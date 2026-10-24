Mass-Effect-Petition knackt 121.000 Unterschriften nach BioWare-Aus

Der Protest aus der Mass-Effect-Community gewinnt rasant an Stärke. Eine Petition für die Rettung der Science-Fiction-Reihe hat innerhalb weniger Tage mehr als 121.000 Unterschriften gesammelt und damit einen gewaltigen Meilenstein erreicht.

Auslöser der Kampagne ist die Entscheidung von Electronic Arts, BioWare zu schließen und die Entwicklung des nächsten Mass Effect einzustellen. Noch im November 2025 hatte das Studio öffentlich bestätigt, dass das Projekt weiterhin von einem Kernteam entwickelt werde.

Rasantes Wachstum der Petition

Wie viele Menschen unterstützen die Mass-Effect-Petition? Bis zum 24. Oktober 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit hatten mehr als 121.000 Personen die Kampagne unterzeichnet. Die Petition war erst am 21. Oktober 2026 gestartet worden und verbreitete sich anschließend mit enormer Geschwindigkeit innerhalb der Gaming-Community.

Allein am 22. Oktober 2026 kamen mehr als 29.000 Unterschriften hinzu. Bis zum darauffolgenden Tag verdreifachte sich die Gesamtzahl, wodurch das ursprüngliche Ziel von 100.000 Unterstützern schon nach kurzer Zeit deutlich übertroffen wurde.

Die Petition richtet sich direkt an Electronic Arts. Die Verantwortlichen sollen die Entwicklung des häufig als Mass Effect 5 bezeichneten Projekts entweder mit ausreichenden Ressourcen fortsetzen oder eine Lizenzierung der Marke an ein anderes geeignetes Studio ernsthaft prüfen.

Das Ende der BioWare-Pläne

Warum wurde das nächste Mass Effect eingestellt? Electronic Arts gab am 21. Oktober 2026 bekannt, die frühe Entwicklung des Rollenspiels nicht fortzusetzen. Gleichzeitig bestätigte der Publisher die Schließung von BioWare und des Standorts in Edmonton.

Diese Nachricht traf viele Fans überraschend. Am 7. November 2025 hatte BioWare zum N7 Day noch erklärt, dass sich das nächste Mass Effect in Entwicklung befinde und das Team intensiv an neuen Geschichten, Spielfunktionen und Romanzen arbeite.

Besonders bitter ist das Aus für langjährige Fans, weil mehrere erfahrene Entwickler der ursprünglichen Trilogie am neuen Projekt beteiligt gewesen sein sollen. Konkrete Informationen zur Handlung, zu den Plattformen oder zu einem möglichen Veröffentlichungstermin hatte BioWare jedoch nie bekannt gegeben.

Ein deutliches Signal an Electronic Arts

Welche Chancen hat die Rettungsaktion? Eine Petition verpflichtet Electronic Arts nicht dazu, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Die schnell wachsende Zahl der Unterstützer zeigt dem Publisher allerdings deutlich, wie groß das Interesse an einer Fortsetzung der Reihe weiterhin ist.

Ob Electronic Arts Mass Effect tatsächlich an ein anderes Studio übergeben oder lizenzieren würde, bleibt offen. Ebenso ist bislang nicht bekannt, ob der Publisher auf die Forderungen der Petition reagieren wird.

Für die Community ist die Kampagne dennoch ein starkes Zeichen. Mehr als 121.000 Unterschriften innerhalb weniger Tage machen deutlich, dass viele Fans die Normandy noch nicht endgültig im Hangar verschwinden sehen wollen.

Was haltet ihr von der Petition? Sollte Electronic Arts Mass Effect selbst fortsetzen oder die Reihe an ein anderes Entwicklerstudio übergeben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab