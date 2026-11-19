Die Zukunft von Mass Effect steht nach wie vor auf der Kippe. Nachdem Electronic Arts erst im Oktober die Schließung des traditionsreichen Entwicklerstudios BioWare bekannt gegeben und die Arbeiten am nächsten Teil der Science-Fiction-Reihe eingestellt hat, wächst die Unsicherheit – aber auch das Engagement – unter den Fans.

Direkt nach Bekanntwerdung der Schließung, wurde eine Petition auf Change.org gestartet, um zu verhindern, dass eine der bekanntesten Marken der Videospielgeschichte dauerhaft verschwindet. Während prominente Stimmen aus der Branche den Verlust des Studios betrauern und scharf kritisieren, gibt es gleichzeitig Vorschläge, wie das Franchise doch noch eine Zukunft bekommen könnte.

„Save Mass Effect“ – Eine neue Chance?

Besonders ungewöhnlich ist dabei die Idee von Jennifer Hale. Die Schauspielerin, die in der englischen Originalfassung die weibliche Version von Commander Shepard spricht, unterstützt nicht nur die Fan-Bewegung „Save Mass Effect“, sondern hat auch einen konkreten Vorschlag an EA gerichtet (via GamesRadar).

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Jennifer Hale kann sich eine groß angelegte Crowdfunding-Kampagne vorstellen, die sich an erfolgreichen Projekten wie der Kickstarter-Kampagne von Critical Role orientiert. Dabei sollen möglichst viele Fans zusammenkommen. Ergänzend könnten wohlhabende Unterstützer oder Investoren die Finanzierung stärken.

„Anschließend könnte ein unabhängiges Entwicklerstudio oder irgendein anderes Spieleunternehmen mit Offenheit, Weitblick, einem Fokus auf Geschichten und einem Bewusstsein für die Community einspringen und das Projekt verwirklichen.“

Ein ungewöhnliches Geschäftsmodell könnte die Rettung sein

Weiterhin schlägt Hale ein gemeinschaftlich organisiertes Modell vor, das klare Regeln für die Nutzung der Marke festlegt. Dabei soll zwischen kommerziellen und nichtkommerziellen Projekten unterschieden werden. Ein Teil möglicher Einnahmen könnte beispielsweise in einen Fonds fließen, der ehemalige BioWare-Mitarbeiter unterstützt.

Mit ihrem Vorschlag verbindet die gelernte Betriebswirtschafterin einen direkten Appell an EA. Der Publisher solle einen fairen Verkaufspreis ermöglichen und berücksichtigen, dass hinter einem möglichen Käufer keine milliardenschwere Firma, sondern eine Gemeinschaft von Fans stehen könnte.

„EA, diese Art von Publicity kann man sich nicht erkaufen. Dieses Wohlwollen kann man sich nicht erkaufen. Die Liebe und Wertschätzung, die Menschen euch über lange Zeit entgegenbringen würden, und die Anerkennung, die ihr dafür bekämt, wären unbezahlbar.“

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BioWare sollte eigentlich für immer bestehen

Wie tief der Einschnitt ist, zeigt auch die Reaktion von Casey Hudson. Der ehemalige „Mass Effect“-Chef, der BioWare über viele Jahre hinweg geprägt hat, kann das Ende des Studios offenbar noch immer kaum begreifen.

Hudson war bis 2014 bei BioWare tätig und kehrte nach einer Zwischenstation bei Microsoft 2017 zurück. Zwischen 2017 und 2020 leitete er das Studio als Geschäftsführer. Seine Rückkehr begründete er im Podcast The Critical Path vor allem mit der engen Verbindung zu seinen ehemaligen Kollegen und seiner Liebe zum Unternehmen.

„Ich wollte in den Jahren, in denen ich dort war, alles tun, was ich konnte, um dem Studio eine gewisse Zukunftsperspektive zu sichern. Es gibt Dinge, von denen man glaubt, dass sie einfach für immer Bestand haben werden.“

Zwar habe man durchaus befürchtet, dass irgendwann eine Schließung drohen könnte. Die tatsächliche Erkenntnis, dass dieser Moment nun gekommen sei, fühle sich jedoch völlig anders an.

Für zahlreiche ehemalige Mitarbeiter bedeutete BioWare nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch eine kreative Heimat. Gerade die Erfolge mit „Mass Effect“, „Dragon Age“ und „Star Wars: Knights of the Old Republic“ machten das Studio zu einer der wichtigsten Adressen für erzählerisch anspruchsvolle Rollenspiele.

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Besteht für Mass Effect doch noch Hoffnung?

Electronic Arts hat bislang weder einen Verkauf der Markenrechte noch eine gemeinschaftliche Übernahme durch Fans angekündigt. Auch die wirtschaftliche und organisatorische Umsetzung einer solchen Idee dürfte erhebliche Herausforderungen mit sich bringen.

Fest steht jedoch, dass das Interesse an „Mass Effect“ weiterhin groß ist. Die Unterstützung für die Petition (aktueller Stand: 333.172 verifizierte Unterschriften) und die emotionalen Reaktionen aus der Spielebranche zeigen, dass die Reihe für viele Menschen weit mehr als eine gewöhnliche Videospielmarke darstellt.

Ob EA tatsächlich bereit ist, die Kontrolle über das Franchise abzugeben, bleibt abzuwarten. Die Hoffnung auf eine Rückkehr in das Universum rund um Commander Shepard ist jedenfalls noch nicht verschwunden.

Was denkt ihr über die Idee von Jennifer Hale? Wünscht ihr euch auch eine Fortführung von „Mass Effect“ oder habt ihr damit abgeschlossen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.

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