die Waffe ziehen. Wählt das Fernglas aus dem Waffenrad, richtet es auf ein Tier und nutzt die angezeigte Funktion zum Studieren. Bei Standardbelegung zoomt ihr mit Steuerkreuz oben und haltet R1 beziehungsweise RB für die Erfassung.

Das klappt aus Abstand und ist deshalb besonders bei scheuen oder gefährlichen Tieren praktisch. Prüft nach der Beobachtung, ob die Erfassung abgeschlossen ist, bevor ihr weiterzieht. Nur kurz in die Richtung eines Tiers zu schauen, ersetzt den eigentlichen Vorgang nicht.

Für die 100-Prozent-Checkliste werden 100 untersuchte Tiereinträge benötigt. Ihr müsst dafür weder sämtliche Tiere finden noch jede beobachtete Art jagen. Nehmt neue Einträge unterwegs mit, anstatt später alles auf einmal zu suchen. Das passt zu einer entspannten Erkundungstour und gibt euch einen guten Grund, auch außerhalb der großen Straßen gelegentlich anzuhalten.

13. Bereitet ein Wechseloutfit im Kofferraum vor

Der Kofferraum eures persönlichen Fahrzeugs ist ein nützlicher Teil eurer Vorbereitung. Dort könnt ihr zusätzliche Kleidung und Ausrüstung unterbringen. Stellt euch eine Auswahl zusammen, bevor ihr weit von eurem Zuhause entfernt unterwegs seid.

Wechselkleidung ist besonders dann interessant, wenn euer bisheriges Erscheinungsbild bei einer Fahndung eine Rolle spielt. Wartet deshalb nicht erst bis zum hektischen Moment, um zu überlegen, ob ihr überhaupt ein anderes Outfit dabeihabt. Ein vorbereiteter Wechsel spart euch die Suche nach einer passenden Möglichkeit unterwegs.

Versteht das allerdings nicht als garantierten Schalter zum sofortigen Beenden jeder Verfolgung. Wenn Polizisten direkt neben euch stehen oder euch weiterhin beobachten, bleibt die Lage gefährlich. Sorgt zuerst für Abstand und einen geeigneten Ort. Der Kofferraum ergänzt eure Fluchtplanung; er macht aus einem auffälligen Fahrzeug und offen sichtbaren Verhalten keine unauffällige Situation.

14. Vermeidet unnötige Eskalationen mit der Polizei

Die Polizei kann euch anhand von Fahrzeug und Erscheinungsbild verfolgen. Bild: Rockstar Games.

Bei der Fahndung zählt mehr als die Frage, ob gerade ein Streifenwagen direkt hinter euch fährt. Fahrzeug und Kleidung können zur Identifizierung beitragen. Plant deshalb nicht jede Flucht nach dem Muster, kurz um die nächste Ecke zu fahren und anschließend unverändert zurückzukommen.

Beachtet außerdem das Criminal Profile von Jason und Lucia. Aggressives Verhalten und unnötige Gewalt können beeinflussen, wie die Polizei auf die jeweilige Figur reagiert. Eine Waffeneskalation ist deshalb nicht automatisch die beste Antwort auf einen kleinen Zwischenfall.

Wenn das Spiel eine Möglichkeit zum Entschärfen anbietet, prüft diese bewusst und achtet darauf, keine gezogene Waffe mitzunehmen. Eine erfolgreiche Beruhigung lässt sich aber nicht für jede Lage versprechen. Passt euer Verhalten an das an, was gerade auf dem Bildschirm passiert. Der Polizei- und Fahndungs-Guide erklärt die Systeme ausführlicher.

15. Kauft Heilmittel vor dem nächsten Einsatz

Wartet mit der Versorgung nicht, bis eure Gesundheitsanzeige fast leer ist. Prüft beim Einkaufen, welche Heilmittel ihr mitführt und was ihr für den nächsten Auftrag benötigt. Zombix gehört zu den nützlichen medizinischen Gegenständen, die ihr in der Spielwelt finden und in Geschäften kaufen könnt.

Macht euch mit dem Zugriff auf eure Vorräte vertraut, bevor ihr in eine längere Schießerei geratet. Unter Druck im Menü nach dem richtigen Gegenstand zu suchen kostet Aufmerksamkeit, die ihr dann für Deckung und Gegner braucht. Verwendet für die Bedienung die Eingabehinweise eurer aktuellen Steuerung.

Behaltet neben den Heilmitteln auch passende Munition und Schutzausrüstung im Blick. Vorräte sind kein Ersatz für einen vernünftigen Rückzug, aber sie verschaffen euch Spielraum. Geht möglichst mit einer kleinen Reserve los, statt das gesamte Geld für eine neue Waffe auszugeben und anschließend ohne Versorgung dazustehen.

16. Kontrolliert Jasons und Lucias Ausrüstung getrennt

Die beiden Hauptfiguren haben nicht in jeder Hinsicht ein gemeinsames Inventar. Gekaufte Waffen können beiden zur Verfügung stehen, doch Munition, Heilgegenstände und Waffenanpassungen müsst ihr getrennt im Blick behalten. Ein Einkauf für eine Figur bedeutet deshalb nicht automatisch, dass die andere genauso vorbereitet ist.

Prüft beim Wechsel beide Vorräte, besonders vor längeren Einsätzen. Ist die bevorzugte Waffe einsatzbereit? Sind Heilmittel vorhanden? Habt ihr eine Anpassung nur bei einer Figur vorgenommen? Eine kurze Kontrolle ist angenehmer als die Überraschung direkt nach dem Missionsstart.

Auch die Zusammenarbeit ändert diese Grundregel nicht. Das Übergeben von Beutetaschen an den Partner bedeutet nicht, dass ihr ihm auf dieselbe Weise jede Waffe oder jedes medizinische Item reichen könnt. Plant die Versorgung deshalb individuell. Gerade wenn ihr eine Figur längere Zeit kaum gespielt habt, lohnt sich ein bewusster Ausrüstungscheck vor dem nächsten größeren Auftrag.

17. Achtet auf Tankfüllung und Motorzustand

Ein schnelles Auto hilft wenig, wenn ihm auf halber Strecke der Kraftstoff ausgeht oder der Motor schlappmacht. Kontrolliert deshalb vor längeren Fahrten die entsprechenden Anzeigen. Besonders für Ausflüge in abgelegene Gegenden sollte das Fahrzeug nicht schon beim Start kurz vor dem Ausfall stehen.

Tankstellen dienen neben dem Tanken auch kleineren Reparaturen. Für größere Schäden sind Werkstätten sinnvoll. Wartet nicht grundsätzlich auf den Totalausfall: Ein rechtzeitiger Halt lässt sich besser in eure Route einbauen als eine ungeplante Unterbrechung an einem ungünstigen Ort.

Später hilft Scooter Bros bei der Verwaltung und Bereitstellung eigener Fahrzeuge sowie bei Reparaturen und Rückholungen. Die bequemen Dienste kosten Geld. Prüft deshalb vor der Bestätigung den angebotenen Service und seinen Preis. Nutzt die App als praktische Ergänzung, statt jede vermeidbare Beschädigung sofort mit einer weiteren Bestellung auszugleichen. Das schont gerade am Anfang euer Budget.

18. Wählt Fahrzeuge nach ihrem Einsatzzweck

Ein schneller Sportwagen ist verlockend, passt aber nicht zu jeder Aktivität. Achtet neben Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit auch darauf, wie gut ein Fahrzeug eure konkrete Aufgabe unterstützt. Bei Beutetransporten kann Stauraum wichtiger sein als ein besonders spektakulärer Auftritt.

Robuste SUVs sind deshalb ebenso interessant wie ein handliches Fahrzeug für enge Straßen. Manche Vorhaben verlangen wiederum einen bestimmten Fahrzeugtyp oder zusätzliche Umbauten. Prüft erst die Aufgabe, bevor ihr viel Geld in ein Auto investiert, das dafür kaum geeignet ist.

Ihr braucht nicht sofort eine riesige Sammlung. Sinnvoller ist es, einige unterschiedliche Möglichkeiten kennenzulernen und deren Stärken zu verstehen. Fahrt ein neu gefundenes Modell zunächst bewusst, statt nur den Kaufpreis oder das Aussehen zu bewerten. Wie kommt ihr damit durch Verkehr und Kurven? Was lässt sich unterbringen? Diese Fragen helfen bei der Auswahl eures nächsten persönlichen Fahrzeugs.

19. Verbindet Training mit vernünftiger Ernährung

Training gehört zur Pflege der Charakterwerte. Bild: Rockstar Games.

Jason und Lucia besitzen Werte für Stärke beziehungsweise Gesundheit, Cardio beziehungsweise Ausdauer und Focus. Prüft ihren jeweiligen Zustand im Charakterprofil; die Fitness-App hilft beim Training. So seht ihr besser, welcher Bereich Aufmerksamkeit braucht, statt nur nach Gefühl zu spielen.

Krafttraining und Ausdaueraktivitäten erfüllen unterschiedliche Zwecke. Beendet eine Trainingseinheit, damit der Fortschritt übernommen wird. Ernährung gehört ebenfalls zur Vorbereitung: Essen und Getränke können vorübergehend eure Reserven verbessern. Das ist besonders vor einem anspruchsvolleren Vorhaben nützlich.

Verwechselt einen kurzfristigen Bonus aber nicht mit einer dauerhaft gesteigerten Fähigkeit. Wer seinen Zustand langfristig verbessern möchte, sollte regelmäßig trainieren und auf die Anzeigen achten. Plant dafür gelegentlich eine Pause zwischen Missionen ein. Kontrolliert beide Figuren, statt nur die meistgespielte Person zu versorgen. Ein überschaubarer Rhythmus aus Bewegung, Essen und Erholung hilft euch mehr als ein einzelner übertriebener Trainingsmarathon.

20. Erkundet Leonida in eurem eigenen Tempo

Auch abseits von Vice City gibt es viel zu erkunden. Bild: Rockstar Games.

Versucht nicht, GTA 6 vom ersten Abend an wie eine lange Pflichtliste abzuarbeiten. Nehmt euch Zeit für Straßen abseits der direkten Route, kleinere Orte, Küsten und Sümpfe. Viele der vorherigen Tipps entfalten ihren Nutzen gerade dann, wenn ihr eurer Umgebung etwas Aufmerksamkeit schenkt.

Unterscheidet dabei zwischen freiwilliger Erkundung, Trophäenzielen und der eigentlichen 100-Prozent-Liste. Nicht jede Aktivität und nicht jeder Datenbankeintrag muss vollständig erledigt werden. Die spielinterne Checkliste wird erst nach der Story sichtbar, doch passender Fortschritt zählt bereits vorher. Ihr müsst deshalb nicht alles auf später verschieben.

Wenn ihr gezielt planen möchtet, nutzt unsere 100-Prozent-Checkliste und die interaktive GTA-6-Karte. Geldverdienen oder Schnellreisen sind hilfreiche Werkzeuge für eure Touren, aber keine zusätzlichen Pflichtkästchen. Wählt euch ein überschaubares Ziel und lasst unterwegs Raum für eine Entdeckung, die ihr nicht geplant habt.

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